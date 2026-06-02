【調査レポート】AGA治療経験者に聞く「対面診療とオンライン診療の比較調査」

株式会社ドアド

株式会社ドアドが運営するAGA治療情報サイト「AGABASE.jp」は、AGAクリニックで半年以上治療を受け、対面診療とオンライン診療の両方を経験した男性100名を対象に、「AGA治療における対面診療とオンライン診療の比較」に関するアンケート調査を実施しました。

調査の結果、対面診療は「状態をきちんと見てもらえている安心感」や「不安・副作用が気になるときの相談のしやすさ」で高く評価される一方、オンライン診療は「予約のしやすさ」や「時間負担の少なさ」で高く評価される傾向が見られました。

また、「オンライン診療は便利だが、安心感は対面診療の方が高い」と回答した人は57.0%となり、AGA治療では利便性だけでなく医師に直接相談できる安心感や自分の状態を確認してもらえる納得感も重視されていることがうかがえます。

調査結果のポイント

今回の調査では、AGA治療における対面診療とオンライン診療について、以下のような傾向が見られました。

- 予約のしやすさでは、64.0%がオンライン診療を評価- 時間負担の少なさでは、73.0%がオンライン診療を評価- 状態をきちんと見てもらえている安心感では、75.0%が対面診療を評価- 不安や副作用が気になるときの相談のしやすさでは、61.0%が対面診療を評価- 「オンライン診療は便利だが、安心感は対面診療の方が高い」と回答した人は57.0%- 初めてAGA治療を受ける人にすすめたい診療形態は、対面診療寄りが51.0%、オンライン診療寄りが44.0%

この結果から、AGA治療においては「対面診療かオンライン診療か」を単純に比較するのではなく、治療を始める段階では安心感、継続する段階では利便性など、状況に応じて診療形態を選ぶことが重要であると考えられます。

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184082/table/2_1_83d0b624fa0bd2f6dbb6e3201ced8893.jpg?v=202606020251 ]

※本調査は、AGA治療において対面診療とオンライン診療の両方を経験した男性を対象としています。AGA治療経験者全体の意見を示すものではありません。

※本調査は、各診療形態の医学的な優劣を示すものではなく、回答者が実際に感じた利便性や安心感に関する調査です。

※年代別集計を含む全設問の詳細データは、AGABASE.jp内の調査レポートページに掲載しています。

https://agabase.jp/research/aga-taimen-online-survey/

主な調査結果

1. 予約のしやすさでは、64.0%がオンライン診療を評価

「予約のしやすさという点でより良いと感じたのはどちらですか」と質問したところ、「オンライン診療の方がかなり良い」が32.0%、「オンライン診療の方がやや良い」が32.0%となり、合計64.0%がオンライン診療を評価しました。

2. 時間負担の少なさでは、73.0%がオンライン診療を評価

「時間の負担の少なさという点で、より良いと感じたのはどちらですか」と質問したところ、「オンライン診療の方がかなり良い」が47.0%、「オンライン診療の方がやや良い」が26.0%となり、合計73.0%がオンライン診療を評価しました。

3. 状態を見てもらえている安心感では、75.0%が対面診療を評価

「状態をきちんと見てもらえている安心感という点で、より良いと感じたのはどちらですか」と質問したところ、「対面診療の方がかなり良い」が42.0%、「対面診療の方がやや良い」が33.0%となり、合計75.0%が対面診療を評価しました。

頭皮や毛髪の状態を直接確認してもらえることは、対面診療ならではの安心感につながっていると考えられます。特に、初めてAGA治療を受ける人や、自分の症状がAGAなのか不安がある人にとっては、医師に直接診てもらえることが重要な判断材料になる可能性があります。

4. 不安や副作用が気になるときの相談しやすさでは、61.0%が対面診療を評価

「不安や副作用が気になるときの相談のしやすさという点で、より良いと感じたのはどちらですか」と質問したところ、「対面診療の方がやや良い」が42.0%、「対面診療の方がかなり良い」が19.0%となり、合計61.0%が対面診療を評価しました。

AGA治療では、内服薬や外用薬を継続して使用することが大切になってきます。そのため、副作用や体調変化に不安がある場合に気軽に相談できるかどうかは、診療形態を選ぶうえで重要な要素になると考えられます。

5. 57.0%が「オンライン診療は便利だが、安心感は対面診療の方が高い」と回答

「AGA治療の受診方法について、今のあなたの考えに最も近いものを教えてください」と質問したところ、「オンライン診療は便利だが、安心感は対面診療の方が高い」と回答した人が57.0%で最多となりました。この結果から、オンライン診療の利便性は多くの人に評価されている一方で、安心感という面では対面診療に価値を感じている人が多いことが分かります。

6. 初めてAGA治療を受ける人には、対面診療寄りをすすめる回答がやや上回る

「AGA治療を初めて受ける人におすすめしたい診療形態はどちらですか」と質問したところ、「やや対面診療」が33.0%、「対面診療」が18.0%となり、合計51.0%が対面診療寄りの回答でした。

