最大40,000マイル獲得チャンス！Web限定JALカード入会キャンペーンでおトクに入会！

株式会社JALカード

株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑 智博、以下「JALカード」）は、JALカード新規入会キャンペーンとして最大40,000マイル獲得可能なキャンペーンを、2026年6月1日（月）より実施しています。期間中にカードのご入会・ご利用などの条件達成でボーナスマイルの獲得や、提携ブランド限定の特典もございます！このおトクな機会にぜひご入会ください！

■キャンペーン名称

Web限定JALカード入会キャンペーン

■キャンペーン内容

期間中、対象カードにお申し込み・ ご入会*の上、ご利用・参加登録いただくと、最大40,000マイル獲得チャンス。

*JALカードショッピングマイル・プレミアムへの同時入会が必須

■キャンペーン期間

2026年6月1日（月）～2026年8月7日（金）

■対象の方

JALカードにご入会された方

※退会後1年以内に再入会された方、既にJALカード会員の方は対象となりません（家族会員を含む）。

カード国際ブランド・種別によって特典は異なります。

その他、注意事項など詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

詳細を見る :https://jalcard.jal.co.jp/cgi-bin/cardlist/af.cgi?f=entry&root=CYCECPR