ブライダルプログラム登場を記念し、体験プレゼントキャンペーンを実施

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、クラランス スキン スパでの ブライダル プログラムの誕生を記念し、クラランス公式Instagraｍにて「クラランス スキン スパ ブライダル プログラム 体験キャンペーン」を2026年6月10日(水)より実施いたします。

「クラランス スキン スパ ブライダル プログラム」は、スパ発祥のクラランスによる、人生で最も輝く、特別な一日に向けた新たなブライダルプログラム。

クラランス最高峰スキンケアシリーズ「クラランスプレシャス」を贅沢に使用し、日本初上陸となる「クラランスプレシャス スパ トリートメント」を組み合わせた、「クラランス スキン スパ 松坂屋名古屋店」限定の特別なプログラムをスタート。

熟練の手技とツールを組み合わせ、フェイシャルから肩・デコルテ、背中まで丁寧にアプローチし、ドレスに映える美しいシルエットへ導きます。

さらに、「クラランス スキン スパ 松坂屋名古屋店」と「クラランス スキン スパ GINZA SIX店」では、理想の肌印象へと導く、豊富なメニューからカスタマイズできる全5回の集中コースも登場いたしました。

その日の肌の状態や理想に合わせ、最適なメニューを提案いたします。

インテンシブなトリートメントと、その後の肌を持続させるホームケア製品がパッケージに。

心まで満たされるようなトリートメントを通して、人生で最も輝く一日へ。

新たに誕生した集中ブライダルコースを記念し、「クラランス スキン スパ 松坂屋名古屋店」と「クラランス スキン スパ GINZA SIX店」にて、ブライダルプログラム体験が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

『クラランス スキン スパ ブライダルプログラム 体験キャンペーン』

【応募期間】

2026年6月10日(水)～2026年6月30日(火)23:59

【応募方法】

１. クラランス公式Instagramアカウント（@clarinsjp） をフォロー

２. 該当の投稿にいいね （https://www.instagram.com/p/DZZkkStlHhO/）

３. 「どちらのスパに行きたいか」＆「ブライダルエステに期待すること」をコメント

クラランス公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/clarinsjp/

【当選賞品・人数】

・クラランス スキン スパ 松坂屋名古屋店

「クラランスプレシャス ブライダル コース」より 1回分 90分 1名様



・クラランス スキン スパ GINZA SIX店

「スキン スパ ブライダル コース」より 1回分 60分 1名様

・賞品の「クラランスプレシャス ブライダル コース」および「スキン スパ ブライダルコース」の通常コースはそれぞれ複数回のセットですが、今回のご招待の体験内容は1回分のみとなります。

・通常コースに含まれる製品の現品やツールのお渡しは含まれません。

【当選発表】

ご当選された方にのみ、クラランス公式InstagramアカウントのDMにて2026年7月上旬までにご連絡いたします。

※クラランス公式Instagramアカウント以外からご連絡をすることはございませんので、偽アカウントにご注意ください。

※フォローを外されておりますと当選連絡ができなくなりますのでご注意ください。

【注意事項】

＊応募はおひとりさま1回限りとなります。

＊すでにクラランス公式Instagramアカウントをフォローされている方は、いいね＆コメントで応募完了となります。

＊同一の応募者さまから複数アカウントを使用しての応募を確認した場合、1アカウントの応募のみを有効とみなし、それ以外の応募は無効といたします。

＊抽選時に、当選要件となる状態を維持いただいていることが確認できない場合、抽選の対象から外れることがあります。おおむね1か月程度、当選要件となる状態を継続いただくことをお勧めします。

＊本キャンペーンは予告なく中止または変更させていただく場合がございます。

＊応募受付の確認・抽選方法・当選・落選についてのご質問、お問い合わせは受け付けておりません。⁠

＊本キャンペーンにご参加いただくことにより、本募集要項に同意いただいたものとみなします。（未成年者の方は、親権者に同意いただいたものとみなします）

＊再抽選は行いません。

＊アカウントを非公開設定にしている場合は抽選対象外となります。

＊下記に当てはまる場合、ご当選の資格は無効となります。

・応募に際し、不正行為があったと当社が判断した場合

・通信環境の良くない状態にありDMが不着となった場合

・ご当選通知のDMに記載の予約期限までにご予約いただけない場合

・登録内容に不備があった場合

＊当選の権利はご当選者ご本人様のものとし、第三者への譲渡・換金はできません。

＊本キャンペーン参加にあたって生じるインターネット接続料や通信料、ご当選通知DMに記載の手続を履践するにあたって生じる諸費用は、ご本人様の負担となります。

＊本キャンペーンはInstagramが後援、支持、または関与するものではなく、Instagramは一切の責任を負いません。

クラランス スキン スパ 松坂屋名古屋店

店舗名称 クラランス スキン スパ 松坂屋名古屋店

住所 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 名古屋松坂屋店 北館 6F

電話番号 052-265-8606

営業時間 10:00~20:00

クラランス スキン スパ GINZA SIX店舗

店舗名称 クラランス スキン スパ GINZA SIX店

住所 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B1F

電話番号 03-6263-9995

営業時間 10:30～20:30

クラランス スキンスパ

https://www.clarins.jp/spa/finder/

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/