6月13日（土）待望の日本初ファンミーティングで来日！韓国の人気俳優イ・ジュビン出演の人気作『先輩、その口紅塗らないで』、『ラブスポイラー』などイ・ジュビン出演の人気作品を全話配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月13日（土）に待望の日本初ファンミーティングのため来日する韓国の人気俳優イ・ジュビン出演の人気作『先輩、その口紅塗らないで』、『ラブスポイラー』らおすすめの人気韓国ドラマ計4作品を全話配信中です。

◆『先輩、その口紅塗らないで』

ロウン（SF9出身）が大ブレイク！“最上キュン”オフィスラブロマンス

コスメブランド「クラール」のマーケティングチームで働く1年目のヒョンスン（ロウン/SF9）は、先輩のソンア（ウォン・ジナ）に想いを寄せていました。しかし、ソンアが密かに付き合っているチーム長ジェシン（イ・ヒョヌク）が別の女性と結婚するつもりであることを知ったヒョンスンは、彼女に「先輩、その口紅塗らないで」とアプローチを開始します。

本作でイ・ジュビンは、ジェシンの婚約者であり、ブランド創設者の孫娘イ・ヒョジュ役を熱演しています。彼女の存在が、ヒョンスンとソンアの恋にどのような波乱を巻き起こすのか。交錯する複雑な恋愛模様と、年下男子のストレートな愛情表現に胸が高鳴ること間違いなしのピュアラブロマンスをぜひ見届けてください。

◆『ラブスポイラー』（全1話の短編ドラマ）

遺伝子検査で愛の賞味期限がわかる！？異色のアナログ的ラブストーリー

遺伝子検査で二人の相性＝「関係の賞味期限」が数値化される「ラブスポイラー」というサービスが爆発的に流行する時代に、「賞味期限など気にならない」と叫ぶ傷ついた2人の男女のアナログ的なラブストーリーを描く全1話の短編ドラマです。本作でイ・ジュビンは、モダンダンスの振付師ソウル役を演じています。難病を患っていた彼氏と賞味期限「0日」を理由に別れることになり、サービスに不満を持ちアンチ活動を行っていた彼女は、同じくラブスポイラーで彼女にフラれたサウンドエンジニアのヨンフン（クォン・スヒョン）と出会い、共に過ごす中で次第に距離を縮めていきます。 愛の賞味期限が数値化されるという特異な世界で、データではなく「自分の心」を信じようと揺れ動く二人の姿は必見。傷を抱えた彼らがアナログに心を通わせていく過程に、思わず胸が温かくなる珠玉のストーリーをご堪能ください。

◆『恋愛体質~30歳になれば大丈夫』

悩めるアラサー女子たちのリアルな恋愛心理を描いた名作！

新人ドラマ脚本家ジンジュ（チョン・ウヒ）、ドキュメンタリー映画監督ウンジョン（チョン・ヨビン）、ワーキングママのハンジュ（ハン・ジウン）の3人のアラサー女子が同じ家で暮らしながら、恋と仕事、人生の奮闘記を繰り広げるロマンティック・コメディです。 イ・ジュビンは、ウンジョンの大学の同期で女優のイ・ソミン役を演じています。恋人を亡くして何もしない日々が続いていたウンジョンが、ソミンとの再会をきっかけに彼女のドキュメンタリーを制作することになります。悩めるアラサー女子たちが、互いに支え合いながら自分らしい幸せを見つけていく姿は、多くの女性の共感を呼ぶはず。笑って泣ける名セリフの数々とともに、彼女たちの等身大の人生ドラマをぜひ本編でお楽しみください。

◆『その男の記憶法』

全てを忘れられない男、記憶を失った女。哀しい過去が繋ぐミステリアスラブロマンス

見たもの全てを記憶する過剰記憶症候群を抱える冷静沈着なニュースアンカーのジョンフン（キム・ドンウク）と、トラブルメーカーで天真爛漫な女優ハジン（ムン・ガヨン）が出会い、惹かれ合っていく切ないラブストーリー。イ・ジュビンは、ジョンフンのかつての亡くなった恋人であり、ハジンとも繋がりを持っていたチョン・ソヨン役を好演しています。悲しい過去の記憶に縛られるジョンフンと、記憶を失ったハジン。二人の現在に、ソヨンの存在がどう影響していくのか…。点と点が繋がり、すべての謎が解き明かされるとき、極上の感動があなたを包み込みます。切なくも美しいミステリアスラブロマンスの世界へどっぷり浸かってみませんか？

■韓国ドラマを大画面で見よう！テレビでABEMAを見る方法は動画をチェック！

URL：https://youtu.be/040POqRxnj8?si=dDBZjcWhhrdJ6jfz

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■ABEMA イ・ジュビン出演作品 配信概要

『その男の記憶法』（※1話～3話は無料で視聴いただけます）

配信ページURL：https://abema.go.link/3WI5L

『先輩、その口紅塗らないで』 （※1話～3話は無料で視聴いただけます）

配信ページURL：https://abema.go.link/6o4X2

『恋愛体質~30歳になれば大丈夫』（※1話～3話は無料で視聴いただけます）

配信ページURL：https://abema.go.link/52ya7

『ラブスポイラー』（※1話～3話は無料で視聴いただけます）

配信ページURL：https://abema.go.link/3T0bS

※作品や無料配信期間は予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

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URL（https://abema.tv/video/genre/asia）

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

ABEMA 10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/