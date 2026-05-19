学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、香川県高松市で正式採用～市立全小中学校73校へ導入、約31,000人が利用～

株式会社COMPASS

株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤潤）は、提供する学習eポータル＋AI型教材「キュビナ 」が香川県高松市の市立全小中学校における指導の一環として正式採用され、2026年4月より利用が開始されたことをご報告いたします。

今回キュビナを採用いただいた高松市では、「第3期高松市教育振興基本計画」の基本目標の一つに「生きる力を育む学校教育の充実」を据え、「確かな学力の育成」や「ICTを活用した教育の推進」のためのさまざまな施策に取り組んでいます。その一環として、このたび学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」が正式採用され、市立全小中学校73校でご利用いただくことになりました。2026年4月より小学校1年生～中学校3年生の約31,000人が利用を開始しました。

導入に際しては、キュビナのAIにより、児童生徒一人ひとりの「つまずき」をリアルタイムで分析し、自分に合った学びを実施していくことができる点を評価いただいております。また、1人1台端末上でも紙のドリルに近い感覚で学習できる操作性など、児童生徒の取り組みやすさの点についても期待を寄せていただいております。

さらに、香川県独自の教育ダッシュボードへのキュビナの学習データ連携による、教育データの利活用についても、今後の推進が予定されております。

参考） 香川県におけるキュビナの学習データ利活用について (4月21日配信プレスリリース）

https://qubena.com/blog/pr-20260421

高松市教育委員会 教育長 小柳和代氏 コメント

本市では、「誰一人取り残さず一人ひとりが輝く教育」と「高松で育ち、高松で学び、高松で暮らして良かったと思える教育」を基本的な考え方として、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が幸せや豊かさを感じられるものとなるよう、学校と家庭・地域の連携・協働を大切にした教育を進めています。

このたびキュビナを導入し、1人1台端末を家庭でも活用し、学校と家庭の学びを連続させることで、自学自習の習慣化と学びの深まりを図ります。キュビナの活用による個々の進度に応じた学びと、クラウド環境での他者参照などによる協働的な学びを組み合わせ、児童生徒主体となるよう授業改善を推進することで、個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実が可能となります。

また、自動採点とダッシュボード機能により、単なる業務負担の軽減に留まらず、客観的なデータに基づく精度の高い見取りを可能にすると同時に、捻出された時間を児童生徒と向き合う直接的な指導や支援の時間へと転換し、働き方改革と教育活動の質的向上の両立につながることを期待しています。

COMPASSでは、 今後もキュビナの提供を通して、すべての子どもたちを取り残すことなく 「個別最適な学び」 を届けるリーディングカンパニーとして、さらなる公教育へのICT普及に貢献できるよう邁進してまいります。

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」について

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」は、AIが子どもたち一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するアダプティブラーニング教材です。全国170以上の自治体、小中学校約2,300校で100万人以上に利用されています。

小中9教科、教科書準拠問題を中心とした10万問以上を搭載し、子どもたちの主体的な学び・基礎学力の効率的な定着とともに、見取り支援や演習問題配信機能で先生の働き方もサポートします。2025年にはデジタルテスト（CBT）サービス「キュビナ テスト」をリリースするなど、機能・コンテンツのアップデートを重ねているほか、学習eポータルとしてのMEXCBT連携をはじめ、学習者中心の教育データ利活用にも積極的に取り組んでいます。

経済産業省「未来の教室」実証事業採択（2018～2020年度）、「日本e-learning大賞 経済産業大臣賞」「グッドデザイン賞」受賞。

COMPASSについて

「新しい学びの環境を創り出す」を企業ミッションに掲げ、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」を開発、小中学校向けに提供しています。

AI型教材の先駆けとして、2016年に「キュビナ」をリリース。現在、全国100万人以上の子どもたちの個別最適で主体的な学びを支えています。また、2024年より小学館集英社プロダクションと共同で探究学習プログラムの提供を開始し、2026年に探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」として正式リリース。教科学習と探究学習の両輪で、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの環境づくりに取り組んでいます。

URL： https://qubena.com/



