ロックバンド『DOES』　世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」へ出演決定

ISARIBI株式会社

株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田川浩巳）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」が提携するスリーピースロックバンド DOESが、世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026 -Messenger-」（以下、アニサマ）に出演することが決定いたしました。

「Animelo Summer Live」は、アニソンシンガー、声優アーティスト、J-POP、ロックアーティストなど、ジャンルやレーベルの垣根を越えて多彩なアーティストが集結する、夏を代表する大型音楽イベントです。

DOESは、TVアニメ『銀魂』のエンディングテーマ「修羅」、オープニングテーマ「曇天」、劇場版主題歌「バクチ・ダンサー」など、数々の人気アニメ作品を彩ってきたロックバンドとして国内外に多くのファンを持ち、アニメ音楽シーンにおいて確固たる存在感を放っています。

今回のアニサマ出演では、DOESならではの骨太なロックサウンドと熱量あふれるライブパフォーマンスを披露予定。アニメファン・ロックファン双方を魅了するステージにぜひご期待ください。

【Animelo Summer Live 2026 -Messenger- 開催概要】

テーマ「Messenger」 作品なくしては生まれない様々な楽曲。 作品を音楽として届けるアーティスト達。 その音楽と熱量を観客へ届ける“場所”でありたい。“変わらない”と“変わっていく” 20回の節目を越えたアニサマは、次なる一歩を踏み出します。

■ 日程

7月10日（金） 14:00開場 / 16:00開演（予定）

7月11日（土） 13:00開場 / 15:00開演（予定）

7月12日（日） 13:00開場 / 15:00開演（予定）

■ 会場：幕張メッセ

■ 主催：ドワンゴ / 文化放送

■ 協賛

エルフィン / dアニメストア / REALITY / アニメブラスト / フォッグ / ルミカ / M bit Project /

バンタン / 第一興商

■ 後援（50音順）

エイベックス・ピクチャーズ / KADOKAWA / キングレコード / Cygames / ソニー・ミュージックエンタテインメント / DIVE II entertainment / 日本コロムビア / HIGHWAY STAR / ブシロードミュージック / フライングドッグ / ポニーキャニオン / ランティス / ワーナーミュージック・ジャパン

■ 協力

アニメイト / セブン-イレブン・ジャパン / ぴあ

■ 出演アーティスト

7月10日（金）

蒼井翔太 / 青木陽菜 / angela / 内田真礼 / 岡咲美保 / 岸田教団＆THE明星ロケッツ / 東山奈央 / harmoe / fripSide / MADKID / May’n / RAISE A SUILEN / いきづらい部！

7月11日（土）

石原夏織 / 伊藤美来 / A3! / 小倉唯 / 小野大輔 / GRANRODEO / 佐々木李子 / 鈴木このみ / TrySail / 夏吉ゆうこ（かぐや from 超かぐや姫！） / 前島亜美 / MYTH & ROID / Secret / 高橋李依（TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』エミリア役）

7月12日（日）

愛美 / i☆Ris / ウマ娘 プリティーダービー / オーイシマサヨシ / 大西亜玖璃 / スフィア / 芹澤優 feat. MOTSU / CHiCO with HoneyWorks / 仲村宗悟 / HoneyWorks feat. ハコニワリリィ / ReoNa / アイドルマスター シャイニーカラーズ【イルミネーションスターズ】 / DOES

■公式サイト

Animelo Summer Live 2026 -Messenger-

https://anisama.tv/2026/index.html

＜DOES＞

2003年、氏原ワタル(Vo, Gt)、赤塚ヤスシ(Ba, Cho)、森田ケーサク(Dr, Cho)が集まり、福岡で結成。DOESとはDOE（雌鹿）の意。

2006年 Ki/oon Recordsより「明日は来るのか」をリリースしメジャーデビュー。

テレビ東京系アニメ「銀魂」のエンディングテーマとして起用された「修羅」、オープニングテーマとして起用された「曇天」をリリースし、ヒットを記録。

テレビ東京系アニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」オープニングテーマとなるシングル「紅蓮」を発売。

2016年3月にメジャーデビュー10周年の皮切りとして、2度目のTV版銀魂オープニングテーマとなるシングル「KNOW KNOW KNOW」をリリース。様々なアルバムリリースを経て、赤坂BLITZでのワンマンライブ「Thanksgiving!」で活動を休止するが2019年、3月2日に両国国技館での「銀魂銀祭り」の前夜祭に一夜限りの復活ライブ出演。

2020年、1月1日、DOES再始動開始。2026年にはアジアツアーや初のアメリカ大陸ツアーが決定するなど精力的に活動をしている。

DOES | Official Website https://www.doesdoesdoes.com/

公式Facebook https://www.facebook.com/doesdoes

公式X https://x.com/DOES_official

公式Instagram https://www.instagram.com/does__official/

公式YouTube http://www.youtube.com/@doesofficialyoutubechannel

公式 Spotify https://open.spotify.com/intl-ja/artist/2zwGPEFviyaICCDiAWxLjy

【DOES 初のアメリカ大陸ツアー”HELLO AMERICA” 開催決定！】

〈南米公演（South America）〉

7月17日(金)：ペルー・リマ 🎫 C.C.Festiva, Lima,Peru

https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-does-en-lima-2026-76517

7月19日(日)：チリ・サンティアゴ

https://www.vladrproducciones.cl/producto/does

〈北米公演（North America）〉

7月23日(木)：カリフォルニア州 サンディエゴ

https://www.ticketweb.com/event/does-hello-america-music-box-tickets/14872643

7月25日(土)：カリフォルニア州 バークレー

https://www.prekindle.com/event/39727-does-berkeley

7月28日(火)：イリノイ州 シカゴ

https://www.axs.com/events/1428018/does-tickets

7月29日(水)：ニューヨーク州 ニューヨーク

https://kyd.to/Pxfg0Rde

7月31日(金)：テキサス州 ダラス

https://www.axs.com/events/1419451/does-tickets

※チケット発売日はすべて、現地時間 2026年5月1日（金）10:00 AM より開始

METEORA st. INFORMATION

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！もっと、ずっと、向こうへ。

公式サイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)