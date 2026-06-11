【リーガロイヤルホテル大阪】ALOHA！常夏のハワイ気分を心ゆくまで「ハワイアンビュッフェ」を開催
リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 山根 朋之）のの「オールデイダイニング リモネ」では、2026年7月15日（水）から9月27日（日）の期間限定で開催するハワイアンビュッフェの予約受付を本日6月11日（木）より開始します。
ディナータイムには、肉料理とフリードリンクを存分に楽しめる「アロハナイト ビアフェア」、ランチタイムには、トロピカルスイーツと充実のフードが揃う「アロハスイーツ＆ランチビュッフェ」を開催。時間帯ごとに異なる魅力を楽しみながら、緑を望む開放感あふれる空間で、天候に左右されることなく“ハワイアン”サマーエスケープを体験していただけます。
■夏夜に乾杯！肉料理と飲み放題を楽しむ「アロハナイト ビアフェア」
お酒も進む肉料理やハワイアンテイストの料理が、バラエティ豊富な全33種のラインアップで登場。スタンドクッキングの「ハワイアンローストビーフ」をはじめ、「フリフリチキン」「ポーク・アドボ」など、食べ応えのあるメニューが揃います。また、食事の〆にもぴったりの優しい味わいのハワイで愛されるローカルフード「国産牛のオックステールスープ雑炊」もご用意します。
フリードリンクは、ハワイ生まれの“コナビール”をはじめ、自由にアレンジを楽しめるハワイアンカクテル＆モクテルなど種類豊富にご用意。お酒を嗜む方はもちろん、ノンアルコールドリンクも充実。お好きなドリンクを片手に仲間や友人、ご家族とともに、賑やかな夏夜をお楽しみいただけます。
■トロピカルスイーツと充実のフードで、ハワイ気分を満喫！「アロハスイーツ＆ランチビュッフェ」
ランチタイムでは、トロピカルスイーツを主役に多彩なハワイアンフードをご提供
マンゴーやパインアップル、ココナッツなどのトロピカルフルーツをふんだんに使用したスイーツ全20種が登場。果実を贅沢にあしらった色鮮やかなショートケーキやタルトをはじめ、見た目もキュートな「帽子に見立てたマンゴームース」など、南国気分を纏ったカラフルなスイーツが並びます。
また、スタンドクッキングでは、目の前で仕上げる「アサイーボウル」に加え、フルーツの甘みと爽やかな酸味を活かしたソースが肉の旨みを引き立てる「ハワイアンローストポーク ポリネシアンソース」もご用意。スイーツだけでなく、「ロコモコ」や「サーモンとアボカドのポキ」などフードも充実し、ランチビュッフェとしてもおすすめです。
概要は次の通りです。
ハワイアンビュッフェ 概要
【期間】 2026年7月15日（水）～9月27日（日）
※2026年8月8日（土）～16日（日）のディナービュッフェは、内容を変更いたします
【店舗】 オールデイダイニング リモネ
【内容】 アロハナイト ビアフェア / アロハスイーツ＆ランチビュッフェ
■アロハナイト ビアフェア
【時間】 17：00～21：30 ※120分制
【料金】 [大人]フリードリンク付プラン：9,500円
料理のみ：7,590円
[小学生] 5,060円
＜会員限定特別料金＞
フリードリンク付：9,000円
※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます（他の割引との併用不可）
※税金・サービス料を含みます
※フリーソフトドリンク付
※大人1名様につき未就学のお客様1名様無料
※フリードリンクを当日ご注文の場合は、＋2,530円で承ります
【メニュー】
＜スタンドクッキング＞
・国産牛のオックステールスープ雑炊
・ハワイアンローストビーフ ポリネシアンソース
＜フード＞ 全33種（スタンドクッキング含む）
サーモンとアボカドのポキ / ジンジャー・スカリオン・チキン / ハワイアン・コブサラダセレクション / サーモンのロースト レモン醤油風味 / ポーク・アドボ / フリフリチキン / ケイジャンフライドポテト / カットステーキ＆ガーリックフライドライス / サイミン風ハワイアン・スープパスタ / ハワイアン・トロピカル・ピッツァ / シーフード・ココナッツカレー など
＜スイーツ＞ 全16種
トロピカルショートケーキ / マンゴーレアチーズケーキ / ココナッツパッションロール / パッション＆ココナッツケーキ / バナナケーキ / ティラミス / カスタードパフ / マチェドニアフルーツ など
