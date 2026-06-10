【売上300億円超のナハトが語る”インフルエンサーマーケの極意”】参加無料「Commerce NEXT」注目セミナー紹介＜6/24・25開催＞

株式会社日本流通産業新聞社ナハト インフルエンサーDepartment統括責任者 渡辺智裕氏が登壇

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)＜参加無料＞を開催します。同イベントは昨年、1700人超の申込者を集めました。今年は講座数を拡大し、さらにリアル交流会も実施します。

6月24日のスペシャリストセッションにナハト インフルエンサーDepartment統括責任者 渡辺智裕氏の登壇が決定しました。

講演タイトルは「【創業8年で売上300億円超】インフルエンサーマーケティングは”オワコン”ではない！ 柔軟剤やシャンプーのヒットで証明。インフルエンサーマーケを”成果が出る投資”に変える、ナハト流・再現性重視の運用ノウハウ」です。

講演内容

I-neの「ReWEAR」を1時間で3000個完売、Boldiesの「クレオズボーテ」を年間18億円販売など、マーケ施策で着実な成果を出すナハト。

インフルエンサーマーケティングが”オワコン”と業界内で言われている中、結果を出す理由はどこにあるのか。

インフルエンサーマーケティングの勝利の方程式に迫る。

ナハト 渡辺智裕氏のプロフィール

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

1996年、福島県生まれ。仏の3星レストランでの修行を経て、2018年に株式会社ナハトの創業メンバーとしてジョイン。23歳でインフルエンサーマーケティング事業を統括し、100名規模の組織へ成長させる。現在は取締役として、新規事業や自社ブランド開発など多角的に指揮。「事業創造マーケティング」を掲げ、業種を問わずあらゆる事業を創り、伸ばし続けるプロフェッショナル集団の構築を目指している。

他にも多彩なセッションを用意

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

キーノート以外にも多彩なスペシャリストセッションを用意しました。ECサイト構築、マーケティング、決済、セキュリティなどのスペシャリストが登壇し、コマース業界の”次の一手””次世代戦略”を紹介します。

「Commerce NEXT」のキービジュアル

EC業界の最注目課題である「AI活用」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

リアル交流会を7月23日に開催

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

今回はオンラインセミナーに加えて、リアル交流会を7月23日（木）に開催します。

リアル交流会では特別講演としてアイリスプラザの岩崎亮太社長の登壇が決定。さらにユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏と通販CRM専門家 西守譲氏の2人による対談セッションも企画しています。

リアル交流会では「日本ネット経済新聞」記者も参加し、有力なコマース事業者様同士の良質な交流をサポートします。

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※「セミナー」の視聴・アンケート回答が条件- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能※アーカイブ視聴期間は6/26～7/24セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com