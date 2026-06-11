ことりカフェプロデュース！ことり雑貨のPOP-UPが三越松山でスタート♪

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株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区　代表取締役　川部志穂）は、全国の書店や百貨店等で展開している、カワイイ小鳥雑貨やアパレル＆文具などを集めた「ことりマルシェ」を、ジュンク堂書店 松山三越店/MARUZEN （愛媛県松山市一番町3-1-1　松山三越5階い）にて2026年6月6日より7月20日まで、期間限定にて絶賛開催中！


昨年より売場面積がスケールアップした、三越松山5階　特設会場にて、インコや文鳥などのコンパニオンバードの他に「野鳥グッズ」を集めた「野鳥マルシェ」も同時開催。ぜひこの機会にお立ち寄りください。



ことりカフェの新ブランド「野鳥マルシェ」コーナーも登場♪　2027年　松山市で開催する「鳥フェス松山」のフライヤーも設置。（ご自由にお持ちください）


7月20日まで開催しております。


種類豊富な鳥種のグッズが揃います。

イベント名　ことりマルシェ松山


会場　ジュンク堂書店 松山三越店/MARUZEN　松山三越5階　特設会場


会期　2026年6月6日～7月20日



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全国の書店にて開催中「ことりカフェプロデュース」の


鳥モチーフグッズのPOP-UP　SHOP



山口県　ことりマーケット徳山　明屋書店ゆめタウン徳山店2階　6/15迄　


埼玉県　野鳥マルシェ浦和　丸善浦和伊勢丹店５階　6/23迄


新潟県　ことりマルシェ長岡　戸田書店長岡店　6/28迄


愛知県　ことりマルシェ徳重　丸善ヒルズウォーク徳重店　6/28迄


兵庫県　ことりマルシェ西宮　ジュンク堂書店西宮店 アクタ西宮西館4階　6/29迄


長野県　ことりマルシェ松本　丸善松本店コングロMビル1階　7/20迄


群馬県　ことりマルシェ桐生　戸田書店桐生店　7/30迄


※期間は変更の場合もございます。