天然酵母パン×自家焙煎コーヒーの「B²（ビースクエアード）」が8月に待望の西荻窪初出店！ジェイアール東日本都市開発が手掛ける「西荻高架下」第3期エリアにオープン決定

株式会社BREAD & BEANBREAD & BEAN西荻窪店

天然酵母の焼き立てパンと、自家焙煎したスペシャルティコーヒーのマリアージュを提案するベーカリーカフェ「B²（ビースクエアード）」（運営：株式会社BREAD&BEAN、代表：丸山真貴子）は、JR中央線西荻窪駅高架下に新店舗「BREAD & BEAN西荻窪店」を2026年8月初旬にオープンいたします。今回は、株式会社ジェイアール東日本都市開発と連携し、中央線沿線の新たな街の魅力向上と、地域住民の皆様が集うコミュニティ拠点の創出を目指します。

Point 「BREAD & BEAN 西荻窪店」の4つの特徴

【清澄白河発】パンとコーヒーの最高の組み合わせ

国産小麦「キタノカオリ」を100%使った食パンや、こだわりの天然酵母で焼き上げるバラエティ豊かな惣菜パン、菓子パンなど。そして、世界中から集めた上質な豆をベストな状態でローストしたスペシャルティコーヒー。この2つのペアリングが織りなす、一口ごとに幸せが広がる美味しさを毎日お届けします。

【圧倒的ライブ感】お店に入った瞬間からワクワクする、五感で楽しむキッチン

清澄白河本店や東陽町店でも大好評の、職人たちの手仕事が間近に見えるライブ感を西荻窪店でも再現。店内に入った瞬間、焼き立てパンの香ばしい香りとコーヒーの豊かなアロマにふんわり包まれる。そんな心踊る美味しい空気感をお楽しみください。

【西荻窪店限定】自慢のカンパーニュやブリオッシュを使ったご褒美プレートが登場！

西荻窪店では、カフェタイムやランチの時間がもっと楽しみになる特別なプレートメニューをご用意します。B²自慢の香ばしい「カンパーニュ」や、バターがリッチに香る「ブリオッシュ」など、パンの美味しさをとことん引き出した一皿をただいま準備中。メニューの詳細は追って発表しますので、ぜひ楽しみにお待ちください！

【お家でもB²を】お気に入りのコーヒー豆、オーストラリアの美味しい食材、オリジナルグッズが勢揃い

お店の味をご自宅で楽しんだり、大切な人への手土産にぴったりなギフトアイテムもたくさんラインナップします。

・自家焙煎のコーヒー豆 ： 自家焙煎した新鮮なコーヒー豆を、お豆のままでもお好みの挽き方でもご用意。手軽なディップスタイルコーヒーバックはプレゼントにも喜ばれます。

・オーストラリア食材の物販 ： B²のルーツであるオセアニアの食文化を感じていただけるよう、現地からセレクトしたタスマニア産のハチミツや、グルメなマスタードなどをご用意。いつもの食卓がちょっと楽しくなるアイテムです。

・オリジナルグッズ ： ギフトに大人気の可愛いイラスト付きオリジナルクッキー缶をはじめ、毎日の暮らしに彩りを添えるB²オリジナルのプロダクトを販売します。

店内イメージ１店内イメージ２

About 基本情報

店舗名： BREAD & BEAN西荻窪店

オープン日： 2026年8月初旬

【施設概要】

施設名 ： 西荻高架下（にしおぎこうかした）

所在地 ： 東京都杉並区松庵３丁目41番1号

全体面積 ： （１期）平家建 約1,060平方メートル

（延床） （２期）２階建 約1,120平方メートル

（３期）２階建 約1,390平方メートル

店舗数 ： （１期）１店舗

（２期）７店舗

（３期）８店舗

公 式 HP：https://www.jrtk.jp/nishiogi-koukashita/

Nishiogi Koukashita ロゴNishiogi Koukashitaアクセス

Design 空間デザイン・設計について

空間デザインは、建築からまちづくりまで、幅広い分野で活躍している小野寺匠吾建築設計事務所が手掛けます。

代表は、大学卒業後、実務を経てパリへ移住。帰国後はSANAAで国内外のプロジェクトに参加し、2018年に独立。2019年にオープンしたB²旗艦店である清澄白河店の設計者。代表作に大阪・関西万博シグネチャーパビリオン＜いのちめぐる冒険＞やパリのファッションブランド＜PATOU＞の店舗設計など。Dezeen Awards, FRAME AWARD, Design for Asia Awardsなど国内外で受賞多数。