＜ドリンク＞ 約19種
ビッグウェーブゴールデンエール（コナビール） / ロングボードアイランドラガー（コナビール） / ハワイアンカクテル / ハワイアンモクテル / アサヒスーパードライエクストラコールド＜生樽＞ / サントリーザ・プレミアム・モルツ＜生樽＞ / スパークリングワイン＜樽生＞ / ワイン（赤・白）＜樽生＞ / ハイボール / 焼酎（芋・麦） / 各種ソフトドリンク
芳ばしい香りが食欲をそそりお酒も進む料理が勢揃い
生ビールやオリジナルで作って楽しめるハワイアンカクテル＆モクテルなど夏夜を盛り上げる充実のラインアップ
ハワイで愛される隠れた名物をリモネスタイルで「国産牛のオックステールスープ雑炊」
■アロハスイーツ＆ランチビュッフェ
【時間】 平日 11：30～15：00
土日祝 11：30～ / 13：30～ ※90分制
【料金】 ・大人：6,831円 / 小学生：4,554円
＜会員限定特別料金＞
・30日前までのご予約限定：平日5,900円 / 土日祝6,200円
・通常期間：6,600円
※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます（他の割引との併用不可）
＜150分プラン＞
リモネ内「ラ・ロンド」では、さらにゆったりとランチタイムをお楽しみいただける「150分プラン」もご用意しております。
11：30～ / 12：00～ / 12：30～
※税金・サービス料を含みます
※フリーソフトドリンク付
※大人1名様につき未就学のお客様1名様無料
※150分プランは、リーガメンバーズ会員限定特別料金は適用されません
【メニュー】
＜スタンドクッキング＞ 全2種
・アサイーボウル
・ハワイアンローストポーク ポリネシアンソース
＜スイーツ＞ 全20種（スタンドクッキング含む）
トロピカルショートケーキ / マンゴーレアチーズケーキ / ココナッツパッションロール / 帽子に見立てたマンゴームース / マンゴーテリーヌ / マンゴー杏仁ゼリー / レインボームース / マンゴーパインタルト / マンゴーココナッツタピオカ / マカロン / 出来立てパンケーキ など
＜フード＞ 全30種（スタンドクッキング含む）
サーモンとアボカドのポキ / アヒのカルパッチョ 爽やかなライムと青胡椒のマリネ / ワカモレ トルティーヤチップス / サーモンのロースト レモン醤油風味 / プルドポークチーズバーガー / ハワイアン・トロピカル・ピッツァ / シーフード・ココナッツカレー / ロコモコ など
※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合があります
※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください
※お米の産地について特別の記載をしていない場合、メニューで使用しているお米は全て国産米です
※スイーツ・料理以外の装飾は、ビュッフェに含んでおりません
150分プランを楽しめる独創的な円形空間「ラ・ロンド」
彩り豊かに目の前でトッピングする「アサイーボウル」
シェフが豪快にカッティングする「ハワイアンローストポーク ポリネシアンソース」
■オールデイダイニング リモネ について
【営業時間】 6：30～22：30 （ラストオーダー 22：00）
［朝食ビュッフェ］6：30～10：30（ラストオーダー10：00）
［ランチビュッフェ］11：30～15：00［90分制］
［ディナービュッフェ］17：00～21：30［120分制］
［アラカルト＆カフェ］11：00～22：30（ラストオーダー22：00）
※21：00 以降はナイトメニューのみの提供です
【席数】 312席 / 個室 4室
※別途個室料を頂戴します
「REMONE」という店名は、Restaurant Mix Old＆Newそれぞれの頭文字をとった造語。日本庭園に面した大きな窓から自然光が降り注ぐ、開放的な雰囲気が特長のオールデイダイニングです。オープン当初から愛されるアラカルトメニューに加え、種類豊富なビュッフェを朝・昼・夜の時間帯や多様なシーンに合わせてお楽しみいただけます。
※写真はすべてイメージです
＜お客様のお問い合わせ先＞
レストラン予約 TEL：06-6448-0354 （10：00～18：00）
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