4人組ヴォーカルユニットCYNHN（スウィーニー）が、6月3日（水）に新曲「春を攫った」をデジタルリリースした。 本作は、作詞・作曲を渡辺翔、編曲を高橋諒が手がけた楽曲。 ミュージックビデオは安藤大悟監督が『次の春を迎えに行く旅』というテーマに制作。 "春を待つ歌ではなく、自ら春を迎えに行く歌"となっていて、ぜひチェックしてほしい。 また、リリースを記念したリスニングパーティーとYouTube生配信が、6月5日（金）20時より開催される予定だ。 さらに、11月16日（月）にはZepp DiverCity（Tokyo）にて、グループ史上最大規模となる単独ライブの開催も決定している。 新曲を皮切りにさらなる展開を見せるCYNHNの今後から目が離せない。

・楽曲情報

「春を攫った」 2026年6月3日(水)配信リリース

Music Video

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=bl3Iktj21oc https://cynhn.lnk.to/Haru-Wo-Saratta

・CYNHN「春を攫った」リリース記念YouTube生配信

日程：2026年6月5日(金) 20:30～

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=live

・ライブ情報

CYNHN ONE MAN LIVE 2026(仮)＠Zepp Diver City(TOKYO) 2026年11月16日(月) 時間：開場18:00 / 開演19:00 出演：CYNHN 会場：Zepp DiverCity (TOKYO)

・プロフィール

「CYNHN（スウィーニー）」とは「青色」の意味。 DEARSTAGEとJOYSOUNDの共同オーディションで選ばれた綾瀬志希・月雲ねる・青柳透のメンバーに、 2022春ディアステージ・パーフェクトミュージック合同VOCALIST AUDITIONにて選ばれた広瀬みのりで構成される。 所属レーベルはI BLUE。 ”青”の世界観をイメージした楽曲制作、”蒼”にこだわったビジュアルや演出、 楽曲の多くを手掛ける渡辺翔氏による”碧”く等身大の歌詞に彩られ、”青い未完のヴォーカルユニット”として歌を届けている。

・CYNHN公式サイト

https://twitter.com/CYNHN_DS https://www.instagram.com/cynhn_ds/ https://www.youtube.com/@cynhn https://www.tiktok.com/@cynhn_ds TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@cynhn_ds https://cynhn.com/ https://www.teichiku.co.jp/artist/cynhn/