平成で人気を博したぬいぐるみたちが令和に復活！ SNSで話題の“KNICK KNACKのオテダマネズミ”となかまたちがマスコットに！ 2026年6月20日(土)より全国のナムコ限定で展開

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『KNICK KNACKのオテダマネズミとなかまたちマスコット』を、2026年6月20日(土)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で順次展開します(※)。※ナムクレでは4月10(金)より先行展開しています。

『KNICK KNACKのオテダマネズミ』は平成初期に発売された人気のぬいぐるみ。その名のとおり、おてだまのようなフォルムで、どこか懐かしく心を和ませるデザインが幅広い世代に親しまれていました。

2025年、SNSでの「ぬい活」をきっかけに話題となったものの、すでに販売が終了しており、手に入れることがむずかしかった『KNICK KNACKのオテダマネズミ』が、今回ナムコ限定でプライズ化。令和にふたたび『KNICK KNACKのオテダマネズミ』と仲間たちに出会えます。

KNICK KNACKのオテダマネズミとなかまたちマスコット

■ラインアップ：全5種

・オテダマウシ

・オテダマネズミ

・オテダマゾウ

・オテダマブタ

・オテダマペンギン

■サイズ：約H10cm×W6cm

■取扱施設

・取扱店舗一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P15122

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/knick-knack202606R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/knick-knack202606R

・「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

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※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

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