一方で、「ややオンライン診療」は32.0%、「オンライン診療」は12.0%となり、オンライン診療寄りの回答も合計44.0%ありました。初診時には、治療内容や副作用への不安、自分の状態を直接確認してもらいたいというニーズがあると考えられます。

一方で、オンライン診療寄りの回答も44.0%あり、手軽に相談できることや通院負担の少なさも、AGA治療を始めるうえで重要な要素になっていることが分かります。

7.診療形態を選ぶうえで重視すべきことは「状態確認」と「継続しやすさ」

「今後AGA治療を受ける人が、診療形態を選ぶうえで最も重視すべきだと思うことは何ですか」と質問したところ、最も多かったのは「状態をしっかり確認してもらえること」で31.0%でした。

次いで、「継続のしやすさ」が24.0%、「不安を相談しやすいこと」が14.0%となりました。

AGA治療は、短期間で完結するものではなく、継続的な治療や経過確認が重要になります。そのため、最初に自分の状態を確認してもらえることと、無理なく続けられることの両方が、診療形態を選ぶうえで重要なポイントになると考えられます。

調査結果から見えること

今回の調査では、AGA治療における対面診療とオンライン診療が、それぞれ異なる価値で評価されていることが分かりました。

オンライン診療は、予約のしやすさや時間負担の少なさで高く評価されています。通院の必要がなく、忙しい人でも治療を続けやすいことは、AGA治療における大きなメリットです。

一方で、対面診療は、状態をきちんと見てもらえている安心感や、不安・副作用が気になるときの相談のしやすさで高く評価されています。特に初めてAGA治療を受ける人や、自分の状態を直接確認してもらいたい人にとっては、対面診療の安心感が重要な要素になると考えられます。

また、初めてAGA治療を受ける人にすすめたい診療形態では、対面診療寄りが51.0%、オンライン診療寄りが44.0%と大きな差はありませんでした。このことからも、AGA治療ではどちらか一方が絶対的に優れているというよりも、治療を始める人の不安や生活スタイルに応じて選ぶことが重要だと考えられます。

AGABASE.jp編集部の考察

AGA治療は、オンライン診療の普及により以前よりも気軽に相談しやすい環境が整ってきています。特に、通院時間を確保しづらい人や、人目が気になる人にとって、オンライン診療は治療開始のハードルを下げる選択肢になります。

一方で、今回の調査では、状態をきちんと見てもらえている安心感や、不安・副作用があるときの相談のしやすさについて対面診療を評価する人が多い結果となりました。特に、初めてAGA治療を受ける人にとっては、医師に直接相談できることや、頭皮・毛髪の状態を確認してもらえることが安心材料になりやすいと考えられます。

AGA治療は「手軽に薬を買うこと」ではなく医療行為なので、診察・説明・相談体制を確認することが大切

AGA治療は、市販の育毛剤や発毛剤を選ぶ感覚で「薬を買う」だけのものではなく、医師の診察と判断のもとで治療薬を使用する医療行為です。そのため、オンライン診療か対面診療かにかかわらず、医療機関としての診療体制が整っているかを確認することが重要です。

オンライン診療は、通院の負担を減らせる便利な選択肢です。一方で、診療形態を選ぶ際には、手軽さや安さだけでなく、頭皮や毛髪の状態確認、治療薬の説明、副作用が気になる場合の相談体制なども確認しておくことが大切です。

AGAクリニック選びで確認したいポイント

AGA治療を検討する際は、手軽さや費用だけで判断するのではなく、次のような点を確認することが重要です。

- 初診時に頭皮や毛髪の状態を丁寧に確認してもらえるか- 治療薬の目的や副作用について説明があるか- 不安や体調変化があったときに相談しやすいか- オンライン診療だけでなく、必要に応じて対面診療に切り替えられるか- 継続しやすい診療体制が整っているか- 医療機関として、診察・処方・相談対応の流れが明確か

大切なのは、診療方法そのものよりも「きちんと診てもらえる医療体制」

対面診療とオンライン診療のどちらが一律に優れているというわけではありません。重要なのは、AGA治療を医療として扱い、診察・説明・相談・継続管理の体制が整っている医療機関を選ぶことです。手軽さだけで判断せず、自分の状態をきちんと確認してもらえるか、不安があるときに相談できるかを基準に選ぶことが大切です。

全設問の詳細データについて

本リリースでは、調査結果のうち特に傾向が分かりやすい主要データを抜粋して紹介しています。

全14問の回答データ、年代別の回答傾向、各設問の詳細な集計結果は、AGABASE.jpの「AGA調査レポート」カテゴリーにて公開しています。

詳細はこちら：

AGA治療の対面診療・オンライン診療に関するアンケート調査｜経験者100名の比較データ

URL：https://agabase.jp/research/aga-taimen-online-survey/

AGABASE.jpについて

AGABASE.jpは、AGA治療を検討する人に向けて、治療方法、費用、診療形態などの基礎情報を発信する情報サイトです。AGA治療に関する情報を分かりやすく整理し、利用者が治療を検討する際の判断材料となる情報提供を目指しています。

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