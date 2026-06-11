「カラオケBanBan公式アプリ」 会員数が1年半で300万人を突破

株式会社 シン・コーポレーション

株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）が運営するカラオケBanBanの「カラオケBanBan公式アプリ」の会員数が、2026年6月8日に300万人を突破しました。リニューアルにより「ユーザの操作性向上」、「イマカラ予約」、「友達紹介機能」はお客様から好評いただいております。今後も当社はDXによる店舗体験の向上を目指してまいります。



■ "カラオケのDX" ―― 当社が推進する取り組み

１. 入室・会員証・ポイントのデジタル化で、"手ぶらで、スムーズに"

紙の会員証やスタンプカードに代わり、アプリ1つで入室・会員料金適用・ポイント管理までが完結。お客様の利便性向上と、店舗側の受付オペレーション効率化を同時に実現しています。

２. グループ横断の共通ID「GENDA ID」で、ひとつのIDで広がる楽しみ方

アミューズメント施設「GiGO」等でもご利用いただけるGENDA共通アカウント「GENDA ID」との連携により、GENDAの各社が提供するサービスをシームレスにご利用いただける顧客基盤を構築しています。



３. アプリ予約機能「イマカラ予約」で、"今から行きたい"が叶う

2026年3月より全国約400店舗で本格展開した「イマカラ予約」は、アプリから当日予約を含む予約が可能で、機種・ルームタイプの指定にも対応。予約の利便性向上と、店舗側の電話対応工数削減に寄与しています。



４. データ活用で、"あなたに合った"カラオケ体験へ

アプリを通じて蓄積される利用データをもとに、お客様一人ひとりに合わせたクーポン配信やランク特典を展開。パーソナライズされたサービス提供を進めています。



■ 会員数の成長推移

2024年11月 公式アプリ リニューアル

（約4ヶ月）

↓

2025年3月 100万人突破

（約7ヶ月）

↓

2025年10月 200万人突破

（約8ヶ月）

↓

2026年6月8日 300万人突破 ◀ New!





■ 「カラオケBanBan公式アプリ」の主な機能

・会員機能：QRコードで簡単入室、全店で会員料金が適用

・ポイント：利用に応じて貯まる、グループ全員に付与、1pt＝1円相当で利用可能

・ランク制度：4段階のランクに応じて来店ポイントUP、最大2,000円分のランクアップクーポン

・店舗検索：現在地から近隣店舗をすぐ検索、設備・サービスでの絞り込みも可能

・イマカラ予約：24時間予約受付、当日予約対応、機種・ルームタイプ指定可能

【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/id6717609264

【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karaoke_banban.app

カラオケBanBanは、今後もアプリを中核とした"カラオケのDX"を一層深化させ、より便利で、より楽しく、よりお得な体験をお届けできるよう、継続的なサービス改善に取り組んでまいります。

-報道関係からのお問合せ先-

株式会社 シン・コーポレーション 担当：松本

取材/撮影のお申し込み：https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html

TEL：03-6264-6149 ／ FAX：03-6263-9272

e-mail：press@karaoke-shin.com

公式サイト：https://karaoke-shin.jp/



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