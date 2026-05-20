YouTubeコンサルのLOCUS、6月3日～4日【Eight EXPO 2026 夏】に出展、ブース事前予約キャンペーン実施中

株式会社LOCUS

動画を起点として2,000社以上の企業にコンサルティング事業を展開する株式会社LOCUS（東京都千代田区、代表取締役 瀧良太）は、2026年6月3日（水）～4日（木）に東京国際フォーラムで「Eight EXPO 2026 夏」に出展いたします。

イベント詳細を見る :https://x.gd/eightexpo_gift

近年、認知拡大やリード獲得、採用強化といったビジネス課題を解決する手段として、YouTubeを筆頭とした動画プラットフォームの活用が進む中、「戦略不在により成果に繋がらない」という課題が顕在化しています。

当社のYouTubeコンサルティングサービスは、調査・分析を軸とした戦略設計から制作・運用までを一貫して伴走支援。最新のVSEO・AIO対策と独自のトレンド分析を武器に、単なる動画制作に留まらない、ビジネス成果に直結するチャンネル運用を実現します。データに基づいた戦略的なYouTube運用が、貴社のビジネスをどう加速させるのか。本展示会を通じて、その具体的な成果イメージを深めていただける機会となれば幸いです。

▼イベント詳細を見る

https://x.gd/eightexpo_gift

■ YouTube運用の最前線をご紹介

当社YouTubeコンサルティングのブースでは、目先のトレンドを単発の施策で終わらせず、貴社の中長期的な成長を牽引する「本質的な戦略」へと繋げるための、一貫した運用プロセスを解説します。

単なる動画の制作・投稿から脱却し、事業目標と連動した勝てるチャンネル設計をどう描くか。データに基づいた調査・分析から改善まで、私たちが実践している成果を生むまでの道筋を、具体的な事例とともにお伝えします。

こんな課題をお持ちの方におすすめ- 「YouTubeを始めたが、再生数や登録者が伸び悩んでいる」- 「動画投稿が目的化しており、リード獲得や採用に結びついていない」- 「社内にリソースや専門知識がなく、運用の最適解がわからない」【事前予約いただいた方限定特典】

事前に来場予約いただいた方限定で、

YouTubeチャンネルの初回診断実施の特典をご用意しております。

商談席もご用意しておりますので、ご希望の方は【ブース来訪予約】の上、ぜひお越しください。

来訪予約は、本展示会に参加申し込み後、出展者一覧から(株)LOCUSのYouTubeコンサルティングページをご覧いただき、オンラインによる事前予約をお願いいたします。

【館内共通利用券2,000円分プレゼントキャンペーン】

以下の3STEPで館内共通利用券2,000円分をプレゼントいたします。

【STEP 1】 下記の申込 URL から参加申込し、当社サービスのブース訪問予約をする。

【STEP 2】 訪問予約の日時に当社のブースに訪問し、Eight でデジタル名刺交換をする。

【STEP 3】「キャンペーン引換カウンター」にて、館内共通利用券 2,000 円分をプレゼント！

▼ 訪問予約・参加申込はこちら

https://x.gd/eightexpo_gift

▼ キャンペーンコード

ex_130M

【開催概要】

イベント名 ：Eight EXPO 2026 夏

開催日時 ：2026年6月3日（水）・ 4日（木）10:00 - 18:00

会場 ：東京国際フォーラム ホールE（ロビーギャラリー含む）

参加費 ：無料（要・事前登録）

参加対象者 ：営業、マーケティング、DX・AX推進、情報システム、経営企画、人事、

バックオフィス部門の担当者、経営層、

AIによる業務効率化やAIの活用に関心のある方、その他ITツールの導入検討者

開催方法 ：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法 ：事前申込制（参加費：無料）

主催 ：Eight（Sansan株式会社）

ご来場にあたっての注意事項

お申し込みについて、本イベントは名刺アプリ「Eight」のアカウントが必要です。

会場での入場認証、名刺交換から出会いの記録まで、本イベントを快適にお楽しみいただくために、

ご来場の際にはEightアプリのダウンロードが必要になります。

■ 株式会社LOCUSについて

LOCUSは大手企業から新進ベンチャーまで 2,000 社以上に対して「動画が、ビジネスを動かす」をテーマに、「表現の品質」ならびに「活用の成果」にこだわるクリエイティブカンパニーとして、「BtoC」「BtoB」「採用 / 研修 / インナーブランディング」など幅広い領域で動画を起点としたコンサルティングサービスを展開してまいりました。現在においては動画コンサルティングサービスに加えて、YouTubeチャンネルの運用コンサルティングや自社メディアとして全国の約1,100店舗の調剤薬局にデジタルサイネージを展開している「シニアード」など、動画に関連する新たな事業開発を行っております。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社LOCUS

所在地 ： 東京都千代田区内幸町2丁目1-6日比谷パークフロント18階

設立 ： 2010年4月2日

代表者 ： 瀧 良太

事業内容： 動画コンサルティング事業、動画制作・映像制作

YouTubeチャンネルコンサルティング事業、調剤薬局デジタルサイネージ「シニアード」

URL ： https://www.locus-inc.co.jp/

【プレスリリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社LOCUS 事業推進部

TEL ：03-6811-2000

E-mail：locus.marketing@locus-inc.co.jp