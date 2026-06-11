【リーガロイヤルホテル大阪】ALOHA！常夏のハワイ気分を心ゆくまで「ハワイアンビュッフェ」を開催

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 山根 朋之）のの「オールデイダイニング リモネ」では、2026年7月15日（水）から9月27日（日）の期間限定で開催するハワイアンビュッフェの予約受付を本日6月11日（木）より開始します。

ディナータイムには、肉料理とフリードリンクを存分に楽しめる「アロハナイト ビアフェア」、ランチタイムには、トロピカルスイーツと充実のフードが揃う「アロハスイーツ＆ランチビュッフェ」を開催。時間帯ごとに異なる魅力を楽しみながら、緑を望む開放感あふれる空間で、天候に左右されることなく“ハワイアン”サマーエスケープを体験していただけます。

■夏夜に乾杯！肉料理と飲み放題を楽しむ「アロハナイト ビアフェア」

お酒も進む肉料理やハワイアンテイストの料理が、バラエティ豊富な全33種のラインアップで登場。スタンドクッキングの「ハワイアンローストビーフ」をはじめ、「フリフリチキン」「ポーク・アドボ」など、食べ応えのあるメニューが揃います。また、食事の〆にもぴったりの優しい味わいのハワイで愛されるローカルフード「国産牛のオックステールスープ雑炊」もご用意します。

フリードリンクは、ハワイ生まれの“コナビール”をはじめ、自由にアレンジを楽しめるハワイアンカクテル＆モクテルなど種類豊富にご用意。お酒を嗜む方はもちろん、ノンアルコールドリンクも充実。お好きなドリンクを片手に仲間や友人、ご家族とともに、賑やかな夏夜をお楽しみいただけます。

■トロピカルスイーツと充実のフードで、ハワイ気分を満喫！「アロハスイーツ＆ランチビュッフェ」

ランチタイムでは、トロピカルスイーツを主役に多彩なハワイアンフードをご提供

マンゴーやパインアップル、ココナッツなどのトロピカルフルーツをふんだんに使用したスイーツ全20種が登場。果実を贅沢にあしらった色鮮やかなショートケーキやタルトをはじめ、見た目もキュートな「帽子に見立てたマンゴームース」など、南国気分を纏ったカラフルなスイーツが並びます。

また、スタンドクッキングでは、目の前で仕上げる「アサイーボウル」に加え、フルーツの甘みと爽やかな酸味を活かしたソースが肉の旨みを引き立てる「ハワイアンローストポーク ポリネシアンソース」もご用意。スイーツだけでなく、「ロコモコ」や「サーモンとアボカドのポキ」などフードも充実し、ランチビュッフェとしてもおすすめです。

概要は次の通りです。

ハワイアンビュッフェ 概要

【期間】 2026年7月15日（水）～9月27日（日）

※2026年8月8日（土）～16日（日）のディナービュッフェは、内容を変更いたします

【店舗】 オールデイダイニング リモネ

【内容】 アロハナイト ビアフェア / アロハスイーツ＆ランチビュッフェ

■アロハナイト ビアフェア

【時間】 17：00～21：30 ※120分制

【料金】 [大人]フリードリンク付プラン：9,500円

料理のみ：7,590円

[小学生] 5,060円

＜会員限定特別料金＞

フリードリンク付：9,000円

※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます（他の割引との併用不可）

※税金・サービス料を含みます

※フリーソフトドリンク付

※大人1名様につき未就学のお客様1名様無料

※フリードリンクを当日ご注文の場合は、＋2,530円で承ります

【メニュー】

＜スタンドクッキング＞

・国産牛のオックステールスープ雑炊

・ハワイアンローストビーフ ポリネシアンソース

＜フード＞ 全33種（スタンドクッキング含む）

サーモンとアボカドのポキ / ジンジャー・スカリオン・チキン / ハワイアン・コブサラダセレクション / サーモンのロースト レモン醤油風味 / ポーク・アドボ / フリフリチキン / ケイジャンフライドポテト / カットステーキ＆ガーリックフライドライス / サイミン風ハワイアン・スープパスタ / ハワイアン・トロピカル・ピッツァ / シーフード・ココナッツカレー など

