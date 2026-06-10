柴田陽子氏監修のプレミアムなご当地朝食「THE 10」 全国のANAクラウンプラザホテルズ&リゾーツで、6月より本格展開

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社

IHGホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan)（本社：英国、日本：東京都港区、国内運営会社：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表： IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO アビジェイ・サンディリア、以下IHG）は、ANAクラウンプラザブランドの新シグネチャーブレックファスト「THE 10（ザ・テン） それは、プレミアムな朝食体験 -ANAクラウンプラザホテルズ&リゾーツおすすめの朝食10選-」を、全国のANAクラウンプラザブランド19ホテルにて本格展開することをお知らせします。2024年11月より、ブランドプロデューサー・柴田陽子氏の監修のもとメニュー開発を進めてきた本プログラムは、このたび19ホテルでご当地メニューが出揃い、順次展開へと至りました。

「THE 10」とは

“「あ、美味しい」に出会う朝食”をテーマに、ANAクラウンプラザブランドが展開する新しいコンセプトの朝食ビュッフェです。柴田陽子氏の監修により、ライブ感、地域性、健やかさ、選ぶ楽しさをプレミアムな朝食体験として再構成しました。「地元」「創意」「発見」をキーワードに、全国のANAクラウンプラザホテルズ&リゾーツのシェフたちと開発した10のシグネチャーメニューを軸に、ライブキッチンで仕上げる「ご当地グルメ」や「特製オムレツ」、結びたてを味わえる「ご褒美おむすび」、地域の食文化に触れる「ふるさと郷土汁」など、シェフたちがこだわり抜いた、その土地ならではの味わいをお届けします。また、「身体が喜ぶ15品目のサラダビュッフェ」や「エナジーショットスムージー」など、朝の身体にうれしい、彩り豊かなウェルネスメニューも豊富にご用意しています。

詳細はこちら： www.ihg.com/THE-10-Breakfast(https://www.ihg.com/THE-10-Breakfast)

「THE 10」のシグネチャーメニュー

1. ご当地グルメ ライブキッチン

2. ANAクラウンプラザ特製オムレツ ライブキッチン

3. ご褒美おむすびのライブキッチン

4. 身体が喜ぶ15品目のサラダビュッフェ

5. シェフこだわりの特製カレー

6. 究極のご飯のお供15選

7. 究極のパンのお供15選

8. ふるさと郷土汁

9. エナジーフルーツサラダヨーグルト

10. エナジーショットスムージー

各地の彩り豊かなメニューの中から、各ホテル総支配人おすすめの品々をご紹介します。

■「ANAクラウンプラザホテル千歳」 北海道の海の幸を存分に味わえる「なまら丼」

総支配人 白木優至 コメント

「“なまら”とは、北海道弁で“とても”という意味です。北海道の食材をふんだんに使ったボリューム満点のなまら丼は、お好みの具材を自由にのせて楽しめる一品。『究極のご飯のお供』コーナーで作るご自身だけのオリジナルなまら丼で、一日の始まりをお楽しみください。また、『ご当地グルメ ライブキッチン』にて日替わりでご用意する札幌バターコーン味噌ラーメンと函館塩ラーメンや、料理長が北海道名物をアレンジしたホテル特製スープカレーも好評です」

朝食詳細： https://www.anacrowneplaza-chitose.jp/restaurant/haskap/breakfast/

■「ANAクラウンプラザホテル秋田」 ご褒美おむすびのライブキッチン

総支配人 阿部 友丞 コメント

「秋田は、日本有数の米どころとして知られ、日本屈指の超軟水と豊かな自然が格別なお米のおいしさを育んでいます。当ホテルでは、もちもちとした食感とすっきりとした後味が魅力で、おにぎりに適している秋田県産「あきたこまち」と、最高峰の特A米であり、秋田米の傑作とも称される希少性の高い「サキホコレ」を使用した「ご褒美おむすびのライブキッチン」をご用意しました。秋田の風土が生み出した良質なお米を、炊き立てで一つひとつ丁寧に結び、できたての温かい状態でお楽しみいただけるのが魅力です。清らかな水が引き出すお米本来の甘みと上品な香りを、朝のひとときにぜひご堪能ください」

朝食詳細： https://www.anacpakita.jp/breakfast/

■「ANAクラウンプラザホテル新潟」 新潟のソウルフード、タレかつ丼

総支配人 八村 一史 コメント

「『ご当地グルメ ライブキッチン』では、新潟のソウルフードであるタレかつ丼をご提供しております。薄めにサクッと仕上げたトンカツを、甘じょっぱい特製の醤油ダレにくぐらせて、アツアツのご飯の上にのせた、新潟ならではのスタイル。卵でとじないシンプルな味わいが、新潟県産コシヒカリとの相性抜群です。地元で長年愛され続けてきた、飽きのこない美味しさを朝食で気軽に味わうことができます」

