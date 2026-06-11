高齢者みまもりサービス「まもりこ」対応の新製品「人感センサー」を6/11より各ECサイトで販売開始。

合同会社ネコリコ

高齢者見守りサービスを全国展開する合同会社ネコリコ（本社：東京都千代田区、代表：山中泰介）は、高齢者みまもりサービス「まもりこ」対応センサーの新製品「人感センサー」の販売を開始いたしました。本日6/11よりネコリコ直販サイト、Amazon.co.jp、Yahoo!ショッピングにてお買い求めいただけます。

高齢者みまもりサービス「まもりこ」対応センサーの新製品「人感センサー」は、去る2026年1月に開発を発表し、2月にクラウドファンディングを実施しました。クラウドファンディングでは、多くの皆様にご支援いただき、目標を1,269%達成するなど大盛況のうちに無事終了。4月にはリターンも発送完了し成功裏にプロジェクトを完了できました。あらためまして多くの皆様よりご支援をいただけたこと、感謝申し上げます。

本日6/11より、満を持して、新製品「人感センサー」の一般販売開始を発表できたことを嬉しく思います。ぜひこの機会にお買い求めいただけますと幸いです。

今後も合同会社ネコリコは、見守りサービスの提供を通じて、ご家族の生活を支え、安心して暮らせる社会の実現に取り組んでまいります。

【一般販売 概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41432/table/66_1_7f6fb77788401b49424bde7ebbd5c4be.jpg?v=202606111252 ]

【商品情報】

生活動線上に人感センサーを置くだけ

毎日通る廊下、よく座るソファ。冷蔵庫やキッチンへの設置でもOK。

一定時間、人の動きの検知がないと、スマホへ通知が届きます。

離れて暮らす両親、1人暮らしの親族。大切な人をそっと見守ります。

■導入は簡単、すぐ見守りスタート

(1)センサー購入

(2)アプリをインストールして契約

(3)コンセントに繋いで設置するだけ

■ネット環境不要

センサー本体がLTE通信するためプロバイダや通信回線の契約は不要

※見守りにはインターネット通信可能なスマートフォンが必要です

■普段通り生活するだけ

充電や機器等のメンテナンス不要

カメラ不使用でプライバシーにも配慮

負担感や「監視されている」というプレッシャーがありません

■いつもと違う時のみアプリで確認するだけ

案内にしたがって簡単に安否確認

最小限の手間で急な体調変化に気付くことができます

■安価でシンプルな料金設定

センサー本体購入後、月額利用料550円（税込）のみ

水平は広く、垂直は狭く。人の動きだけを検知する最適設計。ペットの動き、カーテンの揺れ等の検知を抑制。誤検知ゼロを目指しました。

検知時の温湿度も測定

温湿度センサを内蔵。離れて暮らすご家族の“空間の状態”もさりげなく見守ります。

室内の暑すぎ、寒すぎ、乾燥しすぎといった変化を見える化することで、エアコンや加湿器の適切な使用につなげ、快適な住環境をサポートします。

LTE通信対応

本体にはSIMカードを内蔵しており、電源を付けるだけで自動でLTE通信を始めます。

通信可能エリア：ソフトバンク および au

場所を選ばず生活導線上に設置可能

冷蔵庫の開閉で見守り玄関の往来で見守りリビングで見守り三脚に設置※三脚は付属しません

製品仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41432/table/66_2_baac1692e6569c946ddad182d191aeaa.jpg?v=202606111252 ]

セット内容

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/41432/table/66_3_0c12c0557302d41c1fae1099831e35e1.jpg?v=202606111252 ]

注意事項

・本製品の使用にあたり、専用スマートフォンアプリ「まもりこ2」のインストールおよび同アプリから高齢者見守りサービス「まもりこ」の契約が必要です。

・本製品は、人体の動きを赤外線の変化として捉える仕組み上、周囲環境や設置条件により、遮蔽物・日射等の影響を受け、検知しない場合や、誤検知する場合があります。

・本製品は、4G/LTE (CatM1)のサービスエリア内でも電波の届かない場所（地下等）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できない場合があります。

・本製品はサービス解約後、使用できなくなります。

詳細は、当社HPを参照ください。

https://www.necolico.co.jp/sensor/motion.html

【サービス概要】

あなたの代わりに、そっと見守る

いつも使う冷蔵庫、よく座るソファ、毎日通る廊下。そんな場所にセンサを置くだけ。

一定時間検知がないと、スマホへ通知が届きます。

離れて暮らす両親、1人暮らしの親族。大切な人をそっと見守ります。

詳細は、当社HPを参照ください。

https://www.necolico.co.jp/mamolico/index.html

弊社プレスリリース

https://www.necolico.co.jp/news/2026/06/11/mamolico/human_sensor_5/