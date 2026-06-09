合同会社甲南キッチン、客室テレビシステム「asagotta TV」に「コンセプトルーム機能」を追加

合同会社甲南キッチン

ホテル向けITソリューションを手がける合同会社甲南キッチン（兵庫県神戸市、代表社員：砂田祥平）は、ホテル客室TVインフォメーションシステム「asagotta TV」に新機能「コンセプトルーム機能」を開発しました。特定の客室・期間を限定して、テレビ起動時のスプラッシュ画面を表示させたり、メインのインフォメーション画面を切り替えられる機能で、テレビ画面まで含めたトータルな世界感演出を実現します。

開発の背景

「コンセプトルームの世界観を統一したい」「キャラクターなどのコラボ企画をもっとアピールしたい」--そんなご要望をホテルからいただいたことが始まりでした。

asagotta TVは従来、ホテル全体で画一のインフォメーション画面を表示するシステムとして設計されていました。これはホテルが館内情報を一括管理できる利点である一方、「部屋ごとに演出を分ける

」という要望には応えられませんでした。

近年、アニメやゲームなどのキャラクター・食品メーカー・スポーツチームなどとのコラボレーションルームを展開したり、独自のコンセプトやテーマに沿った演出を施したコンセプトルームを設けたりするホテルが増えています。寝具やアメニティはコラボ仕様に変更できても、客室TVの画面は全館一律のまま--という状況が続いていました。この課題を解消するために開発したのが「コンセプトルーム機能」です。

「コンセプトルーム機能」の主な特長

活用シーン例

導入事例 - ラ・ジェント・ステイ札幌大通様

コンセプトルーム画面通常画面- 特定の客室のみ、期間を限定して画面を切り替えられる 全室に影響を与えることなく、コンセプトルームに指定した客室のみ、設定した期間中だけインフォメーション画面をコンセプトルーム仕様に変更できます。期間限定のコラボ企画の場合は、期間が終われば自動的に通常表示に戻るため、管理の手間もかかりません。- テレビ起動時に全画面でテーマに沿った画像や動画を表示 テレビを起動した際、通常のインフォメーション画面に遷移する前に、画面全体に指定した静止画や動画を差し込むことができます。コンセプトルームのコンセプトに合わせた画像や、コラボキャラクターの動画や商品の広告を表示させることで、コラボ世界観をフルスクリーンで届けられます。- インフォメーションのトップ画面も世界観を統一 メインとなるインフォメーションのトップ画面を、テーマに合わせたデザインにしたり、コラボ商品の写真・キャッチコピー・商品詳細サイトへのQRコードなどを表示したりすることもできます。QRコードを読み取るだけで購買サイトや特設ページへ誘導できるため、客室での体験をそのまま購買行動につなげる動線が生まれます。- アニメコラボ- - ルーム起動時にアニメのオープニング映像を全画面再生- - トップ画面にキャラクターのビジュアルとグッズ購入QRコードを表示- 食品・飲料コラボ- - スクリーンセーバー形式で新商品の広告を表示- - インフォメーション内に商品紹介ページへのQRコードを設置- スポーツチームコラボ- - チームの試合日程・応援動画を起動画面に差し込み- - 公式グッズ通販サイトへ誘導- その他- - 宿泊プランに連動した特典・クーポン情報をコラボルーム限定で表示- - 季節・イベントに合わせて一部客室の演出を変更asagottaサービスサイト :https://kohnan-kitchen.net/asagotta『ヒツジのいらない枕』コラボルーム：ヒツジのいらないお部屋

施設名：ラ・ジェント・ステイ札幌大通

所在地：〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5

ウェブサイト：https://lagent.jp/sapporo-odori/

お客様の声

コンセプトルームの企画にあたり、寝具メーカー様とのコラボレーションによる宿泊体験を、どのようにお届けしていくかを検討しておりました。 当ホテルでは、2025年よりasagotta TVを導入しておりますが、今回の企画について甲南キッチン様へ相談したところ、柔軟にご対応いただき、特定の客室だけテレビ画面のトップを差し替える機能を実現して頂きました。そのため、コラボルームの世界観を十分にお客様に感じて頂けるようになり、大変満足しております。 今後も宿泊体験を高めるための打ち手として、活用していきたいと考えております。

ラ・ジェント・ステイ札幌大通 支配人 黒田 裕敏

導入のご相談・資料請求

■asagotta TV標準価格：300,000～

■オプション（コンセプトルーム機能）：100,000円～

コンセプトルーム機能は、asagotta TV のオプション機能として提供します。ご興味のある方は詳細をお問い合わせください。

asagottaシリーズについて

無料見積・ご相談 :https://kohnan-kitchen.net/contact

asagottaシリーズは、「VODをやめたい」というホテルからのご相談を起点に開発した客室TVインフォメーションシステム「asagotta TV」と、その後の現場ヒアリングから生まれた各種ホテル向けITソリューションで構成されます。ヒアリング・開発・施工・ネットワーク調整・保守まで自社エンジニアが一貫して担当するワンストップ体制で、全国どこへでも対応します。

■どこよりも見やすい画面・軽快な操作感

最新のWEB技術を応用し、テレビに最適化したシステムをゼロベースで自社開発することで、サクサク動作を実現しました。

■ワンストップサービス

ヒアリングから開発・施工・ネットワーク調整・保守まで自社で行います。エンジニアが営業にも施工にも携わるため、現場での急な変更にも、その場で対応できます。

■オーダーメイド設計

ヒアリングを元にゼロベースで設計するので、ホテルの業務やオペレーションに合わせた最も快適なUI・UXを実現。必要に応じて新たなシステムの開発も行います。デザインも機能も自由自在。

■導入後は即・稼働開始

初期設定やコンテンツ作成・掲載情報入力を完了した状態で納品します。そのため、納品後は即・稼働開始可能。掲載内容に合わせて見やすいレイアウトで設計するのでゲストも快適。

■日々進化

システム導入後もホテルからのご相談を受けて、日々アップデートし、新しい機能が生まれています。ご要望やお困りごとをぜひご相談ください。無理難題も、大歓迎。

合同会社甲南キッチンについて

会社概要

会社名：合同会社甲南キッチン

所在地：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 神戸ファッションマート4E-05

代表者：砂田祥平

設立：2013年7月9日

事業内容：ホテル向けITを中心とした各種システム開発、ネットワーク運用保守、サーバー・IT機器運用保守

取引先ホテル一覧甲南キッチンウェブサイト :https://kohnan-kitchen.net