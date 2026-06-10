【開催報告】農業のまち・茨城県鉾田市の実践知から学ぶ、関係人口を創る「人×体験×拠点」の関わり方

株式会社フューチャーリンクネットワーク

関係人口創出を推進する株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、2026年5月27日（水）に、オンラインセミナー「【関係人口戦略セミナー#7】人口約4万人の農業のまち・茨城県鉾田市の先進事例から学ぶ、関係人口を創る『人×体験×拠点』の関わり方」を開催しました。当日は184名にお申し込みいただき、茨城県鉾田市における関係人口創出の実践知を登壇者とともに深く掘り下げました。

野菜の生産額で10年連続日本一を誇り、「メロン」という圧倒的なスター資源を持ちながら、「商品は選ばれるが、地域は選ばれない」という課題を抱えていた鉾田市。本セミナーでは、同市に地域活性化起業人として2年間赴任したFLN地域マーケティング部マネージャー・坂田大知と共に、観光動向分析や農業体験プログラムの企画・運営を通じて見えてきた「点の消費を面の関係へ転換する」地域設計の実践を詳しく紐解きました。

■ 開催概要

タイトル：【関係人口戦略セミナー#7】人口約4万人の農業のまち・茨城県鉾田市の先進事例から学ぶ、関係人口を創る「人×体験×拠点」の関わり方

開催日時：2026年5月27日（水）14:00～15:00

開催形式：オンライン（Zoom Webinar）

※アーカイブ動画視聴は下記申込フォームよりお申し込みいただけます。

https://forms.gle/zXBhPL135qDs5Pvk9

■ セミナーの背景

豊かな農産物、圧倒的な知名度、美しい自然。地域にはその土地だからこその魅力が数多く存在しています。しかし、名産品のことは好きでも"まち"自体には関心がないと言われることが、多くの自治体や地域ビジネスにとっての「リアルな悩み」となっています。

茨城県鉾田市もそのひとつでした。野菜の生産額で10年連続日本一を誇り、「メロン」という圧倒的なスター資源がありながらも、直売所に足を運ぶ方の多くは「メロンを買いに行く」という目的に留まり、「このまち全体で過ごしたい」「友人をまち全体へ連れていきたい」という意識にはなかなか届かない状況が続いていました。

魅力的な個別資源を"まち全体の体験価値"として接続すること、消費のみの関係からまち全体との関係への転換が、鉾田市、そして多くの地域が共通して直面する課題です。

■ セミナーで共有した主な知見

年間約48万人が訪れる鉾田市ですが、400件の観光アンケートを分析すると、直売所など個別施設への推奨度は高い一方、「市全体をお出かけ先として勧めたいか」という問いにはマイナスの評価が出ていました。

「施設は好き、でもまちは勧めにくい」というギャップが2か年調査で浮き彫りとなり、強い個別資源が"まちの体験価値"として接続されていない点が大きな課題でした。

この課題に対して坂田が取り組んだのが、農業体験プログラムの設計です。2年間で計20名が参加し、体験後アンケートでは鉾田市への印象が「とても良くなった」がほぼ全員、「今後も関わりたい」が約9割。体験後にレストランで鉾田産食材をメニューに採用した参加者が生まれるなど、生活の中に鉾田が入り込む事例も生まれました。

坂田から「農業体験が面白いというよりかは、鉾田が面白いという声をいただいた」と共有した通り、農家との対話や地域のストーリーを丁寧につなぐコーディネートが、単発の体験を継続的な関係へと転換しました。

また、地域の季節資源と農業サイクルを可視化した「フェノロジーカレンダー」の制作や、農家がそれぞれのペースで参加を選べる「受け入れのグラデーション」の設計など、持続可能な仕組みづくりの実践知も共有されました。

セッション全体において、坂田が共有した「外の目線も内側の目線も持ち続けながら、地域の魅力を翻訳する。それが地域コーディネーターの本質だ」という言葉が今回の大きなテーマとなりました。

■ 参加者の反応・属性

今回は184名もの方にお申込みいただき、関係人口創出の取り組みや先進事例への関心の高さが伺えます。

参加前の課題感として最も多かったのは「特産品はあるが、地域のファン化に繋がっていない」という声でした。次いで「事業者の受け入れ体制・持続可能な仕組みづくり」「体験プログラムの企画・設計」が続き、いずれも本セミナーの核心テーマと高い一致を示しています。

セミナー後アンケートでは、「実際の現場からの体験談が参考になった」「手探りから始めた取り組みのリアリティが刺さった」「農業体験を通じた関係人口創出という具体的な手法を学べた」といった声が寄せられたほか、地域の季節資源を可視化する「フェノロジーカレンダー」の考え方や、受け入れ農家が自分のペースで参加を選べる「グラデーション型」の仕組みが特に印象に残ったとの意見が複数ありました。

また、異業種からの連携打診も複数届き、「関係人口創出」が地域行政の枠を超えた課題として、民間企業にも広く認知されていることが改めて確認されました。

■ 次回開催のご案内

【関係人口戦略セミナー#8】地域コーディネーターはどう育てたら良いのか？～実践者に聞く、選ばれる地域を作る人材育成のポイント～

開催日時：2026年6月23日（火）15:30 ～ 17:00

詳細・申込：https://nativ.media/107869/

■ 過去回一覧

本セミナーシリーズは、関係人口創出をテーマに自治体・地域関係者と知見を共有する場として継続開催しています。これまで延べ982名にお申し込み・ご参加いただき、自治体担当者をはじめ幅広い方々にご支持いただいているシリーズです。

第1回：自治体は何をどう準備するべき？ ～ふるさと住民登録制度の可能性と本質的な活用を探る～

第2回：ふるさと納税×関係人口の連携を考える ～寄附者を地域のファン・担い手につなぐ実践アイデア～

第3回：数字とファクトで再設計する「移住促進×関係人口」 ～ふるさと住民登録制度を見据えた戦略転換のポイント～

第4回：関係人口づくりの'真髄'はどこにあるのか？ ～あの飛騨市「ヒダスケ！」の中の人に聞く現場のリアル～

第5回：人手不足の解決が「地域のファン」に変わるワケ ～登録者9万5千人超の「おてつたび」が描く自治体連携の可能性～

第6回：（特別編・自治体関係者限定）ふるさと住民登録制度の徹底解説と地域コーディネーター育成の事業提案 ～ガイドラインから読み解く制度のポイントとその準備～

第7回：人口約4万人の農業のまち・茨城県鉾田市の先進事例から学ぶ、関係人口を創る「人×体験×拠点」の関わり方（本回）

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社フューチャーリンクネットワーク 関係人口創出部

お問い合わせフォーム：https://link-anywhere.futurelink.co.jp/

《FLNの関係人口創出事業について》

株式会社フューチャーリンクネットワークの関係人口創出事業は、「見つける・触れる・体験する・つながる・居場所が増える」という5つの機会を一気通貫でデザインする関係人口創出プラットフォームです。地域情報メディア「Nativ.media（ネイティブ.メディア）」による情報発信、地域コーディネーター育成プログラム「チイキャン」、農業体験・地域滞在プログラムなど複数のサービスを組み合わせ、都市生活者と地域との継続的な関係性を生み出す取り組みを展開しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社フューチャーリンクネットワーク

所在地：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

代表者：代表取締役 石井丈晴

事業内容：地域情報流通事業（地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の運営）、公共ソリューション事業、関係人口創出事業

URL：https://www.futurelink.co.jp/