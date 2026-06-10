【クリエイター向け】世界で活躍するクリエイターに聞く！世界観をブレさせない”見た目のルール”づくりとは？6/29（月）「キャラ・背景・UIがつながる！ゲームデザインのモチーフ活用術」アーカイブ無料配信
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は6月29日（月）、ゲーム業界に携わるクリエイターの方を対象に、今年1月に開催したオンラインセミナー「キャラ・背景・UIがつながる！ゲームデザインのモチーフ活用術～世界観をブレさせない“見た目のルール”づくり～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174423/?rls)」のアーカイブ映像を無料配信します。なお、本セミナーは全編英語で実施しましたが、アーカイブ映像では同時通訳を通した日本語版をお聞きいただきます。
キャラクター、背景、美術、UI、アイテムなど、さまざまな要素が混在するゲーム制作。このとき、“モチーフ”という少数の視覚ルール（形・色・質感・パターン・動きなど）を決めておくことで、作品全体の世界観に統一感が生まれます。C&R社は、プロジェクト初期のモチーフ設定から、キャラクター・背景・UIなど複数の要素への落とし込み方、チーム全体で共有する方法まで、実践的なメソッドを詳しく解説するセミナーを開催しています。
講師を務めるのは、東京とアメリカで18年以上の経験を持つクリエイティブディレクター、マシュー・モス氏。モチーフを軸にしたデザイン思考を身につけることで、（1）判断が速くなる（2）反復作業がスムーズになる（3）プロジェクトの規模が大きくなってもスタイルがブレない、といった開発現場ならではのメリットも得られます。ご興味をお持ちの方はお気軽にご視聴ください。
※アーカイブ配信のため、ご質問には対応していません。
※通信環境により画像が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。
＜セミナーの内容＞
・モチーフとは何か？ - 少数のルールでビジュアルを統一する考え方
・キャラ・背景・UIをつなぐ方法 - モチーフの具体的な適用例
・意思決定を効率化する“モチーフ設計”
・チームで共有するための実践的アプローチ
・プロジェクトを通して一貫性を保つためのテクニック
＜こんな方におすすめ＞
・ゲームデザイナー・プランナー
・UI/UXデザイナー、背景・キャラデザイナー
・アートディレクター／ビジュアル開発者
・ゲーム制作を学ぶ学生・初心者
・作品の世界観をもっと強めたいクリエイター全般
【アーカイブ録画配信】キャラ・背景・UIがつながる！ゲームデザインのモチーフ活用術～世界観をブレさせない“見た目のルール”づくり～
■日時
2026年6月29日（月）19：00～20：00
■場所
オンライン開催
■登壇者
クリエイティブディレクター
マシュー・モス氏
マシュー・モス氏は、ゲームのビジュアル開発において18年以上の経験を持つクリエイティブディレクターです。東京とニューヨークでチームを率い、ディズニー、ナショナルジオグラフィック、テレビ東京、LEGOなどの企業と協力してきました。核心概念、技術、ミッションを調和させて視覚的に魅力的なゲームを作り出すことをめざし、革新的なゲームデザイン、技術の活用、強固なクライアント関係と協力的なチームの育成に情熱を持ち、インスピレーションを与え、楽しませるゲームを提供し続けています。
■参加費
無料
■定員
60名
■主催
株式会社クリーク・アンド・リバー社
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174423/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174423/?rls)
※締切：2026年6月29日（月）20：00
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
PEC事務局「ゲームデザインのモチーフ活用術」セミナー担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞
▼色ってなに？から始める色彩講座【eラーニング】 ～ゼロから学べる、デザイン初心者のための色彩入門～
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/?rls)
▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)
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https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／
1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。
▼詳細はこちらから
https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！
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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)