SHEGLAMから、上品でヘルシーな理想のブロンズ肌を叶えるパウダーブロンザー「Dream Touch Bronzer」が2026年5月17日（日）より発売開始！

SHEIN JAPAN 株式会社

URL: https://www.sheglam.com/ja/product/Dream-Touch-Bronzer-06-Toffee-13184011744887552

150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド「SHEGLAM」は、2026年5月17日（日）よりパウダーシリーズの新作「Dream Touch Bronzer」を販売開始いたしました。

本商品は、繊細なパールにより、ヘルシーで自然なブロンズ肌を演出するアイテムです。軽やかでなめらかなパウダーが肌になじみやすく、粉飛びしにくいため、初心者の方でも自然にぼかしやすく、美しい仕上がりをお楽しみいただけます。また、保湿成分としてスクワランを配合しており、肌のうるおいを保ちながら、ヨレやムラを抑え、快適なつけ心地をキープ。きめ細かなパウダーが肌に密着し、まるで肌と一体化したような自然な仕上がりを実現します。

カラーは全6色展開で、素肌感のある明るめのベージュカラーから、ヘルシーな小麦肌を演出できるディープブラウンまで、幅広いバリエーションを取り揃えています。中でも、ライトなクールベージュである「Golden Sun」と、ミディアムなニュートラルブラウンである「Terracotta」は、肌に自然に馴染みやすいカラーで初心者の方でも使いやすいカラーとなっております。

上品でヘルシーな小麦肌を、簡単かつ快適に叶える「Dream Touch Bronzer」で、夏らしい魅力的な肌を楽しんでみてはいかがでしょうか。

■商品情報

「Dream Touch Bronzer」

＜使用イメージ＞

＜カラー展開＞

＜詳細情報＞

・価格：各\977（税込）

・カラー展開：全6色

・商品コード

Golden Sun ：sb260407111469194119151

Toffee ：sb260407111542752735661

Earthy Sepia ：sb260407111520118406864

Terracotta ：sb260407114471924450978

Mud Pie ：sb260407113896815461606

Hickory ：sb260407113822283202962

・購入先：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/ja/product/Dream-Touch-Bronzer-06-Toffee-13184011744887552

備考：

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■『SHEGLAM』のご紹介

SHEGLAMは2019年にSylvia Fuによって設立され、高品質なメイクアップを手頃な価格で提供するグローバルビューティーブランドです。多様な製品ラインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、クリエイティビティやイノベーションへの取り組みが評価され、Z世代やミレニアル世代の間で瞬く間に人気を集めています。

私たちはお客様とのコミュニティの力を信じており、お客様からのフィードバックを活かして製品の改善と洗練に努めています。SHEGLAMは現在、ビューティーコミュニティでの強い存在感を持ち、ソーシャルメディアを通じて世界中の数百万人の方を魅了しています。

また、倫理的な取り組みにも力を入れており、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

公式Webサイト：https://www.sheglam.com/

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/sheglam_official/

https://www.instagram.com/sheglam_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sheglam

■『SHEGLAM』の取り組み

SHEGLAMでは、お客様の健康と安全を最優先に考え、革新的なビューティープロダクトを提供し、全ての処方において最高品質を実現しています。

1. クルエルティフリー

2022年に、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

2. ヴィーガン

より多くのお客様にご利用いただけるよう、SHEGLAMの製品の90%以上がヴィーガン仕様となっております。

3. 安全性の保証

全ての SHEGLAM 製品は、FDA、EU 化粧品規制、GCC 標準化機構(GSO)、メキシコ公定規格と一般衛生法(GHL)、日本の化粧品規制基準など、厳格なグローバル化粧品安全規制に準拠していることをお約束いたします。当社の製品は、人の健康や生命に危険を及ぼす可能性のある発がん性物質や毒性物質を含まない処方となっています。

4. FSC認証の取得

パッケージには責任を持って調達された素材を使用しており、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品であることを意味するFSC認証を取得しています。

5. 労働倫理

労働者の人権を保護するため、SHEGLAMの製品を製造する施設は全てSA8000、BSCI、SMETA認証を100％取得しています。