株式会社KPMG FAS

株式会社 KPMG FAS(https://kpmg.com/jp/ja/about/fas.html)（東京都千代田区、代表：岡田光(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/o/hikaru-okada.html)、以下、KPMG FAS）は、一般財団法人日本フットサル連盟(https://jff-futsal.or.jp/)（東京都文京区、会長：北澤 豪、以下、日本フットサル連盟）への協賛を開始しました。

本協賛は、スポーツを通じたコミュニティ形成と次世代人材の育成を目的としたものであり、日本フットサル連盟の「フットサルを通じたコミュニティの創造と社会貢献」という方針に賛同し、実施するものです。

協賛の背景

近年、スポーツは競技としての価値に加え、人や地域、コミュニティをつなぎ、社会的価値を創出する場としての役割を広げています。フットサルは、年齢や性別を問わず参加しやすく、戦略的思考、判断力、チームワークが求められる競技であり、幅広い世代に開かれたスポーツとして発展してきました。

KPMG FASは、日本フットサル連盟の「フットサルを通じたコミュニティの創造と社会貢献」という方針に共感し、協賛企業として本取組みに参画します。

KPMG FASは、スポーツを人や地域、コミュニティをつなぐ重要な社会基盤の一つと捉え、本協賛を通じたソーシャルインパクトの創出を目指します。特に、次世代を担う学生層への支援に注力し、戦略的思考やチームワークを育む環境づくりを支援することで、社会課題への対応と活力ある未来の構築に貢献していきます。また、ビジネスとスポーツの枠組みを超えた連携を通じて、持続可能な社会の実現に寄与することを目指します。

協賛内容

KPMG FASは、日本フットサル連盟への協賛を通じて、フットサルの普及・発展に向けた取組みを支援します。

本協賛は、学生を中心としながら、社会人、女子大会を含む幅広い競技カテゴリーを対象とするものです。KPMG FASは、日本フットサル連盟の活動支援を通じて、競技環境の発展、参加機会の拡大、スポーツを通じたコミュニティ形成を後押しします。

【日本フットサル連盟について】

一般財団法人日本フットサル連盟は、日本におけるフットサルの普及・発展に向け、各種大会の開催、競技環境の整備、地域リーグ等に関する活動を推進しています。

【KPMG FASについて】

KPMG FASは、KPMGインターナショナルのメンバーファームであり、KPMGジャパンを形成する中核会社の一社です。企業戦略の策定から、トランザクション（M&A、事業再編、企業・事業再生等）、ポストディールに至るまで、企業価値向上にむけた取り組みを総合的にサポートします。主なサービスとして、M&Aアドバイザリー（FA業務、バリュエーション、デューデリジェンス、ストラクチャリングアドバイス）、事業再生アドバイザリー、経営戦略コンサルティング、不正調査等を提供しています。

【お問合せ先】

株式会社 KPMG FAS マーケティング：fasmktg@jp.kpmg.com

【会社概要】株式会社 KPMG FAS

本社所在地：東京都千代田区大手町1丁目9番5号

大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

代表取締役：知野 雅彦、岡田 光、澄川徹

HP：https://kpmg.com/jp/fas