実務者が選ぶマーケティング本大賞2026大賞・準大賞が決定！

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、社長：臼井かおる）が主催するアワード「実務者が選ぶマーケティング本大賞2026」は、マーケティング実務者からのWeb投票を集計し、大賞および準大賞を決定しました。

大賞には、『戦わずして売る技術 クリック1つで市場を生み出す最強のWEBマーケティング術』（幻冬舎／木下 勝寿著）が選ばれました。

実務者が選ぶマーケティング本大賞2026 結果発表ページ

https://www.shoeisha.co.jp/campaign/bookaward-mk/result/

『実務者が選ぶマーケティング本大賞』は、マーケティング実務者が同じ実務者に読んでほしいマーケティング本を選ぶアワードです。昨年の初開催での反響を受けて、2026年度も開催となりました。

仕事の役に立った本、ずっと手元に置いておきたい本など、この1年を振り返っておすすめしたいマーケティング関連のビジネス書（出版社、刊行年問わず）のWeb投票を受け付け、特に得票数の多かった1冊を大賞として発表します。またそれに次いで得票が多い数冊を準大賞として発表します。

【実務者が選ぶマーケティング本大賞2026大賞】

『戦わずして売る技術 クリック1つで市場を生み出す最強のWEBマーケティング術』

著者：木下 勝寿

出版社：幻冬舎

https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344044852/

【実務者が選ぶマーケティング本大賞2026 準大賞】（4冊）

『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』

著者：小山 竜央

出版社：KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001518/

『ザ・ニューロマーケティング 最新の科学が暴いた消費者の「買いたい」を行動につなげるビジネス戦略』

著者：遠藤 貴則

監修：小山 竜央

出版社：KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000747/

『いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し“選ばれる会社”になる』

著者：白根 英昭

出版社：産業能率大学出版部

https://www.sannopub.co.jp/db_book.php?bkc=15866

『アイデアのつくり方』

著者：ジェームス・Ｗ・ヤング、今井 茂雄、竹内 均

出版社：CEメディアハウス

https://books.cccmh.co.jp/list/detail/963/

また今後、全国の各書店にて「実務者が選ぶマーケティング本大賞」を実施予定です。なお、フェアの最新情報については、公式サイトなどで告知します。

実務者が選ぶマーケティング本大賞2026 :https://www.shoeisha.co.jp/campaign/bookaward-mk/result/



■MarkeZine Day 2026 Autumnとコラボ！

講演＆懇親会を開催



翔泳社・MarkeZine編集部では、2026年9月8日（火）から9日（水）にJR東京駅 徒歩約1分のＪＰタワー ホール＆カンファレンスにて、マーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2026 Autumn」を開催します。例年マーケティング実務者に向けて多くのセッションをお届けしている同イベントで、「実務者が選ぶマーケティング本大賞2026」の受賞書籍の著者が登壇予定です。イベント2日目最終セッションの後には、一部講演の登壇者や聴講者が交流できる懇親会も実施します。

イベント参加申込方法や各種セッション情報については、MarkeZine Dayの公式サイトをご覧ください。

https://event.shoeisha.jp/mzday

※講演および懇親会にはすべての受賞書籍著者が参加するわけではございません

※懇親会の参加は事前申込制・抽選制です

■開催概要

実務者が選ぶマーケティング本大賞2026

- 投票期間：2026年4月7日（火）～2026年5月19日（火）- 対象書籍：マーケティング関連のビジネス書全般。出版社や刊行年は問わず、この1年を振り返っておすすめしたい書籍。※開催趣旨上、情報商材などの個人のビジネスでの活用を想定される書籍と判断されるものは選考から除外、また、過去の受賞書籍も除外とします- 選考方法：マーケターの方によるWebでの投票。特に投票の多かった1冊を大賞として発表、またそれに次いで得票が多い数冊を準大賞として発表- 主催 ：株式会社翔泳社- 特別協力：マーケティング関連のWebメディアおよび業界団体、全国書店、電子書籍ストアなど- 公式Webサイト：https://www.shoeisha.co.jp/campaign/bookaward-mk/- 公式Xアカウント：https://x.com/bookaward_mk- 公式Facebookページ：https://www.facebook.com/bookawardmk

■スケジュール

- Web投票：2026年4月7日（火）～2026年5月19日（火）、公式サイトにて募集- 大賞の発表：2026年6月上旬頃 Web投票の結果から大賞・準大賞を発表- 書店フェアの開催：2026年6月以降順次、全国の書店や、電子書籍ストアなどでフェアを開催予定- 講演：2026年9月8日（火）～9日（水）- 懇親会：2026年9月9日（水）受賞した書籍の著者が登壇する講演企画およびゲスト参加する懇親会を、マーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2026 Autumn」内で実施