AAA 宇野実彩子プロデュース「LAVANDA × HELLO KITTY」第2弾、青春を彩るアイテムを発売

株式会社KONNEKT INTERNATIONAL

LAVANDAは、株式会社サンリオの人気キャラクター「HELLO KITTY」とのコラボレーションコレクション第2弾「LAVANDA × HELLO KITTY COLLECTION」を発売いたします。



2025年に発売した第1弾コレクションは、多くのお客様よりご好評をいただき、大きな反響をいただきました。その反響を受け、このたび第2弾となるコラボレーションが実現いたしました。



近年、平成カルチャーやギャルカルチャーへの再注目が高まる中、本コレクションではHELLO KITTYとともに平成ギャルカルチャーを楽しんだ世代の心をくすぐるデザインを展開しております。HELLO KITTYのアイコニックなモチーフと、LAVANDAらしいフェミニンでトレンド感のあるエッセンスを融合させ、懐かしさと新しさが共存する特別なコレクションに仕上げました。



また、本コレクションではLAVANDA初となるキッズアイテムをラインナップしており、親子でリンクコーディネートを楽しめる商品を展開することで、世代を超えてHELLO KITTYの世界観をお楽しみいただけます。



アパレルアイテムを中心に、日常を彩るラインナップを取り揃えており、HELLO KITTYとともに青春時代を過ごした世代には懐かしさを、新しい世代には新鮮な魅力を感じていただけるコレクションとなっています。

＜受注販売期間＞

6月12日（金）20:00～6月18日（木）23:59

税込30,000円以上ご購入のお客様は送料無料にてお届けいたします。

＜商品ラインナップ＞

【HELLO KITTY】コンパクトキャミソール \5,900(tax in)【HELLO KITTY】リラックスパンツ \8,400(tax in)【HELLO KITTY】スウェットフーディー \13,800(tax in)【HELLO KITTY】ロゴスウェットパンツ \11,800(tax in)【HELLO KITTY】パイルトートバッグ \8,800(tax in)【HELLO KITTY】ミニポーチ \3,500(tax in)【HELLO KITTY】キーホルダー \3,500(tax in)【HELLO KITTY】コンパクトミラー \2,800(tax in)

一部アイテム掲載

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671588

URL：https://lavanda.jp/

平成の思い出と現在のファッションをつなぐ「LAVANDA × HELLO KITTY COLLECTION」を、ぜひこの機会にお楽しみください。