＜スイーツ＞ 全16種

トロピカルショートケーキ / マンゴーレアチーズケーキ / ココナッツパッションロール / パッション＆ココナッツケーキ / バナナケーキ / ティラミス / カスタードパフ / マチェドニアフルーツ など

＜ドリンク＞ 約19種

ビッグウェーブゴールデンエール（コナビール） / ロングボードアイランドラガー（コナビール） / ハワイアンカクテル / ハワイアンモクテル / アサヒスーパードライエクストラコールド＜生樽＞ / サントリーザ・プレミアム・モルツ＜生樽＞ / スパークリングワイン＜樽生＞ / ワイン（赤・白）＜樽生＞ / ハイボール / 焼酎（芋・麦） / 各種ソフトドリンク

■アロハスイーツ＆ランチビュッフェ

芳ばしい香りが食欲をそそりお酒も進む料理が勢揃い生ビールやオリジナルで作って楽しめるハワイアンカクテル＆モクテルなど夏夜を盛り上げる充実のラインアップハワイで愛される隠れた名物をリモネスタイルで「国産牛のオックステールスープ雑炊」

【時間】 平日 11：30～15：00

土日祝 11：30～ / 13：30～ ※90分制

【料金】 ・大人：6,831円 / 小学生：4,554円

＜会員限定特別料金＞

・30日前までのご予約限定：平日5,900円 / 土日祝6,200円

・通常期間：6,600円

※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます（他の割引との併用不可）

＜150分プラン＞

リモネ内「ラ・ロンド」では、さらにゆったりとランチタイムをお楽しみいただける「150分プラン」もご用意しております。

11：30～ / 12：00～ / 12：30～

※税金・サービス料を含みます

※フリーソフトドリンク付

※大人1名様につき未就学のお客様1名様無料

※150分プランは、リーガメンバーズ会員限定特別料金は適用されません

【メニュー】

＜スタンドクッキング＞ 全2種

・アサイーボウル

・ハワイアンローストポーク ポリネシアンソース

＜スイーツ＞ 全20種（スタンドクッキング含む）

トロピカルショートケーキ / マンゴーレアチーズケーキ / ココナッツパッションロール / 帽子に見立てたマンゴームース / マンゴーテリーヌ / マンゴー杏仁ゼリー / レインボームース / マンゴーパインタルト / マンゴーココナッツタピオカ / マカロン / 出来立てパンケーキ など

＜フード＞ 全30種（スタンドクッキング含む）

サーモンとアボカドのポキ / アヒのカルパッチョ 爽やかなライムと青胡椒のマリネ / ワカモレ トルティーヤチップス / サーモンのロースト レモン醤油風味 / プルドポークチーズバーガー / ハワイアン・トロピカル・ピッツァ / シーフード・ココナッツカレー / ロコモコ など

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合があります

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください

※お米の産地について特別の記載をしていない場合、メニューで使用しているお米は全て国産米です

※スイーツ・料理以外の装飾は、ビュッフェに含んでおりません

■オールデイダイニング リモネ について

150分プランを楽しめる独創的な円形空間「ラ・ロンド」彩り豊かに目の前でトッピングする「アサイーボウル」シェフが豪快にカッティングする「ハワイアンローストポーク ポリネシアンソース」

【営業時間】 6：30～22：30 （ラストオーダー 22：00）

［朝食ビュッフェ］6：30～10：30（ラストオーダー10：00）

［ランチビュッフェ］11：30～15：00［90分制］

［ディナービュッフェ］17：00～21：30［120分制］

［アラカルト＆カフェ］11：00～22：30（ラストオーダー22：00）

※21：00 以降はナイトメニューのみの提供です

【席数】 312席 / 個室 4室

※別途個室料を頂戴します

「REMONE」という店名は、Restaurant Mix Old＆Newそれぞれの頭文字をとった造語。日本庭園に面した大きな窓から自然光が降り注ぐ、開放的な雰囲気が特長のオールデイダイニングです。オープン当初から愛されるアラカルトメニューに加え、種類豊富なビュッフェを朝・昼・夜の時間帯や多様なシーンに合わせてお楽しみいただけます。

※写真はすべてイメージです

＜お客様のお問い合わせ先＞

レストラン予約 TEL：06-6448-0354 （10：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/list/remone/menu/buffet

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