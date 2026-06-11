担い手不足・人口減少の時代に、人・資源・知恵が循環する地域のつくり方

株式会社エンパブリック

株式会社エンパブリック（本社：東京都文京区／代表取締役：広石拓司）は、2026年7月3日（金）、中間支援、産業支援、起業支援、地域金融、まちづくりなどの活動に取り組む方を対象に、「地域のエコシステム・デザイン講座 ーつながりと循環から地域の力を育むー」を対面・オンラインのハイブリッド形式で開講します。

担い手不足や人口減少が進む中、「関係者を集める」「交流会を開く」「ネットワークを広げる」という取り組みを重ねても、新しい協働や価値創造がなかなか生まれてきません。本講座は、その“もどかしさ”の正体に向き合い、人・資源・知恵が「集まる」段階から、それらが地域のなかで循環し続ける段階へと発想を切り替えるための、地域のつくり方を学ぶプログラムです。

■資源も人もいる。それでも地域が動かないのはなぜか

人口減少、担い手不足、地域産業の変化、コミュニティの希薄化など、

課題が複雑に絡み合うなか、一つの組織や一つの施策だけで地域を変えることは難しくなっています。

ここで見落とされがちなのが、「地域に資源がないのではない」という事実です。

地域企業の技術やネットワーク、住民の経験や知恵、NPOや市民活動の現場力、自治体の制度、金融機関の支援機能、大学や専門機関の知見、そして地域に根ざした信頼関係など、資源は、すでにそこにあります。

問題は、それらが十分につながらず、循環していないことにあります。

これまで地域づくりや支援の現場では、分野ごとに活動が分かれ、それぞれの中でも個別の活動支援、団体同士のマッチング、課題ごとの対処が重視されてきました。

しかし「点」をつないだだけでは、地域全体の力は育ちません。いま求められているのは、地域の関係性そのものを見立て、人・活動・資源・情報・資金・知恵が循環する条件を整える視点です。

本講座では、その“土壌づくり”の考え方と進め方を、基礎から実践を具体的に学びます。

■「ネットワークづくり」と「エコシステムを育てる」は、何が違うのか

本講座の核心は、この問いにあります。

エコシステムは、誰かが全体を管理して動かすものではありません。多様な主体がそれぞれの思いや役割を持って自律的に動き、関わり合うなかで育っていくものです。

中間支援・産業支援・起業支援・地域金融・まちづくりの現場に求められているのは、個別支援にとどまらず、主体同士が互いに助け合い学び合う”つながり”が自律的に動き出す“土壌”を育てる役割です。

講座では、その違いを理解したうえで、実践に移すための手法を学んでいきます。



【プログラム内容】

Part 1：活動のエコシステムとは何か、を問い直す

― “集める”“ネットワーク”と、相互作用が生まれる関係性は何が違うのか ―

人や組織が存在していても、新しい協働や価値創造が生まれにくいのはなぜか。

その理由を掘り下げたうえで、地域エコシステムを見る5つの視点と、育てる6つの設計ポイントを学びます。

Part 2：地域エコシステムをデザインする

― 人・資源・価値が動き出す条件を整える ―

「エコシステム・キャンバス」を用いて、自分たちの地域・テーマに求められるエコシステムを描きます。そして、関係性を編集し、資源の循環を促し、小さな協働を生み、学びが地域に蓄積されていくプロセスと実践手法を学びます。

■この講座で得られること

・エコシステムを単なるネットワークや交流会ではなく、地域の力を育てる仕組みとして理解できる

・地域にある人・活動・資源を見える化し、つながりの弱い箇所や循環の滞りを把握できる

・地域づくり・産業支援における中間支援の役割を捉え直せる

・単なるマッチングを越え、相互作用が生まれる接点を設計できるようになる

地域のプラットフォーム活性化、起業・活動のエコシステム構築、コミュニティ財団の活性化、地域のトランジション推進などに取り組む方の、次の一手につながる内容です。

■開催概要

講座名：地域のエコシステム・デザイン講座 ーつながりと循環から地域の力を育むー

開催日時：2026年7月3日（金）13:00～17:00

開催方法：対面とオンラインのハイブリッド（対面：エンパブリック根津スタジオ／オンライン：Zoom）

ナビゲーター：広石拓司（株式会社エンパブリック代表）

対象：地域づくり・産業支援・起業支援・まちづくりに関わる実践者・中間支援者

参加費：一般 11,000円（税込）／empublic Studioメンバー 8,800円（税込）

主催：株式会社エンパブリック

申込方法：Peatixページよりお申し込みください https://peatix.com/event/5026270(https://peatix.com/event/5026270)

■ナビゲーター

広石拓司（ひろいし・たくじ）(https://empublic.jp/team/hiroishi) 株式会社エンパブリック代表取締役。社会起業や地域づくりの実践者・中間支援者の育成、対話と協働を通じた地域・組織の課題解決の支援に取り組む。著書に『ソーシャル・プロジェクトを成功に導く12ステップ』『専門家主導から住民主体へ～場づくりの実践から学ぶ”地域包括ケア×地域づくり”』ほか。

■会社概要

株式会社エンパブリックは、「誰もが社会づくりに参加できる社会＝empublic」をめざし、対話と協働を通じて地域・組織の課題解決を支援しています。社会起業・地域づくりの実践者や中間支援者の育成、プログラム開発、ファシリテーション、伴走支援などに取り組んでいます。

所在地：東京都文京区根津２-１２-３ ３階

代表者：代表取締役 広石拓司

URL：https://www.empublic.jp/(https://www.empublic.jp/)

■本件に関するお問い合わせ

株式会社エンパブリック：中村、矢部

Email：info@empublic.jp