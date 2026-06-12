「TechGALA Japan 2026: BEYOND」事前登録・サイドイベント募集開始＆スポンサーメニューのご案内

事前登録開始

Central Japan Startup Ecosystem Consortium

このたび、「TechGALA Japan 2026: BEYOND」の開催に先駆け、イベントの世界観やプログラムの概要を掲載したティザーサイトを公開しました。

本サイトでは、今回のTechGALAキービジュアルの初公開に加え、TechGALAが掲げるビジョン、開催予定のプログラム概要を掲載しています。

また、本日からティザーサイトにてメルマガ事前登録を開始しております。ご登録いただきますと、チケットの販売開始通知や登壇者・セッションなどの最新情報をお届けいたします。

今後公開される最新情報にもぜひご注目いただき、第3回目となるTechGALAにどうぞご期待ください。

▼TechGALA Japan 2026: BEYOND 公式サイト

https://techgala.jp/

▼TechGALA Japan 2026: BEYOND 事前登録フォーム

https://event2026beyond.techgala.jp/users/register

サイドイベントの募集開始

TechGALAのサイドイベントは、参加者自らが主催者となり、交流を深めるパーティーに加えて、セミナーやワークショップ、カラオケなど幅広いジャンルのイベントを企画することができます。

本日より、サイドイベント主催者の募集を開始しますので、ご興味のある方は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

▼サイドイベント主催お申し込みフォーム

https://business.form-mailer.jp/lp/97a07a5a350604

スポンサーメニューのご案内

TechGALAを共に盛り上げてくださる、スポンサー企業様のお申し込みを2026年7月1日（水）より開始いたします。

スポンサー企業様向けに様々な協賛プランをご用意しておりますので、ご興味をお持ちの企業様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

▼TechGALAスポンサーお問い合わせ

https://business.form-mailer.jp/lp/6029c773349238

TechGALA Japan 2026: BEYONDアンバサダー公開

TechGALAでは、主に広報・PRにご協力いただく著名な起業家、投資家等の方々をアンバサダーに任命しております。

現在、海外3名、国内5名の方にご協力をいただいており、今後も追加予定です。

（順不同、敬称略）

TechGALAとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101134/table/37_1_7ba7b5a2fb98afd274031a44283b75df.jpg?v=202606121251 ]

これまでのビジネスカンファレンスとは一線を画す、地球の未来を拓くテクノロジーの祭典「TechGALA」。世界中から、現在の社会をリードする各分野のプロフェッショナルたちが集結。革新的な技術や社会創造などさまざまな文脈で、世界的なネットワークを創出するグローバルイベントです。

セッションプログラムは多岐にわたり、当地域が世界に誇る、モビリティ、マテリアル、宇宙産業、ライフサイエンスなど、各分野において、最前線で活躍する方々が一堂に会します。また、世界中から集まった参加者とのネットワーキングやパーティー、展示ブースでの最新技術の体験、新進気鋭の世界各国スタートアップによるピッチコンテスト、さらには街全体を巻き込んだサイドイベントなど、数多くのインタラクティブな体験を用意しています。

TechGALAへ参加することで、グローバル且つ最先端の知識と、イベント終了後も続くコミュニティがあなたを待っているでしょう。その場限りではない、継続的な交流と学びの場を提供します。TechGALAは、地球の未来を大きく切り拓き、あなたの挑戦が始まるステージです。

開催概要

＜開催日程＞

日時：2026/12/15（火）～12/17（木）

＜会場＞

愛知県名古屋市

◎栄地区：12/15（火）、12/16（水）

- 中日ビル：https://chunichi-hall.jp/- ナディアパーク：https://www.nadyapark.jp/- アーバンネット名古屋ネクスタビル：https://conference.nagoya-nexta.jp/- 明治安田生命ビル：https://share.google/bHzvRxoY8aDT2Ec3o

◎鶴舞地区：12/17（木）

- STATION Ai：https://stationai.co.jp/

＜主催＞

Central Japan Startup Ecosystem Consortium グローバルイベント実行委員会

（一般社団法人中部経済連合会／名古屋大学／愛知県／名古屋市 / 浜松市 等）

＜スペシャルパートナー＞

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）/ STATION Ai株式会社

＜プログラム概要＞

- カンファレンス- スピード商談会- ピッチコンテスト- 交流会- 企業展示- サイドイベント- アート＆音楽 など

▼公式サイト

TechGALA公式トップページ https://techgala.jp/

▼公式SNS

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▼お問い合わせ一覧

TechGALA全般のお問い合わせ https://business.form-mailer.jp/lp/1b4255d9349236

スポンサーお問い合わせ https://business.form-mailer.jp/lp/6029c773349238(https://business.form-mailer.jp/lp/6029c773349238)

サイドイベント主催お申し込みフォーム https://business.form-mailer.jp/lp/97a07a5a350604

▼主催者情報

Central Japan Startup Ecosystem Consortium

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等により、当地域のスタートアップ・エコシステムを形成するために組成されたコンソーシアム。令和７年６月には、第２期スタートアップ・エコシステム「グローバル拠点都市（広域都市圏型）」として内閣府から選定され、地域一丸となって、スタートアップの創出及び育成支援に努めています。