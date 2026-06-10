【初日440万円突破】車の乗り降りで濡れにくい傘「NURASAN」から晴雨兼用の新作登場。形状記憶＆指掛け機能で使いやすさ改良

合同会社NIG

ありそうでなかった製品を通してワクワクと感動をお届けする「NIGオンラインストア」を運営する合同会社NIG（本社：茨城県石岡市、代表：佐々木 亮人、以下NIG）は、車の乗り降りで濡れにくい逆折り傘「NURASAN」シリーズの新作『NURASAN-J27Wss』の先行販売を、応援購入サイトMakuakeにて2026年6月9日(水)より開始しました。

本プロジェクトは公開初日で、応援購入総額448万円、サポーター469名を突破し、雨の日の車移動や通勤、送迎に悩む方、猛暑を快適に乗り切りたい方を中心に反響をいただいています。

■プロジェクト会場：https://www.makuake.com/project/nurasan-j27wss/

6月10日8時時点の公開状況

1．NURASAN-J27Wssとは？

超広ワイドサイズで手荷物やリュックも守る車の乗り降りで濡れにくい、晴雨兼用の逆折り傘

雨の日に車へ乗るとき、傘をさしていても、ドアを開けて、傘を閉じて、乗り込むわずかな一瞬で、服や手、車のシートが濡れてしまうことがあります。

そんな「あともう少しなのに、結局濡れる」という小さなストレスを減らすために開発したのが、NURASANシリーズです。

今回登場した『NURASAN-J27Wss』は、過去にMakuakeで3,000万円を達成した晴雨兼用タイプの最新作です。

雨の日の車の乗り降りで濡れにくい逆折り構造はそのままに、日差しの強い日にも使える晴雨兼用仕様へと進化しました。

2．前作からの改良ポイント

折り目を覚えて勝手にととのう形状記憶生地１. Jシリーズの課題だった“たたみにくさ”を見直し

NURASAN-Jシリーズは、雨、晴れ、強風とあらゆる天気に対応する一方で、生地が通常よりも厚くなることで閉じたあとに整える手間が課題でした。

そこで今回の新作では、形状記憶加工を施した生地を採用。

これまで実現できなかった晴雨兼用生地での形状記憶加工が、ついにカタチになりました。

折り目に沿ってまとまりやすく、閉じたあとにクルッと収納しやすい仕様を目指しました。

「大きい傘は安心だけど、たたむのが面倒」

そんな悩みに応えるための改良です。

２. 強く握り続けなくても支えやすい、指掛けリングを搭載

雨の日に傘を使っていると、風にあおられたり、荷物を持っていたりして、傘を強く握り続けることがあります。

『NURASAN-J27Wss』では、持ち手部分に指掛けリングを搭載。

完全に手を離して使うものではありませんが、指に掛けて支えやすくすることで、強く握り続ける負担を軽減します。

片手で簡単に扱えるように。

車に乗るとき、荷物を持っているとき、風がある日など、日常の雨シーンで扱いやすさを感じていただける設計です。

すでに使用いただいた方からはこんなコメントもいただいています。

「軽く握るだけで持てるので長時間使用しても疲れにくい」

「実際使ってみると意外とラクに持つことができ、フィット感も良い」

「指に引っ掛けて持てることで持ちやすく、傘を持つストレス自体がかなり減る」

「小指を輪にかけるだけで軽くなったの衝撃でした」

前作NURASAN-27Wssのユーザー投稿より３. 雨の日も、日差しの強い日も使える晴雨兼用タイプ

今回の新作は、雨の日だけでなく、日差しの強い日にも使える晴雨兼用タイプです。

通勤や買い物、子どもの送迎、旅行など、天気が変わりやすい日にも1本で対応。

「行きは晴れ、帰りは雨」

「日差しが強いと思ったら、夕方にゲリラ豪雨」

そんな日にもこれ一本だけ。365日活躍する、全天候対応傘です。

日傘としても活躍。汗で濡れない、暑さに負けない

3．濡れずに快適な使いやすさを追求しました

指に掛けるだけ。軽く握るだけで安定する

本作の主な特徴をまとめると、以下の通りです。

・形状安定素材でたたまず整う

・指に掛けて、握らず片手で扱える

・車の乗り降りで濡れにくい逆折り構造

・ボタンひとつで自動開閉

・直径120cmの超広ワイドで、荷物も濡らさない

・風を逃がすダブルレイヤー構造

・晴雨兼用で紫外線、暑さをシャットアウト

・濡れてもバッグにしまえる、マイクロファイバー専用カバー

４．応援コメントより

プロジェクト公開直後から、サポーターからたくさんのコメントが届いています。

「」

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雨の日の車の乗り降り、通勤、買い物、子どもの送迎など、日常のさまざまなシーンでの活用を期待する声が寄せられています。

7．開発背景

カラーはブラック・アイボリーの2色展開あともう少しなのに、結局濡れる

雨の日に車へ乗るとき。

傘をさしている間は濡れないのに、ドアを開け、傘を閉じ、乗り込み、ドアを閉める。

そのわずかな間に、服や手、車のシートが濡れてしまうことがあります。

「傘を使っているのに、なぜか最後に濡れる」

そんな小さなストレスを減らしたいという思いから、NURASANは生まれました。

さらに今回の新作では、Jシリーズで課題だった“たたみにくさ”にも着目。

大きく守れる安心感はそのままに、閉じたあとに整えやすく、使い終わったあとまで気持ちよく使える傘を目指しました。

NIGはこれからも、ありそうでなかった製品を通して、日常の小さな不便を減らし、ワクワクと感動をお届けできるよう、より良い商品・サービスを提案してまいります。

製品概要

■商 品 名 ：NURASAN-J27Wss

■一般販売価格：13,400円(税込)

■実施期間 ：2026年6月9日～2026年9月11日

■販売URL ：https://www.makuake.com/project/nurasan-j27wss/

■主 催 ：合同会社NIG

■企画協力 ：Makuake