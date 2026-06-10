Infoblox株式会社

米国時間2026年6月3日-先制型セキュリティおよびクリティカルネットワークサービスの主要プラットフォームを提供するInfoblox（本社：米国カリフォルニア州、サンタクララ、以下Infoblox）は、エンタープライズネットワークにおける信頼性の高いデータを基盤としたエージェンティックAI運用レイヤー「Infoblox IQ」の提供開始を発表しました。Infoblox IQは、ネットワーク上を流れるDNSクエリやIPアドレスの割り当て状況、デバイスの動作、セキュリティイベントなどを常時監視・分析します。これにより、担当チームは問題の早期発見から調査の自動化、迅速な対応までをスムーズに行えるようになります。

なお、Infobloxは2026年6月10日（水）～12日（金）に幕張メッセで開催されるInterop Tokyo 2026に出展し、Infoblox IQを展示します。また、Infoblox IQはBest of Show Award「エンタープライズ＆クラウド｜エンタープライズ（サービス）」部門のファイナリストに選出されています。

今回の発表には、Infoblox IQの提供と、InfobloxのセキュリティおよびネットワーキングソリューションのためのMCP（Model Context Protocol）サーバーの導入が含まれます。Infoblox IQは、エージェンティックAIアシスタントとエージェンティックAIアクション機能を備え、チームは自然言語インターフェースを活用してネットワークやセキュリティの状況を素早く把握し、問題を調査し、推奨対応策を受け取ることができます。また、複数のコンソールを行き来したり、データを手作業で検索したりすることなく、設定変更を実行できます。

InfobloxのMCPサーバーは、標準化されたオープンプロトコルを通じて、サードパーティのAIアシスタント・エージェント・アプリケーションにInfobloxのネットワーク・セキュリティ・資産インテリジェンスを提供します。カスタム統合を個別に構築・維持する必要なく、組織はオープンプロトコルを介してAIシステムをInfobloxに接続し、第三者エージェントとInfobloxプラットフォームの統合を簡単に実現できます。

■ 50万件超のイベントを24件の優先アクションに集約

Infoblox IQが誇るインテリジェンスの核心は、世界最大級の企業のDNS、DHCP、IPアドレス管理（DDI）環境を25年以上にわたって管理してきた豊富な経験にあります。このプラットフォームには、数千ものユーザー導入事例を通じて培われた運用ナレッジが反映されており、チームが問題の診断、対応の優先付け、問題解決をより効率的に行えるよう支援します。

実際の導入事例では、Infoblox IQはエージェンティックトリアージ処理により504,000件以上の運用イベントをわずか24件の優先対応アクションにまで絞り込みました。これまで45～90分の手動分析を要していた調査が、対応に必要なコンテキストとともに即座に提示されるようになっています。

■ Infoblox IQの主要機能

- Infoblox IQ for Threat Defense（セキュリティ運用向け）：DNSセキュリティアラートをエージェンティックに調査し、証拠収集・アクティビティ分析・根本原因特定を自動実行。確認済みの脅威、影響を受けたユーザー・デバイス、推奨対応アクションをSOCアナリストに提示。数千件のアラートが優先順位付きの知見に集約され、アナリストは数時間ではなく数分で確認・質問・対応できます。- Infoblox IQ for DDI（ネットワーク運用向け）：Infoblox Universal DDI(TM)およびInfoblox NIOSにわたるネットワーク設定・運用上の潜在的な問題を早期に可視化。関連データを自動収集・分析し、数秒以内に根本原因分析を提供し、完全な監査証跡とともにガイド付き修復アクションを提示。ネットワーク運用担当者がチケット対応後に行う作業の90%をカバーします。- MCPサーバー連携：外部AIツールや独自ワークフローとInfobloxのネットワーク・セキュリティ・資産インテリジェンスをオープンプロトコルで接続。エンタープライズのAIエージェント基盤として機能します。

■ エージェンティックAI時代のインフラデータ基盤

Infoblox IQは、運用効率化にとどまらず、組織がエージェンティック運用や自律型IT運用を推進するための重要なデータ基盤を提供します。効果的なAIシステムは、デバイス・ユーザー・アプリケーション・IPアドレス・ネットワークサービス間の関係を正確に把握するため、常時更新される信頼性の高いインフラデータを必要とします。InfobloxはDDIおよびネットワーク資産インテリジェンスの権威的なソースとして機能することから、Infoblox IQはAIモデルや運用エージェントに信頼されたコンテキストを提供し、意思決定の精度向上、誤った前提の排除、信頼性の高い自動化を実現します。

■ 製品担当責任者のコメント

InfobloxのChief Product OfficerであるMukesh Guptaは、次のようにコメントしています。「Infoblox IQは、Infobloxがすでに保有するデータこそが、エンタープライズネットワーク上で起きていることへの最も明確な視点をもたらすという確信から生まれました。組織がAIのパイロット段階から実際のエージェンティック運用へと移行するにあたり、それらのシステムが依拠するインフラデータは、信頼でき、かつ常に最新の状態でなければなりません。DNS、DHCP、IPAMの変化のペースは、チームが手動で管理できる範囲を超えており、汎用のAIツールには信頼性の高い自律的な対応に必要な運用の可視性が欠けています。Infobloxはその可視性を提供し、Infoblox IQはそれをチームが信頼できるエージェンティック運用へと変換します。」

President & CEOのScott Harrellは次のように述べています。「数十年にわたり、DDIはエンタープライズネットワークの基盤として機能してきました。AIがエンタープライズの次のオペレーティングレイヤーとなりつつある今、その基盤はさらに重要性を増しています。Infoblox IQは、インフラデータを記録システムから行動システムへと変革し、組織がより迅速に動き、より効果的に対応し、AIドリブンな運用の可能性を最大限に引き出せるようにします。AIで成功する企業は、自動化を信頼できるデータに根差せる企業です。そしてそれこそが、Infobloxが優位性を持つ領域です。」

■ 提供時期

- Infoblox IQ for Threat Defense：2026年6月末までに一般提供開始- Infoblox IQ for DDI、Infoblox IQアシスタント、Infoblox MCPサーバー統合：現在、早期アクセスユーザー向けに提供中。2026年秋に一般提供開始予定

本リリースは、 Infoblox Inc. が 現地時間 2026年6月3日に配信した英文リリース(https://www.infoblox.com/news/news-events/press-releases/infoblox-announces-infoblox-iq-to-power-the-next-era-of-agentic-ai-operations-for-networking-and-security/)に基づき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。