FlexiSpot、インテリア ライフスタイル（第34回）に出展｜天然木と心地よさを提案する家具を展示

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、2026年6月10日（水）から6月12日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、インテリア・デザインのための国際見本市「インテリア ライフスタイル」に出展いたします。

当社ブースでは、「暮らしに寄り添う、木の心地よさ」をコンセプトに、天然木やファブリックのやさしい素材感と、使いやすさ・快適性を兼ね備えた家具をご提案。日々の暮らしをより豊かにするインテリア製品をご紹介いたします。

また、2026年6月10日（水）から6月16日（火）まで、公式サイトにてインテリア家具セールを開催いたします。

出展製品

今回の展示会では、人気リクライニングソファ「Lotus」シリーズや「Lune Pro」、木製ベッド「Kana Bed」、日本未発売のカウチソファ、昇降式TVスタンドなど、快適な住空間づくりをサポートする製品を展示いたします。

リクライニングソファ「Lotus」シリーズは、国際的なデザイン賞「MUSE Design Awards 2025」において金賞を受賞したモデルです。弾力性に優れたクッション材を採用し、背もたれ・座面・アームレストが身体をバランスよく支える設計を実現。さらに、左右回転機能と前後ロッキング機能を搭載し、ハンモックのような心地よいリラックス感をお楽しみいただけます。デザイン性と快適性を兼ね備えた一台です。

商品ページ：

https://www.flexispot.jp/lotus.html

リクライニングソファ「Lune Pro」は、2モーター構造を採用し、背もたれとフットレストをそれぞれ独立して調整可能です。最大145度までリクライニングできるため、読書や映画鑑賞はもちろん、仮眠時にも快適にご使用いただけます。Type-A・Type-C対応の充電ポートを搭載するほか、カップホルダー付きの360度回転テーブルも備え、日常使いに便利な機能を充実させています。

商品ページ：

https://www.flexispot.jp/lune.html

木製ベッド「Kana Bed」は、伝統的な木工技法である「木組み」を採用したベッドフレームです。金属パーツの使用を最小限に抑えることで、高い静音性と耐久性を実現しました。素材には天然ゴム集成材を使用し、木の温もりや経年変化を楽しめるのも特長です。また、「木製ベッドは組み立てが大変」という課題に着目し、約10分で組み立てられる設計を採用しています。

商品ページ：

https://www.flexispot.jp/kanabed.html

抽選キャンペーン＆インテリア家具セールを開催

来場者限定抽選キャンペーン

展示ブースでは、月型ライトやボールペンなどの景品が当たる抽選キャンペーンを開催いたします。会場で「FlexiSpot_JP」公式SNSアカウントをフォローするだけで、どなたでもご参加いただけます。

インテリア家具セール

公式サイトでは、2026年6月10日（水）から6月16日（火）までの期間限定で、ソファやベッドを中心としたインテリア家具セールを開催いたします。対象商品を最大40％OFFでご購入いただけます。

出展概要

詳細を見る :https://www.flexispot.jp/lifestyle2026

【名称】インテリア ライフスタイル（第34回）

【会期】2026年6月10日（水）-12日（金）

【時間】10:00-18:00（最終日は16:30まで）

【会場】東京ビッグサイト 西展示棟

【当社ブース】W2-R003

【主催】メッセフランクフルト ジャパン（株）

※来場者登録はこちらから(https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitors.html)

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

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