ことりカフェプロデュース！ことり雑貨のPOP-UPが三越松山でスタート♪

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、全国の書店や百貨店等で展開している、カワイイ小鳥雑貨やアパレル＆文具などを集めた「ことりマルシェ」を、ジュンク堂書店 松山三越店/MARUZEN （愛媛県松山市一番町3-1-1 松山三越5階い）にて2026年6月6日より7月20日まで、期間限定にて絶賛開催中！

昨年より売場面積がスケールアップした、三越松山5階 特設会場にて、インコや文鳥などのコンパニオンバードの他に「野鳥グッズ」を集めた「野鳥マルシェ」も同時開催。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

ことりカフェの新ブランド「野鳥マルシェ」コーナーも登場♪ 2027年 松山市で開催する「鳥フェス松山」のフライヤーも設置。（ご自由にお持ちください）7月20日まで開催しております。種類豊富な鳥種のグッズが揃います。

イベント名 ことりマルシェ松山

会場 ジュンク堂書店 松山三越店/MARUZEN 松山三越5階 特設会場

会期 2026年6月6日～7月20日

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全国の書店にて開催中「ことりカフェプロデュース」の

鳥モチーフグッズのPOP-UP SHOP

山口県 ことりマーケット徳山 明屋書店ゆめタウン徳山店2階 6/15迄

埼玉県 野鳥マルシェ浦和 丸善浦和伊勢丹店５階 6/23迄

新潟県 ことりマルシェ長岡 戸田書店長岡店 6/28迄

愛知県 ことりマルシェ徳重 丸善ヒルズウォーク徳重店 6/28迄

兵庫県 ことりマルシェ西宮 ジュンク堂書店西宮店 アクタ西宮西館4階 6/29迄

長野県 ことりマルシェ松本 丸善松本店コングロMビル1階 7/20迄

群馬県 ことりマルシェ桐生 戸田書店桐生店 7/30迄

※期間は変更の場合もございます。