(C)Kenta Watanabe

About B² B²とは

「B²」はベーカリー工場とコーヒー焙煎工場が一体となった日本初の「インダストリアルカフェ」として、一号店をカフェの激戦地、清澄白河に 2020 年の 3 月よりオープンしました。以来、焼き立ての美味しいパンと、その場で焙煎した香り高いコーヒーとのマリアージュをお楽しみ頂くお客さまが数多くご来店くださり、行列の絶えない店となりました。

現在は東京都内に4店舗（清澄白河・東陽町・南麻布・吉祥寺）を展開。2024年3月には事業拡大の為、清澄白河本店近くにFirst Crop Coffee Japanの焙煎所を新設し焙煎業務を移管しました。

B² Bakery ベーカリーのこだわり

本当に美味しくて安心できるものを食べて欲しいという想いから、発酵には 100%フルーツの天然酵母を使い、小麦粉の風味を最大限引き出すようにしました。パン作りに欠かせない小麦は、品質の高さで有名な北海道・十勝のキタノカオリなどのブランド小麦を使用しています。

B² Coffee コーヒーのこだわり

清澄白河本店近くに新設された焙煎所にて焙煎したコーヒーを全店舗でお楽しみいただけます。エスプレッソベースのラテや、オセアニア系シグネチャーミルクビバレッジのフラットホワイト、そしてコーヒー豆の特徴を存分に楽しめる人気のブリューコーヒーなど経験豊かなバリスタがひとつひとつ丁寧にご提供いたします。

Company Profile & Logo 会社名 BREAD&BEAN＆ブランドデザイン「B²」とは

美味しいブレッド「BREAD」とコーヒー豆「BEAN」のマリアージュを、お客様に楽しんでいただきたいという想いを込め命名された「BREAD & BEAN」。頭文字の２つの“B”を 2 乗して、「B²（ビースクエアード）」という名前になりました。B²のロゴはボールドで角ばったインダストリアルシェイプの「B」に、 パンの柔らかさとコーヒー豆の丸みを帯びた可愛いシェイプを加えデザインされました。製作はニュージーランドの国民的人気のグラフィックデザイナー、Tyrone Ohia（タイアロン・オハイア）。

代表の丸山真貴子は 1972年生まれ 東京出身。大手IT企業にて、インターネットのBtoC ビジネスのスタートアップを数々と手がけました。2008年に「M Closet」を設立。以降 数多くの事業の立上げに参画してきました。BREAD&BEANのカフェチェーンオペレーターにIT開発チームも参画し、技術を活用したサービス企画構想を速やかに実現します。

Shop Info 店舗情報

公式HP https://www.bsquared.jp

公式Instagram @bsquaredtokyo

【清澄白河店】本店

〒135-0033 東京都江東区深川1-9-10

席数：28席 （テラス席：4席）

営業時間：9:00～18:00

（定休日：なし *年末年始除く）

【東陽町店】2号店

〒136-0076 東京都江東区南砂2-1-9

席数：24席（テラス席：8席）

営業時間：8:00-18:00

（定休日：なし *年末年始除く）

【南麻布店】3号店

〒106-0047 東京都港区南麻布2-8-21

席数：11席（テラス席：8席）

営業時間：8:00～14:00,15:00～17:00

（定休日：なし *年末年始除く）

【吉祥寺店】4号店

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2－4－14

席数：41席（テラス席：15席）

営業時間：8:30～18:00

（定休日:なし * 年末年始除く）