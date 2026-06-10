【大学内の公共にひらいた共創施設で開業1周年祭！】ComoNeが「コモの市 #04」を7月3日（金）・4日（土）に開催

国立大学法人東海国立大学機構

コモの市 #04 について

3ヶ月に1度開催しているComoNeの活動を公にひらく「見本市」です。学生や研究者、クリエイター、子ども、地域の方々まで多様な来場者が混ざり合い、2日間にわたって「未来の共創」を体感できるコンテンツを展開します。

今回のコモの市 #04 の主な特徴は以下の通りです。

・子どもから研究者まで、世代を越えた「好奇心の交差」を体感できるフェスティバルイベント

・7000平米の広い館内を活かした全天候型運動会

・「未来のあたりまえ」の芽に出会える、ComoNeで活動する30以上のプロジェクトの活動発表

・次世代向け研究体験「ComoNeアカデミア」、和紙染め体験などの学び・創造系ワークショップ

・キッチンカー・アート展示・体験型ワークショップなど、1日中楽しめる30以上のコンテンツが集結

コモの市 #04 の見どころ

Common Nexus 活動プロジェクト発表

ComoNeでは、この1年で60を超えるプロジェクトが生まれ、活動してきました。開業1周年となる今回は、新たな活動も含めた30以上の活動プロジェクトがそれぞれの探究を発表します。

未来のあたりまえの芽を、見つけにきませんか。

日時｜7月3日（金）17:00～20:30

場所｜大階段

ComoNeアカデミア「どうしてそんな行動をするの？昆虫のふしぎな行動と脳のしくみ」

ComoNeアカデミアは、大学の研究を基盤とした次世代向けの教育プログラムです。

今回は昆虫が持つ「ちょっとふしぎで・ちょっと意外な」行動を紹介しながら、その背後にある脳のしくみについて一緒に考えます。

時間｜7月4日（土）10:30～12:00

場所｜LOAM HALL

ComoNeツアー SPECIAL

ComoNe を歩いてご案内しながら、施設案内や活動・プログラムのご紹介をする「ComoNe ツアー」。施設をご案内する通常版のほか、企画展示を対話しながら鑑賞する「ComoNeプログラム編」や、活動やイベントをご紹介しながら進む「ねのねプログラム編」も。

初めての方にも、何度も参加されている方にも新しい ComoNe を見つけていただけます。

日時｜7月4日（土）随時開催

場所｜INFORMATION（集合場所）

コモの市 #04 の体験コンテンツ

和紙染め体験 & ハンカチ絞り体験

毎回大好評の有松・鳴海絞の括り職人、大須賀彩さんによる染めと絞りのワークショップ。

有松絞りで世界にひとつだけの作品を作ってみませんか？

時間｜7月4日（土）10:30～16:00

場所｜INFORMATION前

主催｜大須賀彩さん（有松・鳴海絞 括り職人 / 彩 Aya Irodori デザイナー / ComoNeアンバサダー）

ComoNeプログラム#02 -Hello Human!- 企画展示 & ComoNeで生まれた オーディオゲーム 「Audio Game Center + ComoNe 音から生まれたゲーム展」

赤ちゃん、触覚、微生物、社会...様々な切り口から「人間」を捉える企画展示や、音から作られ音を楽しむ「オーディオゲーム」のゲームセンターまで。領域横断の体験型作品が15点並びます。

時間｜7月3日（金）・4日（土）常設

場所｜PASSAGE・GALLERY

上記のほか、一日中楽しめる３０以上のコンテンツが大集合！

・研究者×アーティスト。領域横断で生まれた体験型アート展示「STEAM GALLERY」

・研究者にその場で質問！ComoNeラジオ

・大学のユニークな研究を見て、触れて、体感する研究展示

・名古屋大学レゴ部によるレゴを使ったワークショップ

・岐阜県加茂郡白川町に、食を通して訪れる

「Food trip Shirakawa cho 食べて旅する白川町」

・ロボコン出場の中学生が教えるロボット組み立て体験

・7000平米の建物を活かしたComoNe大運動会

・研究者との交流や思想に触れるAsk Researcherエリア

・大学のユニークな研究を身近に体感できる「研究プロトタイプ展示」

コモの市 #04 開催概要

【日時】

2026年7月3日（金）17:00～21:00 （施設営業時間｜9:00～21:00）

2026年7月4日（土）10:30～18:00 （施設営業時間｜10:00～18:30）

【イベントページ】

https://comonoichi04.peatix.com/

【場所】

・東海国立大学機構 Common Nexus

（名古屋市営地下鉄名城線 名古屋大学駅直結）

【参加費】

・無料

【主催】

・東海国立大学機構 Common Nexus

【ご参加にあたって】

・当日は混雑が予想されます。公共交通機関でお越しください。

・イベント当日は全館で撮影が入ります。ご了承ください。

ComoNe（コモネ）について

コモの市#04

ComoNeは、東海国立大学機構が名古屋大学構内に開設する共創施設です。

東海国立大学機構が掲げる理念「Make New Standards for The Public」の具現化を目指し、研究成果や教育資源を公共財として社会に開く新たな共創拠点としてComoNeは構想されました。

施設名の由来である「Common Nexus」は、領域・世代を超えて人々が交わり、知と価値が生まれる場を意味しています。

ComoNe（コモネ）のネーミング

ComoNeの施設名には「共有知（Common）」と「つながり（Nexus）」という意味が込められており、知と知が交差し、新しい価値が生まれるネットワークの場となることを目指しています。岐阜大学・名古屋大学の学生や教職員はもちろん、近隣住民、子ども、研究者、クリエイター、アーティストなど、多様な人々が世代や領域を超えて交わり、発見と出会いが生まれる“探究の場”です。