『大森日雅と山下七海の、猫かぶらない』オンラインくじ vol.2が販売開始！

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株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは、5月26日（火）より『大森日雅と山下七海の、猫かぶらない』オンラインくじ vol.2を販売いたします！




漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて5月26日（火）より『大森日雅と山下七海の、猫かぶらない』オンラインくじ vol.2を販売いたします！





【販売開始日】


2026年5月26日(火)



【販売価格】


１回770円(税込)



【お届け時期】


2026年9月上旬より出荷予定


※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。



【くじ販売ページ】


▼DRAW!DRAW!


https://amnibus.com/drawdraw/detail/337?utm_source=press




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【景品ラインナップ】


▼A賞 直筆サイン入りA3マット加工ポスター（全1種）









▼B賞 ボイスラバーストラップ（全1種）









▼C賞 BIGアクリルスタンド（全4種）









▼D賞 缶バッジ（全12種）









▼E賞 ブロマイド（全12種）









▼購入特典 特典オリジナルTシャツ


一度のお会計で20回分ご購入の場合はオリジナルTシャツを1枚プレゼント！







※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。



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▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について







AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。



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【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


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