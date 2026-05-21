ダイヤモンドの卸価格が最大40%下落する中、年間46兆円規模の「大相続時代」を背景に宝飾品の売却ニーズが急増しています。宝石買取事業を展開する「おもいお」（本社：築地、代表取締役：高源 雅洋）は、相場下落のニュースに動揺する消費者に向け、「焦って売る」のではなく「まずは今の価値を知ってから決める」ための「LINE無料査定」、およびGIA認定査定士監修の店頭相談サービスをより強化します。

■データで見るダイヤ相場下落と「大相続時代」がもたらす消費者のジレンマ

https://omoio.co.jp/column/diamond-assessment-tips-before-selling

ダイヤモンド市場は現在、大きな転換期を迎えています。市場指標・業界ニュースの一次情報源であるRapaportなどの動向によると、ダイヤモンドの卸価格は2022年をピークに、2024年にかけて最大20～40%ほどの大幅な下落が見られます。※1

一方で、日本国内では年間46兆円もの相続資産が動く「大相続時代」に入っています。※2リユース業界の専門誌であるリサイクル通信の調査では、日本のリユース市場は2024年に約3.5兆円規模に達すると予測されており※3、少子高齢化に伴う「実家じまい」や断捨離による宝飾品の整理ニーズが急増しています。

しかし、PR TIMESで配信された調査結果によると、実家じまい経験者の過半数が後悔を感じており※4、その理由の上位に「売却価格の確認を事前にしておけばよかった」という点が挙げられています。※5

「価値が下がる前に今すぐ売るべきか、待つべきか」という不安と、正しい価値が分からないというジレンマが、消費者の重い負担となっています。

※1 出典：egc「RAPI（Rapaport Diamond Prices Index）」2022年 https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/098_08_00.pdf

※2 出典：sozeishiryokan「年間46兆円もの相続資産が動く」 https://www.sozeishiryokan.or.jp/x_core/uploads/_media/award/z_pdf/ronbun_h25_12.pdf

※3 出典：env「令和6年度 リユース市場規模調査 報告書」2024年 https://www.env.go.jp/content/000321557.pdf

※4 出典：prtimes「実家じまい経験者の半数以上が『事前にやっておけばよかったと後悔したことがある』と回答」 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000038198.html

※5 出典：prtimes「その理由の上位に「売却価格の確認を事前にしておけばよかった」という点が挙げられて」 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000038198.html

■「焦って売る」リスクを防ぐ。GIA認定査定士による適正価値の保証

専門知識を持たない消費者は、手元の宝石の適正価値が分からず、相場下落のニュースに焦りを感じやすくなります。

一般的な既存の買取サービスにおいて専門家が不在の場合、品質の正確な評価が困難なため、業者側が自社の損失リスクを避ける目的で不当な安値を提示するケースが存在し、同じダイヤモンドでも査定額に大きな差が生じることが業界の課題となっています。

この課題に対し、当社は「焦って売る」のではなく「まずは今の価値を一緒に確かめる」という、消費者に寄り添う査定サービスを展開します。

実際の査定では、世界で最も権威のある宝石鑑定機関・GIA（米国宝石学協会）の認定資格を保持する査定士が監修します。

国内の教育機関閉校により新たな資格取得が困難となり希少性が高まっているGIA認定査定士が、眼やルーペだけでは判別できない微細な結晶構造やクラリティ（内包物）、カラーの違いを見極める多角的な査定を実施し、お客様の大切な資産の適正な価値を正確に判定します。

■不安に寄り添う「LINE無料査定」の3つのポイント

LINEは国内で9,500万人以上が利用するインフラアプリです。当社はこの日常的なツールを活用し、以下の価値を提供します。

1.心理的ハードルを劇的に下げる事前査定 2.希少な専門家による確かな眼 3.「知ってから決める」新しい選択肢

店舗に持ち込む前に、スマートフォンで写真を送るだけで「値段がつくか」「おおよその価格はいくらか」が即座に分かります。「値段がつかなかったらどうしよう」という消費者の懸念を払拭します。

GIA基準という世界標準の専門的な訓練を受けた目利きが、事前査定の段階からサポートし、専門家不在によるリスク回避の安値提示を防ぎます。

「絶対に高く買い取ります」といった誇大表現や売却へのプレッシャーを排除し、相場下落時だからこそ「まずは適正な価値を知る」という誠実なスタンスで、お客様の納得のいく決断を後押しします。

■サービス概要

サービス名：「LINE無料査定」および店頭相談サービス 利用料金：無料 サービスURL：https://lin.ee/FJYmS4C 運営元：買取専門店「おもいお」（株式会社Tieel）

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」は、銀座・築地・心斎橋を中心に、日本全国から寄せられる宝石・貴金属の査定依頼に対応しております。店頭での個別相談に加え、多忙な方でも手軽に利用できる「LINE買取」や、全国送料無料の「宅配買取」を展開中です。

今後も、世界的な宝石市場の動向をいち早く捉え、お客様の大切なコレクションを適正な価格で次世代へとつなぐ「信頼のパートナー」としての活動を続けてまいります。

・店頭買取（銀座／築地／心斎橋） ・宅配買取（全国対応） ・出張買取（全国対応）

・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 ：10:00～20:00（年中無休） 電話番号 ：03-6263-0835 公式サイト：https://omoio.co.jp 公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール） 所在地：東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F 設立 ：2016年1月8日 代表者：代表取締役社長 高源 雅洋 事業 ：リユース事業・EC事業 URL ：https://tieel.jp