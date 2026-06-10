【限定5,000冊が37分で完売！】ルビ財団 松本大の著書『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」にてライブ即売会を実施

一般財団法人ルビ財団

一般財団法人ルビ財団は、出版物やデジタルコンテンツへのルビ普及を通じて、誰もが学びやすい社会の実現を目指しています。

その活動の一環としてポプラ社より発売予定のファウンダー松本大による新書『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』のライブ販売企画「ルビについて書かれた新書」5000冊即売会 ～有隣堂しか知らない世界422～」を2026年6月9日（火）に実施し、限定5,000冊が37分で完売したことをお知らせします。

ルビの重要性や本書の話をしながら行った同配信は最大同時接続数は1.2万人超えを記録し、コメント欄には「ルビの大切さがわかった」「ルビが広がってほしい」などの声が寄せられ、大盛り上がりとなりました。

また、配信中に本書と合わせて紹介したルビフル大賞2026受賞作品も全て売り切れとなるなど、ルビが多い本への関心が高まる場となりました。

※ルビフル大賞2026受賞作品一覧はこちら(https://rubyful.rubizaidan.jp/rubyfullaward2026_award)

「ルビについて書かれた新書」5000冊即売会 ～有隣堂しか知らない世界422～」[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VKr3jOox-rQ ]

- 配信日時：2026年6月9日（火）19:00～20:30- 販売時間：19:30～20:30- 販売冊数：限定5,000冊※完売- YouTubeライブURL：https://www.youtube.com/watch?v=VKr3jOox-rQ

松本は6月2日（火）公開の動画「【豆知識】ルビについて書かれた本の世界」にも出演し、ルビの歴史や役割について語りました。

有隣堂しか知らない世界#420 「【豆知識】ルビについて書かれた本の世界」[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aqcWjzPuF2E ]

戦後、日本語表記のローマ字化が検討された歴史や、ルビの種類・配置の違い、永井荷風『小夜千鳥』『新梅ごよみ』、泉鏡花『婦系図』などに見られる文豪たちの自由なルビ表現、そして本書執筆の背景について紹介しています。

- 動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=aqcWjzPuF2E- 公開日：2026年6月2日（火）- 出演：R.B.ブッコロー、松本大（一般財団法人 ルビ財団 ファウンダー）『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』

◆著者プロフィール

松本 大（まつもと・おおき）

一般財団法人ルビ財団ファウンダー・評議員、マネックスグループ取締役会議長。1963年埼玉県生まれ。1987年東京大学法学部卒業。ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社に入社。ゴールドマン・サックス証券会社に勤務し、1994年当時同社最年少の30歳でゼネラル・パートナーに就任。1999年ソニーとの共同出資でマネックス株式会社（現マネックスグループ株式会社）を設立。2023年6月までCEO、その後代表執行役会長を務め、2025年4月より現職。東京証券取引所の社外取締役を5年間務め、政府のガバナンス改革関連会議等に参加。ヒューマン・ライツ・ウォッチの元副会長、米国マスターカード・インコーポレイテッドの社外取締役など、複数の上場企業の社外取締役を歴任。

日本将棋連盟理事。

◆書籍情報

タイトル：『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』

- 著者：松本大- 発売日：2026年6月24日- 定価：1,078円（10％税込）- 書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201286.html- Amazon＞＞https://amzn.to/4dLmyPO

◆一般財団法人ルビ財団 概要

出版物及びデジタルコンテンツにおけるルビの普及・活用を促進することにより、 国語能力及び知的好奇心・思考力の向上に寄与するとともに、外国人や障害のある人を含むあらゆる人の暮らしやすい多文化共生の社会づくりに寄与することを目指しています。

- 所在地：東京都港区新橋2-5-2 goodoffice 新橋- 設立：2023年5月24日- 代表理事：伊藤 豊- URL：https://rubizaidan.jp/