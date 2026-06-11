【ニッコースタイル名古屋】新総支配人に布施 俊和が就任

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

コーヒーと音楽を通じて心地よい時間を提供するニッコースタイル名古屋（所在地：愛知県名古屋市）は、2026年6月8日付で布施 俊和（ふせ としかず）が総支配人に就任したことをお知らせいたします。

ニッコースタイル名古屋 総支配人 布施 俊和



布施 俊和は1996年にホテル日航東京（当時）へ入社後、料飲部門で幅広い経験を重ね、2012年に料飲部長に就任。2014年には、ホテル日航関西空港の料飲部長に着任し、お客様と従業員双方の満足度向上に大きく貢献しました。2018年からは、多様な料飲施設を数多く擁するグランドニッコー東京 台場において料飲部門を統括し、コロナ禍における事業環境の変化に対応しながらホテル運営に携わりました。

2024年に着任したホテル日航大阪では、料飲部長をはじめセールス＆マーケティング部長、総支配人代理を務め、ホテル運営全般のマネジメントを担いました。

ニッコースタイル名古屋においても、約30年にわたり現場主義で磨いたホスピタリティと豊富な運営経験を生かし、お客様に寄り添った魅力あるホテルづくりに取り組んでまいります。



【新総支配人 布施 俊和よりご挨拶】

初めて総支配人という重責を、ニッコースタイル名古屋で担うこととなり、大変光栄に感じております。コーヒーと音楽をはじめ、心地よい時間を演出するためのこだわりを随所に散りばめたライフスタイルホテルという唯一無二の個性を活かし、皆様に一層ご愛顧いただけるよう邁進してまいる所存です。

名古屋は、本年秋に開催される第20回アジア競技大会および第5回アジアパラ競技大会、さらに2027年の第60回アジア開発銀行年次総会の開催地として、国際的な注目を集めています。この機会を追い風に、地域の皆様との連携も深めながら、名古屋そして愛知、東海の魅力発信にも積極的に取り組んでまいります。

また、私自身も現場に立ち続けることを大切にし、スタッフとともにお客様へ心地よい時間をお届けしてまいります。



【略歴】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4249_1_a55f7b054fbac9658bdd3990ba467a1e.jpg?v=202606120251 ]

ニッコースタイル名古屋について

2020年8月に開業した、コーヒーと音楽にこだわった唯一無二のライフスタイルホテル。

コーヒーの名店として知られる「TRUNK COFFEE」が焙煎するオリジナルコーヒーを提供するほか、館内には24時間異なるBGMが流れ、心地よい音楽に包まれた時間をお過ごしいただけます。客室は、正方形で30平方メートル の広さを有し、くつろぎや癒しにこだわった空間を実現。人々が集い、新しい旅のスタイルを提案するホテルとして、お客様をお迎えします。

2025年8月7日に開業5周年を迎えました。



所在地：〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-20-13

アクセス: JR・名鉄・近鉄・名古屋市営地下鉄「名古屋駅」から徒歩約10分

電話番号：052-211-8050

公式サイト：https://nagoya.nikkostyle.jp/



＜Nikko Styleとは＞

文化、健康、環境に対する関心が高く、ホテル滞在にも新しい体験を求めるお客様をターゲットとしたライフスタイルホテルブランド。地域の食材にこだわった料理や音楽、アートを通じて、ホテルゲストや地元の人々が集まり、つながる場所を提供するホテルです。

2017年にブランドを創設し、第一号となる『ニッコースタイル名古屋』を2020年8月に開業しました。2024年12月15日には第二号として『ニッコースタイルニセコ HANAZONO』を開業しました。