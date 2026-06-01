最大40,000マイル獲得チャンス！Web限定JALカード入会キャンペーンでおトクに入会！
株式会社JALカード
詳細を見る :
https://jalcard.jal.co.jp/cgi-bin/cardlist/af.cgi?f=entry&root=CYCECPR
株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑 智博、以下「JALカード」）は、JALカード新規入会キャンペーンとして最大40,000マイル獲得可能なキャンペーンを、2026年6月1日（月）より実施しています。期間中にカードのご入会・ご利用などの条件達成でボーナスマイルの獲得や、提携ブランド限定の特典もございます！このおトクな機会にぜひご入会ください！
■キャンペーン名称
Web限定JALカード入会キャンペーン
■キャンペーン内容
期間中、対象カードにお申し込み・ ご入会*の上、ご利用・参加登録いただくと、最大40,000マイル獲得チャンス。
*JALカードショッピングマイル・プレミアムへの同時入会が必須
■キャンペーン期間
2026年6月1日（月）～2026年8月7日（金）
■対象の方
JALカードにご入会された方
※退会後1年以内に再入会された方、既にJALカード会員の方は対象となりません（家族会員を含む）。
カード国際ブランド・種別によって特典は異なります。
その他、注意事項など詳しくはキャンペーンページをご確認ください。
詳細を見る :
https://jalcard.jal.co.jp/cgi-bin/cardlist/af.cgi?f=entry&root=CYCECPR