ゼットスケーラー株式会社

※本資料は、米ラスベガスで開催されたZenith Liveにて2026年6月9日(現地時間)に発表したプレス リリースの日本語抄訳版です。





AI時代のサイバーセキュリティプラットフォームを提供するZscaler, Inc.(https://www.zscaler.com/jp)（NASDAQ: ZS、以下ゼットスケーラー）は本日、Zscaler Zero Trust Exchange(TM) プラットフォームを拡張し、AIエージェントの接続方法、データアクセス、デバイス上での実行を保護するための主要なイノベーションを発表しました。これによりゼットスケーラーは、エージェント型AI向けとして業界初の包括的なゼロトラスト・プラットフォームを提供します。

現在、エンタープライズセキュリティは、人間のユーザーを前提とした世界から、自律型エージェントを前提とした世界へと移行しつつあります。従来のセキュリティツールは、既知の人間のアイデンティティと予測可能なアクセスパターンを前提に設計されていました。しかし、エージェント型AIはこのモデルを変えます。AIエージェントは、ユーザーの代理として動作するだけでなく、自律的に、かつマシンスピードで稼働し、一時的なアイデンティティを生成し、サブエージェントやタスクを派生させ、従来のセキュリティツールでは十分に可視化も制御もできない形で権限を行使します。

AIエージェントは大幅な業務効率向上をもたらす一方で、可視性、アクセス管理、ガバナンスに新たなギャップも生み出し、エージェントに起因するリスクを見えにくくし、大規模環境におけるデータフローの追跡を困難にします。さらに、AIがソフトウェア開発により深く組み込まれるにつれ、エンドポイントは悪意あるエージェント、ツール、プラグインに晒される機会が増えており、多くの従来型エンドポイントセキュリティソリューションでは、こうした脅威を検知できるようには設計されていません。

企業がエージェント型AIをより安全に導入できるよう、ゼットスケーラーはZero Trust Exchangeの次なる進化として、AIエコシステム全体に保護を拡張する新たなソリューションを提供します。これにより、組織はより強固なセキュリティと高い信頼性のもとで、エージェント型AIを活用できるようになります。

主な進化は以下の2点です。

- Zscaler AI BrokerMCPおよびA2Aブローカーを介したエージェント間通信の保護を支援します。統合されたAgent Registryにより、各エージェントが何へのアクセスを許可されているのかを組織が把握し、エンタープライズ環境におけるAIエージェント全体にわたってきめ細かなアクセス制御を適用できるようにします。- Zscaler Endpoint AI Security従業員デバイス上のAI関連の脅威を発見・阻止し、ブラウザ、プラグイン、拡張機能、ローカルAIツールに潜むリスクに対応します。この機能は、従来のエンドポイントセキュリティツールでは見落とされがちなブラウザ、拡張機能、プラグインのレイヤーまで可視化します。これによりゼットスケーラーは、エンドポイントとクラウドを含むあらゆる場所でAIを保護するためのポリシー適用を実現します。

Zscaler AI Access Graphを発表：データとアイデンティティのリネージをAIで結び付け、エージェント型AIのセキュリティとガバナンスを強化

エージェント型AIにおける重要な要素のひとつは、どのエージェント、ユーザー、アイデンティティが、どのモデル、アプリケーション、データソースと通信しているかを把握することです。ゼットスケーラーによる最近のSymmetry Systems買収を基盤とするZscaler AI Access Graphは、アイデンティティ、アプリケーション、その他のデータソースがエンタープライズ全体でどのようにつながっているかを可視化します。この技術をZscaler Zero Trust Exchangeと統合することで、組織はポリシーを把握・適用し、不必要なアクセスとリスクを削減し、あらゆるチャネルにわたってデータの系譜をリアルタイムで追跡できるようになります。

また、2026年1月に提供開始したZscaler AI Protectを基盤として、ゼットスケーラーはAI Protectの3つの主要ユースケース全体にわたり、大幅な機能強化も提供します。

