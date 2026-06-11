高齢者みまもりサービス「まもりこ」対応の新製品「人感センサー」を6/11より各ECサイトで販売開始。
高齢者見守りサービスを全国展開する合同会社ネコリコ（本社：東京都千代田区、代表：山中泰介）は、高齢者みまもりサービス「まもりこ」対応センサーの新製品「人感センサー」の販売を開始いたしました。本日6/11よりネコリコ直販サイト、Amazon.co.jp、Yahoo!ショッピングにてお買い求めいただけます。
高齢者みまもりサービス「まもりこ」対応センサーの新製品「人感センサー」は、去る2026年1月に開発を発表し、2月にクラウドファンディングを実施しました。クラウドファンディングでは、多くの皆様にご支援いただき、目標を1,269%達成するなど大盛況のうちに無事終了。4月にはリターンも発送完了し成功裏にプロジェクトを完了できました。あらためまして多くの皆様よりご支援をいただけたこと、感謝申し上げます。
本日6/11より、満を持して、新製品「人感センサー」の一般販売開始を発表できたことを嬉しく思います。ぜひこの機会にお買い求めいただけますと幸いです。
今後も合同会社ネコリコは、見守りサービスの提供を通じて、ご家族の生活を支え、安心して暮らせる社会の実現に取り組んでまいります。
【一般販売 概要】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41432/table/66_1_7f6fb77788401b49424bde7ebbd5c4be.jpg?v=202606111252 ]
【商品情報】
生活動線上に人感センサーを置くだけ
毎日通る廊下、よく座るソファ。冷蔵庫やキッチンへの設置でもOK。
一定時間、人の動きの検知がないと、スマホへ通知が届きます。
離れて暮らす両親、1人暮らしの親族。大切な人をそっと見守ります。
■導入は簡単、すぐ見守りスタート
(1)センサー購入
(2)アプリをインストールして契約
(3)コンセントに繋いで設置するだけ
■ネット環境不要
センサー本体がLTE通信するためプロバイダや通信回線の契約は不要
※見守りにはインターネット通信可能なスマートフォンが必要です
■普段通り生活するだけ
充電や機器等のメンテナンス不要
カメラ不使用でプライバシーにも配慮
負担感や「監視されている」というプレッシャーがありません
■いつもと違う時のみアプリで確認するだけ
案内にしたがって簡単に安否確認
最小限の手間で急な体調変化に気付くことができます
■安価でシンプルな料金設定
センサー本体購入後、月額利用料550円（税込）のみ
水平は広く、垂直は狭く。人の動きだけを検知する最適設計。ペットの動き、カーテンの揺れ等の検知を抑制。誤検知ゼロを目指しました。
検知時の温湿度も測定
温湿度センサを内蔵。離れて暮らすご家族の“空間の状態”もさりげなく見守ります。
室内の暑すぎ、寒すぎ、乾燥しすぎといった変化を見える化することで、エアコンや加湿器の適切な使用につなげ、快適な住環境をサポートします。
LTE通信対応
本体にはSIMカードを内蔵しており、電源を付けるだけで自動でLTE通信を始めます。
通信可能エリア：ソフトバンク および au
場所を選ばず生活導線上に設置可能
冷蔵庫の開閉で見守り
玄関の往来で見守り
リビングで見守り
三脚に設置
※三脚は付属しません
製品仕様
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41432/table/66_2_baac1692e6569c946ddad182d191aeaa.jpg?v=202606111252 ]
セット内容
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/41432/table/66_3_0c12c0557302d41c1fae1099831e35e1.jpg?v=202606111252 ]
注意事項
・本製品の使用にあたり、専用スマートフォンアプリ「まもりこ2」のインストールおよび同アプリから高齢者見守りサービス「まもりこ」の契約が必要です。
・本製品は、人体の動きを赤外線の変化として捉える仕組み上、周囲環境や設置条件により、遮蔽物・日射等の影響を受け、検知しない場合や、誤検知する場合があります。
・本製品は、4G/LTE (CatM1)のサービスエリア内でも電波の届かない場所（地下等）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できない場合があります。
・本製品はサービス解約後、使用できなくなります。
詳細は、当社HPを参照ください。
https://www.necolico.co.jp/sensor/motion.html
【サービス概要】
あなたの代わりに、そっと見守る
いつも使う冷蔵庫、よく座るソファ、毎日通る廊下。そんな場所にセンサを置くだけ。
一定時間検知がないと、スマホへ通知が届きます。
離れて暮らす両親、1人暮らしの親族。大切な人をそっと見守ります。
詳細は、当社HPを参照ください。
https://www.necolico.co.jp/mamolico/index.html
弊社プレスリリース
https://www.necolico.co.jp/news/2026/06/11/mamolico/human_sensor_5/