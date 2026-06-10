子ども向け教育施策を“社会に届くPR資産”に！ a.schoolとワン・パブリッシング、朝日学研シンクエストの3社が探究学習事業で戦略的提携

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松井謙介）は、株式会社a.school（本社：東京都文京区、代表取締役：岩田拓真、以下「エイスクール」）および株式会社朝日学研シンクエスト（本社：東京都品川区、代表取締役社長：丸山洋）と提携し、企業による「子ども向けCSR・教育施策」を子どもたちが体験的に学べる教材・プログラムとして設計するとともに、記事をはじめとした多様なメディアコンテンツや教育現場を通じて社会に広く届ける取り組みにおいて2026年6月10日（水）に連携を開始します。

本提携では、エイスクールの探究プログラムシリーズ「なりきりラボ(R)」が生み出したプログラムや体験を、ワン・パブリッシングが記事や動画、教材、イベントとして展開。さらに、朝日学研シンクエストのネットワークを活かした学校現場などへの展開も予定しています。子ども向けCSR・教育施策を「単発でやりっぱなし」にするのではなく、ホームページや会社案内などで長く活用可能なPR・マーケティング資産として、子ども・保護者・教員を中心にした社会全体に発信するところまで支援いたします。

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本当にやる価値のある「子ども向け教育施策」とは

近年、教育現場では「知る」から「体験・探究する」ことへのニーズが増しており、企業側も教育支援の“質”を高めようと、より魅力的な子ども向けCSR・教育施策の企画・運営に注力する動きが広がっています。

こうした「体験型」のCSR・教育施策の企画において、企業側が感じる課題として「単発で終わりがち」、「取り組みを広くアピールしたいが、なかなか広まらない」、「自社の事業や技術の価値を十分に伝えきれない」、「子どもや若年層との接点が持てず、将来につながる関係を築きにくい」といったことが挙げられます。施策が単なるPRやサンプリングにとどまってしまい、「子どもたちにとって意味のある『体験』や『学び』として機能しない」というケースも少なくありません。

こうしたなかで求められているのが、企業の仕事や技術、理念を、子どもたちが主体的に考え、体験しながら学べる形へと翻訳する教育プログラムと、その発信・普及まで一貫して支援できる体制です。「プログラムを開発するだけ」、「イベントを行なうだけ」では、企業の思いは数十名の親子にしか伝わりません。プログラム・イベントを“資産”として、デジタル・リアルの両軸で幅広く届けるところまでやりきることが重要です。その情報の広がりを担当するのがワン・パブリッシング。

『GetNavi』『CAPA』などのメディアを数十年も運営し、コンテンツを作り続けてきたワン・パブリッシングの編集力・制作力・発信力と、エイスクールが独自開発した探究プログラムシリーズ「なりきりラボ(R)」の設計力を掛け合わせることで、企業と子どもたち、そして社会をつなぐ新たな学びの機会を創出してまいります。

提携の内容：企業の価値を、学びに変え、広く届ける仕組みを共創

企業の強み・技術を“体験”を通じて子どもたちに伝え、その模様を社会にも届ける

本提携では、企業の事業・技術・理念を、子どもたちが主体的に学べる探究学習プログラムとして企画開発。さらにその価値をより広く社会に届けるため、発信・普及までを一体的に推進していきます。

１.企業の価値を子どもたちの学びへと変える「企画開発」

今回の取り組みでは、今回の取り組みでは、エイスクールが独自開発した探究プログラムシリーズ「なりきりラボ(R)」のメソッドを土台に活用。企業の事業・技術・理念を題材としたオリジナルの探究教材・プログラムを共創していきます。子どもたちが特定の職業や立場になりきり、プロが向き合っている仕事や社会課題に挑戦することで、仕事の本質や社会とのつながりを深く学べる体験を生み出します。

なお、「なりきりラボ(R)」の考え方やこれまでの実践については、以下のウェブサイトおよびプレスリリースをご参照ください。

コンテンツ紹介ウェブサイト https://tankyu100.aschool.co.jp/

企業共創版のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000017674.html

２.メディア展開やイベント実施、サイトや教材制作、SNS発信までお任せ

開発したプログラムを一過性の企画で終わらせず、より広く社会へ届けていくために、冊子・動画・Webコンテンツ・イベントなど、多様な形へと展開していきます。これまでワン・パブリッシングが培ってきた、リアルな場での面展開と、デジタル上での発信・拡散を組み合わせることで、継続的かつ広がりのある展開を実現します。