- AI Asset Management（AI資産、利用状況、リスクの可視化）SaaSやインターネットトラフィックに組み込まれたAIの検出、パブリッククラウド環境におけるAIエージェントおよびMCPサーバーの特定、コードスキャンによるエージェント型コードベース のリスクの発見、エンドポイント上のAIアクティビティ可視化まで対応範囲を拡張します。- Secure Access to AI（承認済みAIツールへの安全でガバナンスの効いたアクセス）250を超える生成AIアプリに対するプロンプト抽出に対応した制御を拡張し、会話全体の可視化、AnthropicおよびOpenAIのCompliance APIへの対応、マルチターンの会話に対するインテントベースのガードレールを提供します。- Secure AI Infrastructure and Apps（開発から実行までのライフサイクル全体にわたるAIアプリ保護）MCPサーバー向けのAI レッドチーミング、スタンドアロンのプロンプト・ハードニング・サービス、AIガバナンスを強化するコンプライアンス・ヒートマップ新たに提供します。

ゼットスケーラーのCEO兼会長のジェイ・チョードリー（Jay Chaudhry）は次のように述べています。「従来のセキュリティは、マシンスピードで動作し、機微なデータへ到達する何百万もの自律型エージェントのために設計されたものではありません。当社は、ユーザー、拠点、クラウドワークロードを保護するためにZero Trust Exchangeを切り拓いてきましたが、今、そのゼロトラスト・セキュリティをAIエージェントへ拡張するためのイノベーションを進めています。これにより、企業はエージェントをあらゆる場所に展開するうえで足かせを感じることなく導入を進められるようになります。」

KPMGのグローバルCISOであり、本発表に関するゲストスピーカーとしてゼットスケーラーのイベントに参加したジョン・イズラエル（John Israel）は次のように述べています。「データセキュリティの管理は、もはや高い壁を築くことだけではありません。重要なのは、可視性を拡張し、データを極めて動的で戦略的な資産として扱うことです。企業が業務最適化のためにAIエージェントの活用を拡大していく中で、データリネージを追跡し、エージェント間のやり取りを統制するための統合的なゼロトラストフレームワークは、信頼性、コンプライアンス、競争優位性を維持する上で不可欠です。」

これらのイノベーションを通じて、ゼットスケーラーはエージェント型AIを保護するための包括的なフレームワークを提供します。これは、Zscaler Zero Trust Exchangeプラットフォームを基盤に、現在そして将来にわたって企業を保護するものです。AIエージェントを包括的なセキュリティ制御によって保護することで、企業は今後、より高い確信を持ってAI導入を加速できるようになります。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、当社経営陣の信念および前提、ならびに現時点で当社経営陣が入手可能な情報に基づく将来見通しに関する記述が含まれています。これらの将来見通しに関する記述には、Zscalerの新たなAI Security Platform offeringsおよびZscaler AI Protect enhancementsの、期待される開発、統合、採用、性能、利点が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は、1995年米国私的証券訴訟改革法により設けられたセーフハーバー条項の適用対象です。実際の結果は、本プレスリリースに記載された内容と大きく異なる可能性があり、その要因には、ZscalerがこれらのAI security solutionsおよびPlatform Enhancementsを開発し、提供し、顧客による採用を実現できるかどうかに関する要因が含まれます。追加のリスクおよび不確実性については、2026年5月26日に米国証券取引委員会（SEC）へ提出された最新のForm 10-Q四半期報告書をご参照ください。これは、当社ウェブサイト ir.zscaler.com およびSECのウェブサイト www.sec.gov でご覧いただけます。本リリースに含まれる将来見通しに関する記述は、本日時点でZscalerが入手している限定的な情報に基づくものであり、今後変更される可能性があります。たとえ将来新たな情報が得られた場合でも、Zscalerは必ずしも当該情報を更新する義務を負うものではありません。

Zscalerについて

Zscaler (NASDAQ: ZS)は、ゼロトラスト セキュリティの先駆者であり、世界的なリーダーです。世界中の大企業や重要インフラ機関、政府機関がZscalerを採用し、ユーザー、拠点、アプリケーション、データ、デバイスを保護しつつ、デジタル トランスフォーメーションを加速させています。Zscaler Zero Trust Exchange(TM)プラットフォームは世界160以上のデータ センターに分散され、高度なAIを活用して、毎日数十億件のサイバー脅威やポリシー違反を防ぎ、コストや複雑さを軽減しながら、現代企業の生産性向上を支援します。