朝食詳細：https://www.anacrowneplaza-niigata.jp/stay/breakfast.php

■「ANAクラウンプラザホテル福岡」 博多豚骨ラーメン、博多もつ鍋など

総支配人 柴山 彰 コメント

「福岡と言えばご当地グルメの博多豚骨ラーメン。定番の紅しょうがや辛子高菜、チャーシューなど、お好みのトッピングで自由にアレンジし、本場ならではの味わいをお楽しみいただけます。さらに、博多水炊き・博多もつ鍋を日替わりで提供する『ふるさと郷土汁』や、福岡名物の辛子明太子、鮭明太子、いか明太子の明太3種食べ比べをはじめとした『究極のご飯のお供15選』など、福岡の味を朝食から思う存分ご堪能いただけます」

朝食詳細：https://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/stay/breakfast/

「THE 10」を監修した、柴田陽子氏のコメント

「朝食は、ホテル体験の醍醐味です。『THE 10』では、一日の始まりから“その土地に来た喜び”を感じていただけるよう意識しました。ご当地の味わい、ライブキッチンならではの臨場感、朝にうれしい健やかなメニューを通じて、思わず“あ、美味しい”と感じる瞬間をご体感いただければと思います。観光前のワクワクする朝はもちろん、ご出張中の限られた朝の時間にも、その土地を感じながら、一息ついて一日の始まりを味わってみてはいかがでしょうか。」

クラウンプラザは、ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅にも、発想豊かなアプローチで対応するプレミアムホテルブランドとして、世界各地でその土地ならではの滞在体験を提供しています。日本国内では、2026年8月までに、「ANAクラウンプラザホテル知立」、「ANAクラウンプラザホテル浜松」、「ANAクラウンプラザホテル高知」が開業となり、開業後順次、「THE 10」を展開していきます。

旅の朝に、その土地を知るよろこびと、心ほどけるおいしさを味わいに、ぜひ全国のANAクラウンプラザホテルズ&リゾーツへお越しください。

「THE 10」 展開中のANAクラウンプラザホテルズ&リゾーツ一覧

・ANAクラウンプラザホテル札幌(https://www.anacpsapporo.com/)

・ANAクラウンプラザホテル釧路(https://www.anacpkushiro.com/)

・ANAクラウンプラザホテル千歳(https://www.anacrowneplaza-chitose.jp/)

・ANAクラウンプラザリゾート安比高原(https://www.appi.co.jp/stays/ana-crowne-plaza-resort-appi-kogen/)

・ANAクラウンプラザホテル秋田(https://www.anacpakita.jp/)

・ANAクラウンプラザホテル新潟(https://www.anacrowneplaza-niigata.jp/)

・ANAクラウンプラザホテル富山(https://www.anacrowneplaza-toyama.jp/)

・ANAクラウンプラザホテル金沢(https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/)

・ANAクラウンプラザホテル成田(https://www.anacrowneplaza-narita.jp/)

・ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋(https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/)

・ANAクラウンプラザホテル神戸(https://www.anacrowneplaza-kobe.jp/)

・ANAクラウンプラザホテル岡山(https://www.anacpokayama.com/)

・ANAクラウンプラザホテル米子(https://anacpyonago.com/)

・ANAクラウンプラザホテル広島(https://www.anacrowneplaza-hiroshima.jp/)

・ANAクラウンプラザホテル松山(https://www.anacpmatsuyama.com/)

・ANAクラウンプラザホテル福岡(https://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/)

・ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル(https://www.anacrowneplaza-nagasaki.jp/)

・ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ(https://anacpkumamotonewsky.com/)

・ANAクラウンプラザリゾート沖縄うるまヒルズ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/okinawa/okaou/hoteldetail)

「THE 10」 展開予定のANAクラウンプラザホテルズ＆リゾーツ一覧

・ANAクラウンプラザホテル知立(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/aichi/nkmcc/hoteldetail) 【2026年6月1日開業】

・ANAクラウンプラザホテル浜松(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/hamamatsu/fszha/hoteldetail) 【2026年7月1日開業予定】

・ANAクラウンプラザホテル高知(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/kochi/kczck/hoteldetail) 【2026年8月1日開業予定】

※掲載画像はすべてイメージです。

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 21都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、知立、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com(http://www.crowneplaza.com/),

SNS公式アカウントhttps://www.facebook.com/Crowne(https://www.facebook.com/Crowne.Plaza).Plaza www.instagram.com/crowneplaza(https://www.instagram.com/crowneplaza) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナー(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298), Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。