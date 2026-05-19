【新潟食料農業大学】フットサル部　初出場初優勝

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟食料農業大学（胎内市）の2025年春に強化指定部として創部したフットサル部が、5月16日（土）に長岡市みしま体育館で開催された「第22回全日本大学フットサル大会 新潟県大会」において、初出場で初優勝を果たしたことをお知らせいたします。

創部からわずか2か月。初めて挑んだ公式大会で新潟県の頂点に立つ快挙となりました。

大会は3チームによる総当たりのグループリーグ形式で行われ、本学フットサル部は2戦全勝を達成しました。

■試合結果

・新潟食料農業大学 2-1 新潟医療福祉大学

・新潟食料農業大学 2-0 新潟大学

初戦では競技経験豊富な新潟医療福祉大学を相手に接戦を制し、続く第2戦では新潟大学をクリーンシートで下すなど、攻守両面で高い完成度を発揮しました。

本学フットサル部は、今春に創部されたばかりの新しいチームです。フットサル、サッカー経験者を中心に「全国で戦えるチーム」を目標に活動を開始し、創部1年目ながら早くも県タイトルを獲得しました。

今後は、新潟県代表として6月20日（土）・21日（日）に開催される北信越大会へ出場。創部1年目での全国大会出場を目指します。

【大会概要】

大会名：第22回全日本大学フットサル大会 新潟県大会

開催日：2026年5月16日（土）

会場：長岡市みしま体育館

【今後の予定】

北信越大会：2026年6月20日（土）、21日（日）

会場：長岡市みしま体育館

＜新潟食料農業大学＞ https://nafu.ac.jp/

日本および世界の食料産業には、生産、加工、流通、販売までの切れ目ない繋がり「フードチェーン」全体を理解し、各段階の専門知識・技術を併せ持つ人材が必要不可欠です。そこで本学では「フードチェーン」を一体的に学ぶ共通課程とそれぞれの専門性を高めるコース課程（アグリ、フード、ビジネス）の2つの課程を連動させ、高度な専門知識・技術と「食」「農」「ビジネス」に関する総合知識・技術を兼ね備えた食の”ジェネラリスト”を育成しています。

◇食料産業学部食料産業学科

【学部の特徴】

1年次はフードチェーン全体を見渡し、じっくりと自分の進路や専攻を考えられるカリキュラムを設置しています。2年次からはアグリ・フード・ビジネスいずれかの専門コースに進み、より高度な知識と技術を身に付けます。

＜NSGグループについて＞

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