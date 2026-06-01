最大40,000マイル獲得チャンス！Web限定JALカード入会キャンペーンでおトクに入会！

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株式会社JALカード

株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑 智博、以下「JALカード」）は、JALカード新規入会キャンペーンとして最大40,000マイル獲得可能なキャンペーンを、2026年6月1日（月）より実施しています。期間中にカードのご入会・ご利用などの条件達成でボーナスマイルの獲得や、提携ブランド限定の特典もございます！このおトクな機会にぜひご入会ください！





■キャンペーン名称


Web限定JALカード入会キャンペーン



■キャンペーン内容


期間中、対象カードにお申し込み・ ご入会*の上、ご利用・参加登録いただくと、最大40,000マイル獲得チャンス。


*JALカードショッピングマイル・プレミアムへの同時入会が必須



■キャンペーン期間


2026年6月1日（月）～2026年8月7日（金）



■対象の方


JALカードにご入会された方


※退会後1年以内に再入会された方、既にJALカード会員の方は対象となりません（家族会員を含む）。



カード国際ブランド・種別によって特典は異なります。


その他、注意事項など詳しくはキャンペーンページをご確認ください。



詳細を見る :
https://jalcard.jal.co.jp/cgi-bin/cardlist/af.cgi?f=entry&root=CYCECPR