🔹 ORICO、iPhone 15/16/17 Proシリーズ専用マグネット式SSDケースを発表⚡ 10Gbps転送・4K ProRes直接保存・SD/TFスロット・PD100W充電を1台に集約
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⏰ クーポン・コード有効期間：
2026年6月9日 18:00 (JST) ～ 2026年6月22日 23:59 (JST) まで
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💾 TF/SD 3.0高速転送
SD/TFデュアルスロット搭載
最大104MB/sの読み取り速度を実現
対応カード：SDHC、SDXC、Micro SD、Micro SDHC、Micro SDXCなどをスムーズに読み込み可能
4K ProRes 直接録画対応
iPhone 15/16/17 Pro/Pro Max シリーズに対応
4K ProRes動画を外部ストレージに直接保存可能
面倒なデータ移動やスマホの容量不足を気にせず、撮影に没頭可能
※ご注意：
ProRes HDR 4K/120fpsの録画・保存：iPhone 16/17 Pro/Pro Max が必要
ProRes HDR 4K/60fpsの録画・保存：iPhone 15/16/17 Pro/Pro Max が必要
🧲 強力マグネット & PD 100W高速充電
内蔵17個の強力マグネットでSSDを確実に固定
軽く触れるだけで簡単着脱
PD 100W高速充電ポート搭載
データ転送しながらスマホやノートPCを最大85Wで高速充電
長時間の動画録画やゲーム実況に最適な設計
⚡ 10Gbps 超高速データ転送
USB 3.2 Gen2技術を採用
理論上最大10Gbps（約1000MB/s）を実現
M.2 NVMe 2230/2242規格のSSDと組み合わせで高速安定転送
約1秒で1GBのファイル転送が可能
UASPプロトコルに対応：データ転送効率を向上、待ち時間を大幅短縮
幅広い互換性
対応SSD：M.2 NVMe（Mキー）2230/2242サイズ
対応デバイス：iPhone 15/16/17 Pro/Pro Max、iPad Pro、MacBook、Android端末などType-C対応機器