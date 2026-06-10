少年サンデー ＆ サンデーうぇぶり が送る二大リアル企画！「サンデーうぇぶり10周年記念イベント ～サンデー・サンデー～」＆「サンデー文化祭」開催決定！

■「サンデーうぇぶり」は今年で10周年！記念イベント実施決定！

株式会社小学館

「週刊少年サンデー」「ゲッサン」「サンデーGX」3誌が運営する小学館の漫画アプリ「サンデーうぇぶり」が今年で10周年を迎えます！ 世代を超えて楽しめる漫画アプリとして歩むことができたのは、まさに読者の皆さまのおかげ――そんな10年間の感謝をお伝えすべく、「感動を、衝撃を。これからもあなたと、毎日。」をテーマにした記念イベントを開催いたします。

イベントは7月10日(金)・11日(土) の2日間、東京・サナギ新宿イベントスペースにて開催します。参加条件はサンデーうぇぶりアプリの画面を見せるだけ！入場特典として、アプリを既にダウンロードしている方にも、その場で新規ダウンロードをしてくださった方にも、暑い夏にピッタリのサンデーアイス「フロリダサンデー（ブルーベリーorマンゴー）」を無料でお配りします！（各日とも数量限定。予定数がなくなり次第終了となります） “サンデー食べて、サンデー読む” 、特別な時間をお楽しみください！

また、7月10日AM10時からNON STYLEの井上裕介さん、マユリカの阪本匠伍さん・中谷祐太さん、紅しょうがの熊元プロレスさん・稲田美紀さんといった “漫画好き芸人” が登壇するイベントも実施予定。漫画愛あふれるトークとともに、紅しょうがの人気YouTube企画「タンクトップキッチン」とのコラボレーションも！？ こちらの特別企画には、“うぇぶり読者特別枠” として30名を限定招待いたします！ 応募方法はサンデーうぇぶり公式Xをフォロー＆投稿を引用リポストするだけ！ 詳細は下記のサンデーうぇぶり公式Xをご確認ください。特別企画を生で見る貴重なチャンスですので、是非お申込みください！

サンデーうぇぶり10周年記念イベント ～サンデー・サンデー～

2026年7月10日（金） 12時～18時

2026年7月11日（土） 11時～18時

場所：サナギ新宿イベントスペース （東京都新宿区新宿三丁目35-6）

※出演者や内容、スケジュールは都合により変更になる場合がありますので予めご了承ください。

↓“うぇぶり読者特別枠” 応募はこちらから！

《サンデーうぇぶり公式X》https://x.com/SundayWebry

●サンデーうぇぶり10周年記念特設サイトはこちら！

https://app.sunday-webry.com/webry10th/

●サンデーうぇぶり10周年 記念PVも公開中！

https://youtu.be/szPEdF_rkpQ

●「サンデーうぇぶり」アプリ概要はこちら！

「少年サンデー」「ゲッサン」「サンデーGX」各誌掲載作品が掲載中！

▸DLリンク https://sunday-webry.go.link/8PVJe

《公式サイト》https://www.sunday-webry.com/

《公式X》https://x.com/SundayWebry

●「フロリダサンデー」とは

「フロリダサンデー ブルーベリー」

「フロリダサンデー マンゴー」

赤城乳業株式会社より発売中の大人気サンデーアイス。累計出荷個数は6800万個を突破（2026年4月末時点）！ たっぷり入ったソースとミルクアイスが特徴のサンデーアイスで、そのアイスを最後まで楽しめるように、天面と側面で2種類のオリジナルソースが使用されています。

■豪華漫画家陣に会える！「サンデー文化祭」今年もやります！

2019年から実施され、少年サンデー連載作家の描き下ろしグッズ発売、限定展示や特別イベントで毎年大盛況の「サンデー文化祭」が今年も開催決定しました！今年も少年サンデーを日頃から愛読してくださっている読者の皆様を全員ご招待！どなたでもフリー入場可能です。

開催決定にあわせて、『名探偵コナン』（青山剛昌）と『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人 作画：アベツカサ）の豪華描き下ろしキービジュアルも公開しました！ 今年のサンデー文化祭のテーマ「部活動」にあわせて、「フリーレン×フィギュアスケート部」「工藤新一×バスケ部」などのイラストが公開。さらに、これら描き下ろしイラストはグッズ化され、サンデー文化祭会場での発売もいたします！

サンデー文化祭を彩る超豪華イベントステージも開催決定！ 青山剛昌先生が登壇予定の「『名探偵コナン』ステージ」、新鋭作家による「座談会ステージ」、少年サンデー連載作家のサイングッズなどが当たる「お宝争奪ステージ」など、ここでしか体験できない特別イベントが盛りだくさん！

そのほか豪華な展示やイベントも準備中です。抽選方法やイベント・展示情報は下記の公式XやWEBページにて随時更新しますので、続報をお待ちください！

サンデー文化祭 ２０２６

2026年９月２３日（水・祝）

小学館本社のある東京・神保町にて開催！

展示：小学館本社ビル/小学館センタービル 東京都千代田区一ツ橋2-3-1

ステージ：一ツ橋ホール（日本教育会館） 東京都千代田区一ツ橋2-6-2

グッズ販売：三省堂書店 神田神保町本店 東京都千代田区神田神保町1-1

参加方法：フリー入場！

※混雑緩和のため、予告なく一部事前抽選となる場合がございます。

※各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

↓公式Xはこちら

https://x.com/sundayfes_info?s=20

↓詳細はこちら！

https://www.shogakukan.co.jp/pr/sundayfes/

■週刊少年サンデー 最新号はこちら！

６月１０日（水）発売

価格：380円（税込）

小学館・刊

https://websunday.net/