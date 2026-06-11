RIKEN VIETNAM CO., LTD.　太陽光発電設備の本格稼働を開始

リケンテクノス株式会社

リケンテクノス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：常盤 和明）の連結子会社であるRIKEN VIETNAM CO., LTD.（本社：ベトナム・ホーチミン市、代表取締役 社長：東 一宏、以下リケンベトナム）は、工場建屋に導入した太陽光発電設備の本格稼働を開始しました。

当社グループでは、「持続可能な地球環境への貢献」を重点課題（マテリアリティ）に掲げ、気候変動への対応をはじめとするサステナビリティに関する取り組みを強化しています。こうした取り組みの

一環として、当社グループでは2026年1月にタイの連結子会社RIKEN (THAILAND) CO., LTD.（リケン・タイランド）で太陽光発電設備の本格稼働を開始しました。さらに、2026年5月にはリケンベトナムにおいても本格稼働を開始しています。

リケンベトナムでは、工場建屋に約900枚の屋根置き太陽光パネルを設置し、工場の総電力使用量の約12%を賄い、CO2排出量を年間約425トン削減できる見込みです。

リケンテクノスグループは、今後もグループ全体で再生可能エネルギーの活用を推進し、環境負荷の

低減と持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。

当社ホームページ：https://www.rikentechnos.co.jp/