エグゼクティブ人材専門採用支援サービス「EXECUTIVE AGENT」株式会社ビズリーチ主催「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026」にて商社部門MVPを受賞

パーソルキャリア株式会社

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕）のエグゼクティブ人材専門採用支援サービス「EXECUTIVE AGENT（エグゼクティブエージェント）」は、株式会社ビズリーチ主催の「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026」において、当サービスのエグゼクティブコンサルタント亀谷 和彦が商社部門のMVPを受賞したことをお知らせいたします。亀谷は「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2025」においても商社部門の「MVP」を受賞、また「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2023」においては金融部門のMVPを受賞しており、今回は通算3回目の「MVP」受賞となります。

JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026：

https://www.bizreach.co.jp/pressroom/pressrelease/2026/0610.html

【「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026」について】

「JAPAN HEADHUNTER AWARDS」は、ビズリーチに登録する9,700名以上（2026年1月末時点）のヘッドハンターのうち、「活動実績」と「会員からの評価」の2つを評価軸として算出されるヘッドハンタースコアをもとに、総合的に優秀な結果を残したヘッドハンターに贈られます。業界や領域別の各部門のほか、「会員満足度部門」、「地域活性化部門」など、全12部門の「MVP」と「殿堂入り」で構成され、本年度は12名が選出されました。

【受賞者コメント】

EXECUTIVE AGENT（エグゼクティブエージェント）エグゼクティブコンサルタント 亀谷 和彦

このたびは、栄誉ある賞を賜り、心より御礼申し上げます。

加えて、商社部門での2年連続受賞、そして通算3度目の受賞となり、大変光栄に存じます。これまで、企業の経営・事業課題に対する本質的なご支援と、候補者様の可能性を最大限に引き出すご支援の両立にこだわり、取り組んでまいりました。本受賞は、その積み重ねをご評価いただいたものと受け止めております。変革のスピードが加速する中、人材の重要性は一層高まっています。今後も、挑戦する企業と志あるリーダー人材をつなぐ役割に責任と遣り甲斐を持ち、一つひとつのご縁に真摯に向き合いながら、価値創出に尽力してまいります。「意思決定を、確信に変える」というミッションのもと、「人と事業の未来に、確信をもたらす存在」へ挑戦を続けてまいります。

■EXECUTIVE AGENT（エグゼクティブエージェント）について＜ https://executive-agt.jp/(https://executive-agt.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社が運営する、日本最大規模の「エグゼクティブ専門人材紹介サービス」です。業界・職種に精通した専任コンサルタントが、企業の経営課題、転職希望者の意思の双方をしっかりと捉え、精度の高いマッチングを実現。エグゼクティブ人材の価値発揮の最大化を叶えるとともに、企業の事業ステージや戦略にもとづき、事業成長や変革を担う経営層、上級管理職、スペシャリストの採用をサポートします。

■パーソルキャリア株式会社について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/