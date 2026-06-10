カロリーゼロの植物うまれ甘味料「ラカントS」が 3回連続「医師100名の99％推奨」を獲得

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪／代表取締役社長：更家悠介）は、カロリーゼロで植物うまれの甘味料「ラカントS 顆粒」及び「ラカントS シロップ」が、エムスリー株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：谷村格）が提供する「AskDoctors評価サービス」による評価の結果、医師100名のうち99％の推奨意向（2026年4月調査）を受け、「医師の推奨意向確認済み商品」として認定されましたことをお知らせいたします。

「ラカントS」は、とうもろこし由来の甘味成分「エリスリトール」と、砂糖の約300倍の甘さを持つウリ科の植物「羅漢果（ラカンカ）」の高純度エキスをバランスよく配合してつくられた、日本で初めてのカロリーゼロの甘味料です。自然な甘みで健康をお届けする植物うまれの甘味料として1995年に誕生しました。

この度、「ラカントS 顆粒」「ラカントS シロップ」が、エムスリー株式会社が提供する「AskDoctors評価サービス」による評価の結果、医師100名のうち99％の医師が「ぜひ勧めたい」「勧めたい」と回答し、「AskDoctors医師の確認済み商品」として認定されました。2020年、2023年に続き、3度連続99％の最高評価獲得です。

評価時の医師のコメント

調査方法

※医師個人の感想であり、効能等を保証するものではありません。

対象商品：ラカントS

調査対象：内科医100名

調査時期：2026年4月

調査方法：資料を提示し、実際に商品を試食した上でのWebによるアンケート調査

ラカントSの特徴

- 植物うまれ100％ ※1- カロリー・糖類ゼロ- 砂糖と同量で使用でき※2、重量換算不要- 加熱しても甘さが変わらない※1 ラカントSシロップは甘味成分※2 ラカントSシロップは5℃条件下での砂糖比較

ブランドサイト(https://www.lakanto.jp/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/lakanto_official)

AskDoctors評価サービスとは

日本の医師の9割以上(35万人以上)が登録する日本最大級の医療従事者向け専門サイト「m3.com」を運営するエムスリー株式会社が登録医師による商品やサービスの評価を行い、一定基準を満たした場合のみ付与されるマークです。

医師の日々の診察・治療における知恵や経験をもとに、健康に配慮した商品を客観的に評価します。



AskDoctors総研(https://askdoctorslab.jp/)

サラヤ株式会社について

サラヤは「衛生」「環境」「健康」の３つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある地球社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。一般家庭用商品において手指消毒用アルコールをはじめとし、人と地球にやさしい「ヤシノミ洗剤」シリーズや赤ちゃんのための無添加せっけん「アラウ.ベビー」シリーズ、羅漢果うまれの植物由来甘味料「ラカントS」シリーズを展開しています。