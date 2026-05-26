MatOrtho、ReCerf(R) 5A* ODEP格付けを発表





イングランド、レザーヘッド, 2026年5月26日 /PRNewswire/ -- MatOrthoは、ReCerf®が Orthopaedic Data Evaluation Panel (ODEP)において、整形外科インプラントの5年ベンチマークで最高評価となる5A*を獲得したことを発表しました。



MatOrthoがReCerf® 5A* ODEP格付けを発表



ODEPは、英国を拠点とする独立したベンチマーク・システムであり、長期にわたる生存率や性能など、整形外科インプラントを支える臨床的エビデンスを評価するために使用されています。ReCerf 5A*の評価は、複数の国際的なセンターおよび選定された世界市場から得られた臨床データによって裏付けられており、このシステムの世界的な臨床経験の拡大を反映しています。

この格付けは、 ReCerfセラミック股関節表面置換術システムを支持するエビデンスの積み重ねにさらなる自信を与え るものであり、最新の股関節表面置換術の継続的発展における重要なマイルストーンとなります。「ODEP評価で5A*を獲得したことは、ReCerfを支持する臨床エビデンスの質と、国際的に経験豊富な股関節表面置換術の執刀医との共同アプローチの両方を反映しています」と、MatOrthoの臨床研究マネージャーであるLaura Richards博士は述べています。「骨を温存する人工股関節置換術への関心が特定の市場で再び高まりつつあるなか、、患者の転帰を成功に導くためには、エビデンス主導のイノベーションと責任ある外科医教育が引き続き不可欠であると確信しています 。」

股関節表面置換術の専門医と共同で開発されたものであり、体系的な外科医向け教育プログラム、慎重な患者選定、および継続的な臨床評価によって支えられています。このシステムは、患者の転帰と長期的な臨床成績を重視しながら、セラミックオンセラミック股関節表面置換術の責任ある採用をサポートするように設計されています。

この功績は、MatOrthoと、世界中で股関節表面置換術の進歩に貢献している外科医、臨床チーム、研究パートナーを含む、より広い整形外科コミュニティとの継続的な協力関係を反映したものです。

最新のODEP格付けはwww.odep.org.uk でご確認いただけます。

ReCerf®の詳細については、www.recerf.com をご覧ください。

MatOrthoについて

MatOrthoは、股関節表面置換術と人工膝関節置換術を専門とする英国の整形外科機器メーカーです。

メディアお問い合わせ先：

Michael Watson PhD MCIM

マーケティング＆プロダクト・マネジメント担当責任者

MatOrtho

電話番号：01372 224200

Eメール：ReCerf@MatOrtho.com

ウェブサイトwww.matortho.com/recerf

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2986305/ReCerf_5A_ODEP_rating.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2570792/MatOrtho_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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