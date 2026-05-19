競走馬グッズブランド『UMAbred』が遂にテーマパークを開園！？『UMAbred PARK』POPUPが5/23~5/31オークス・ダービーWEEKに新宿マルイアネックスにて開催決定！！

■イベント概要

株式会社ジェンコUMAbredによるUMAbredのためのテーマパーク、遂に開園！！！

実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は5/23（土）～5/31（日）の日程で新宿マルイアネックスにてPOPUPを実施いたします。

今回はUMAbredのクリエイター鷹月ナトによる完全新規描き下ろしイラストを用いたグッズを販売。

架空のテーマパーク『UMAbred PARK』を舞台に、パークで楽しむUMAbredたちが可愛いイラストになって登場します。

会場では描き下ろしイラストを用いたグッズはもちろん、『UMAbred PARK』の施設を一部再現した設置物や、スタンプラリーなどの催しも準備中！

これまでのUMAbred POPUPとは一味違う、「来て、見て、楽しめる」イベントになっております。

また本イベントもnetkeibaショップ様との共催となります。

普段はお手に取ってご覧いただけないnetkeibaECショップ専売アイテムを実際にご覧になってご購入いただける貴重な機会となります。

本催事初登場の商品もございますので、是非足をお運びください！！

■UMAbredPARKとは？

本催事では架空のテーマパーク「UMAbred PARK」を舞台とし、鷹月ナトによる完全新規描き下ろしイラストを用いたグッズを販売いたします。

第1回となる今回は2024年のUMAbredPOPUPでKVを飾った5頭と、新たな仲間たちが大集合！

UMAbredPARKの開幕をみんなでお祝いしましょう！

■本イベントにて新登場するUMAbred

■UMAbred PARKオリジナルキャラクター

『UMAbred PARK』イベントには、本POPUPのために鷹月ナトが描き下したオリジナルキャラクター「園長（えんちょー）」が登場いたします。

パークを運営するためにあくせく働く可愛い園長の姿もお楽しみに。

そして、PARKでは園長のグッズも販売するみたいですよ...?

こちらもお楽しみに。

■「UMAbred PARK」の地図

UMAbred PARKはまだまだ解禁されていないエリアがたーくさんあります。

2026年を通して次々と登場するエリアをお見逃しなく！！

■スタンプラリー

スタンプラリー用紙

本イベントではスタンプラリーを実施いたします。

先着にてスタンプシートを配布。会場内のスタンプを押していただけます。

スタンプはワールドのロゴになっています。

スタンプを全て集めると...何かいいことがあるかも...しれません。

■本イベントでの販売商品一覧（UMAbred）

※「UMAbred PARK仲良しトートバッグ」ですが、会期途中（5/25前後）からの発売となる予定でございます。詳しい発売日は追ってSNSにて展開いたします。

■netkeibaショップ

netkeibaショップでは、新商品や先行販売商品、人気商品など豪華ラインナップで皆さまをお迎えいたします！

【日本ダービー・オークス】で活躍した競走馬たちのグッズを多数販売！

また、昨年の牡馬クラシック戦線を盛り上げた、ミュージアムマイル・マスカレードボール・クロワデュノールを中心とした“2025世代”のグッズを先行販売！

さらに、2023年に牝馬三冠を達成したリバティアイランドの新作グッズも登場！

“お嬢さん”らしいかわいらしい姿を表現した、ファン必見のラインナップとなっております。

▼注目の新商品はこちら

このほかにも、netkeibaショップで人気のランダムグッズや馬耳パーカーなど、多数の人気商品を展開予定です。

ぜひ会場にてお楽しみください！

また、エポスカード会員様限定のお買上げ特典も実施予定です！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■内容詳細

開催期間：2026年5月23日(土)～5月31日(日)

開催場所：新宿マルイ アネックス 7F カレンダリウム6

開催時間：11:00～19:00

※土・日・祝日 10:30～19:00

※施設の営業時間とは異なります。

※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。

【ご入場方法について】

開店後、直接7Fイベントスペースへお越しください。

※混雑状況によって入場制限や入場整理券の配布を実施する場合もございます。

あらかじめご了承ください。

【エポスカード会員様限定ご購入特典】

期間中、当イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げで、エポスカードをご利用、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、1会計につき1枚「特製UMAbred×netkeibaシール(全11種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。

※エポスカード提示の場合は現金払いに限ります。

※いかなる場合もお会計の合算・分割は出来かねます。

※特典のお渡しは、1会計1枚とさせていただきます。税込3,000円毎ではございません。

※特典のお渡しは、購入した当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品はなくなり次第終了となります。

※景品の内容は予告なく変更になる場合がございます。

【エポスカード新規ご入会特典】

期間中、当イベントスペースにてエポスカードに新規ご入会いただいたお客様は「特製UMAbred×netkeibaシール(全11種)」コンプリートセットをプレゼントいたします。

UMAbred×netkeibaコラボデザイン採用！とんでもない可愛さです。

※特典は当イベント期間中に、当イベントショップをご利用・ご入会された方が対象です。 WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※特典は新規ご入会の方に限ります。

※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※お申し込み条件は満18歳以上の方です。（高校生を除く）

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

★お並び情報・完売情報・その他ご案内に関してはコチラ

・マルイ アニメ期間限定ショップ公式X：@marui_limited_a

■「UMAbred」著作権表記

(C)UMAbred

■鷹月ナト著作権表記

(C)鷹月ナト

■関連情報

公式サイト：https://umabred.jp/

UMAbred公式X：@umabred

ジェンコトイ公式X：@genco_capsule

鷹月ナト公式X：@getuyoubi5

UMA公式X： @UMAmochi2020

netkeibaショップ公式サイト：https://shop.netkeiba.com

netkeibaショップ公式X：https://x.com/netkeibashop