ワン・パブリッシングが提供できるコンテンツマーケティング例

（1）メディア・PR

メディア展開／リリース作成／webサイト制作＆発信／SNS発信／デジタル広告運用

「なりきりラボ(R)」のメソッドを活かしたメディア発信や、リリース作成、またプログラムを元にwebのLP制作やSNSの発信まで行えます。ワン・パブリッシングのメディア編集者によるストーリー設計、コンテンツ制作により効果的なメディア・PR施策を実行します。

（2）コンテンツ

動画制作／アーカイブ記事制作／デジタル教材制作など

エイスクール監修のもと、動画・記事コンテンツとして展開が可能です。企業の思いを広く伝えるためには、絶えず発信し続けることが必要。そうした継続的なコンテンツ設計も行っていくほか、プログラムのデジタル教材化などもお任せいただけます。

（3）教育施策

学校配布／教材副教材化／出前授業／オンライン授業など

CSRの一環として、副教材の制作実績が近年増加しています。「なりきりラボ(R)」のプログラム内容をもとにすれば効率的に副教材等への展開も検討できるうえ、教育現場 への出前授業でのツールとしても活用ができます。教育現場の皆様や、教育現場への連携を検討の方には効果的なツールになるでしょう。

（4）イベント

ファミリーデー／工場見学連動／地域イベント

「なりきりラボ(R)」のメソッドを活かしたイベント展開も可能。ワン・パブリッシングはさまざまなスケール、ロケーションでの子ども向け・親子向けイベントの企画運営実績があるため、ニーズとターゲットに合わせたイベント設計が可能です。

より具体的な「メディア展開」「イベント展開」「学校・学童展開」イメージ例▼

1. メディア展開

開発したプログラムは、冊子、動画、Web記事、SNSクリエイティブなどへと展開し、子どもたちや保護者、教育関係者、企業関係者など、幅広い層に向けて発信していきます。プログラムの内容や意義をわかりやすく可視化し、デジタル上にアーカイブすることで、継続的に活用できるコンテンツ資産として蓄積していきます。

2. イベント展開

企業イベントやファミリーデー、工場見学、展示会など、多様な場面で活用いただけるほか、ワン・パブリッシングが企画・運営する教育イベントやワークショップを通じた展開も可能です。さまざまなリアルの場で、企業の仕事や想いを子どもたちが体感できる探究プログラムとして展開し、地域コミュニティやファミリー層との新たな関係づくりにもつなげていきます。

3. 学校・学童展開

開発した教材・プログラムは、学校・学童・教育機関への配布や出張授業などにも活用していきます。教材パッケージとして継続的に届けることで、探究学習やキャリア教育の現場での導入を促進し、企業の価値や仕事の魅力を、より多くの子どもたちに届けていくことを目指します。

※『なりきりラボ(R)』は株式会社a.schoolの登録商標です。本取り組みにおける同名称・メソッド・教材等の活用は、株式会社a.schoolの企画設計・監修のもとで行います。

【お問い合わせはこちら】(https://one-publishing.co.jp/solutions/contact/?service=manabi)

【株式会社ワン・パブリッシング】

代表者 ：代表取締役社長 松井謙介

所在地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル

設立 ：2020年7月

事業内容：雑誌及び書籍の出版・販売、Webページ・映像・デザイン・プロモーション・イベント

などマルチメディアコンテンツの企画・制作、その他健康器具の輸入販売など各種事業

URL ：https://one-publishing.co.jp/

【株式会社a.school（エイスクール）】

代表者 ：代表取締役 岩田拓真

所在地 ：〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-7近江屋第二ビル601

設立 ：2013年9月

事業内容：探究学習塾の運営、探究学習教材・プログラムの企画・開発・提供、企業・自治体・学校等

と連携した教育事業・サービスの企画・推進、教育・学び関連のコンサルティング など

URL ：https://business.aschool.co.jp/

【株式会社朝日学研シンクエスト】

代表者 ：代表取締役社長 丸山洋

所在地 ：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

設立 ：2025年2月

事業内容：教育メディア事業、教育ソリューション事業

URL ：https://thinquest.gakken.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ワン・パブリッシング

ビジネスソリューション部

メールアドレス：bsmr@one-publishing.co.jp