【矢野経済研究所プレスリリース】トラック分野における物流テック市場に関する調査を実施（2026年） 2025年度のバース予約／受付システムの導入拠点数ベースの市場規模は前年度比152％の6,300拠点

【矢野経済研究所プレスリリース】トラック分野における物流テック市場に関する調査を実施（2026年） 2025年度のバース予約／受付システムの導入拠点数ベースの市場規模は前年度比152％の6,300拠点