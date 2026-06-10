～福岡県から世界へ～2026年カンヌ国際映画祭公式セレモニー提供酒を届ける特別企画天郷醸造所が「FiNANCiE」で第2回サポーター募集を開始！！

株式会社天郷醸造所天郷 フラッグシップ 2nd 720ml

株式会社天郷醸造所（本社：福岡県田川郡福智町、代表取締役：中山雄介）が運営する天郷醸造所はコミュニティコマースプラットフォーム「FiNANCiE」を活用し、2026年カンヌ国際映画祭公式セレモニーで提供されたクラフトサケを届ける特別企画として、第2回サポーター募集を開始します。

▪️特設サイト

詳細を見る :https://amanosato-sp.vercel.app/

▪️トークン型SNS「FiNANCiE」

詳細を見る :https://financie.jp/users/amanosato-sake

CANNES GALA（カンヌ国際映画祭期間中に開催される公式セレモニー）にて天郷-Amanosato-が振る舞われました。日本人だけでなく、海外の方々からも高い評価を受けることが出来ました。

CANNES GALAでの実際の様子代表取締役：中山雄介代表コメント:中山雄介

前回のファーストプロダクト募集とは違い、今回の※サポーター募集は、単なる販売イベントではなく、天郷醸造所とお客様の新たな接点として位置付けています。ご購入をきっかけにコミュニティ※トークンが付与され、天郷醸造所が大切にする酒づくりや地域に根差した取り組みを継続的にお届けしていきます。

また、既存サポーターの皆さま向けには特別なパッケージもご用意し、これまで応援してくださった方々への感謝と、今後の挑戦をともに歩んでいきたいという想いを形にしました。

※1：サポーターについて

FiNANCiE上でオーナーが発行したトークンを保有するユーザーを指します。

※2：トークンについて

サービス上の正式名称は「コミュニティトークン（CT）」です。FiNANCiEにおいて、プロジェクトが発行するデジタルアイテムを指し、金融商品取引法上の有価証券や資金決済法上の暗号資産には該当しません。

▪️特設ページ:

詳細を見る :https://amanosato-sp.vercel.app/

・FiNANCiE：https://financie.jp/

・アプリ：App Store

・アプリ：Google Play

デジタル証「トークン」を活用し、ロイヤルティ設計やコミュニティ形成を実現するスマートフォンアプリ・Webサービス「FiNANCiE（フィナンシェ）」。スポーツチーム・エンタメ・地方創生など、400を超えるプロジェクトに採用され、ファンや顧客との継続的な関係づくりを一気通貫で支援する国内唯一のプラットフォームです。

天郷醸造所とは

天郷醸造所は、福岡県福智町を拠点に、「効率を求めない」酒造りを軸としたクラフトサケブランドです。合理性や大量生産ではなく、土地・人・時間に向き合いながら、一杯の酒を通して文化を届けることを使命としています。

会社概要

■会社名：株式会社天郷醸造所

■代表者：中山雄介

■所在地：福岡県田川郡福智町弁城1813

■設立：2023年12月

■URL：https://amanosato-sake.com/

■事業内容：その他醸造酒製造及び販売

天郷醸造所

■所在地：福岡県田川郡福智町上野3109-38

公式オンライショップ

詳細を見る :https://shop.amanosatosake.com/

公式SNS

Instagram:

https://www.instagram.com/amanosato_brewery/

X（旧Twitter）:

https://x.com/amanosato_358

■担当:小林

■メールアドレス:takuya.k@amanosato-sake.com