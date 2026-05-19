自転車市場は4.39%のCAGRで成長し、2034年までに1053億米ドルに達すると予測されています
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日本自転車市場レポート 2026-2034
日本の自転車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、「日本の自転車市場：タイプ別、技術別、価格別、流通チャネル別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」と題した包括的な市場情報レポートを発表しました。
この報告書によると、日本の自転車市場規模は2025年に704億米ドルに達し、2034年には1053億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.39%で拡大すると見込まれている。
日本の自転車市場は重要な転換期を迎えている。需要構造を再構築する二つの構造的要因が同時に作用している。一つは電動自転車の普及加速であり、これは市場の製品構成と価値分布を根本的に変化させている。もう一つは、持続可能で健康志向が高く、渋滞のない通勤手段として、都市部の消費者が自転車へと大きくシフトしていることであり、これは政府のインフラ投資拡大によって支えられている。
これは緩やかな成長ではありません。市場は製品技術と消費者のニーズの両面で根本的な変革を遂げています。通勤用自転車というコモディティ市場から、電動モビリティ、高性能サイクリング、都市デザイン、持続可能な交通手段などを含む多様なエコシステムへと移行しつつあり、それぞれのカテゴリーが独自のペースで変化と価値創造を進めています。
業界特化型サンプルレポート（洞察と予測を含む）をご請求ください。https://www.imarcgroup.com/report/ja/bicycle-market/requestsample
主要な市場推進要因
都市部の交通渋滞と持続可能な通勤
日本の密集した都市環境、特に東京、大阪、名古屋の首都圏では、自家用車所有や混雑した公共交通機関に代わる実用的で費用対効果の高い選択肢として、自転車への需要が継続的に高まっています。燃料費の高騰、駐車スペースの不足、そして高まる環境意識が、都市住民の通勤手段としての自転車利用を促しています。自転車専用レーン、安全な駐輪施設、自転車ルート網といった専用自転車インフラへの政府投資は、自転車の日常的な利用における実際的な障壁を低くし、自転車を都市における主要な移動手段として定着させています。
健康、ウェルネス、レクリエーションとしてのサイクリング
健康志向の高まりと高齢化が進む日本では、レクリエーションやフィットネスを目的とした自転車への需要が着実に増加している。ロードバイク、ハイブリッドバイク、マウンテンバイクは、サイクリングをサステナブルで環境負荷の低い運動と捉える消費者から安定した支持を得ている。しまなみ海道のような国際的に認知されたルートを含むサイクリングツーリズムの拡大は、国内の愛好家と海外からの観光客の両方から、高品質なツーリングバイクや高性能自転車への需要をさらに高めている。健康意識とアウトドアレクリエーションの融合は、中級・低価格帯製品では十分に満たせないプレミアムセグメントの市場機会を生み出している。
電動自転車の普及と都市部の電化
電動自転車は、日本の自転車市場において最もダイナミックな成長分野です。日本の電動自転車市場は2025年に704億米ドルに達し、2034年には1053億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.39%で成長すると見込まれています。バッテリー技術の進歩により航続距離が伸び、充電時間が短縮され、総所有コストが削減されたことで、電動自転車の消費者の受け入れは大幅に拡大しました。貨物用および業務用電動自転車はラストマイル配送業務で商業的に注目を集めており、都市型および都市型電動自転車は、車両所有に伴うコストや負担なしにスピードと身体的な負担の軽減を求める通勤者の需要を取り込んでいます。
日本自転車市場レポート 2026-2034
日本の自転車市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、「日本の自転車市場：タイプ別、技術別、価格別、流通チャネル別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」と題した包括的な市場情報レポートを発表しました。
この報告書によると、日本の自転車市場規模は2025年に704億米ドルに達し、2034年には1053億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.39%で拡大すると見込まれている。
日本の自転車市場は重要な転換期を迎えている。需要構造を再構築する二つの構造的要因が同時に作用している。一つは電動自転車の普及加速であり、これは市場の製品構成と価値分布を根本的に変化させている。もう一つは、持続可能で健康志向が高く、渋滞のない通勤手段として、都市部の消費者が自転車へと大きくシフトしていることであり、これは政府のインフラ投資拡大によって支えられている。
これは緩やかな成長ではありません。市場は製品技術と消費者のニーズの両面で根本的な変革を遂げています。通勤用自転車というコモディティ市場から、電動モビリティ、高性能サイクリング、都市デザイン、持続可能な交通手段などを含む多様なエコシステムへと移行しつつあり、それぞれのカテゴリーが独自のペースで変化と価値創造を進めています。
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主要な市場推進要因
都市部の交通渋滞と持続可能な通勤
日本の密集した都市環境、特に東京、大阪、名古屋の首都圏では、自家用車所有や混雑した公共交通機関に代わる実用的で費用対効果の高い選択肢として、自転車への需要が継続的に高まっています。燃料費の高騰、駐車スペースの不足、そして高まる環境意識が、都市住民の通勤手段としての自転車利用を促しています。自転車専用レーン、安全な駐輪施設、自転車ルート網といった専用自転車インフラへの政府投資は、自転車の日常的な利用における実際的な障壁を低くし、自転車を都市における主要な移動手段として定着させています。
健康、ウェルネス、レクリエーションとしてのサイクリング
健康志向の高まりと高齢化が進む日本では、レクリエーションやフィットネスを目的とした自転車への需要が着実に増加している。ロードバイク、ハイブリッドバイク、マウンテンバイクは、サイクリングをサステナブルで環境負荷の低い運動と捉える消費者から安定した支持を得ている。しまなみ海道のような国際的に認知されたルートを含むサイクリングツーリズムの拡大は、国内の愛好家と海外からの観光客の両方から、高品質なツーリングバイクや高性能自転車への需要をさらに高めている。健康意識とアウトドアレクリエーションの融合は、中級・低価格帯製品では十分に満たせないプレミアムセグメントの市場機会を生み出している。
電動自転車の普及と都市部の電化
電動自転車は、日本の自転車市場において最もダイナミックな成長分野です。日本の電動自転車市場は2025年に704億米ドルに達し、2034年には1053億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.39%で成長すると見込まれています。バッテリー技術の進歩により航続距離が伸び、充電時間が短縮され、総所有コストが削減されたことで、電動自転車の消費者の受け入れは大幅に拡大しました。貨物用および業務用電動自転車はラストマイル配送業務で商業的に注目を集めており、都市型および都市型電動自転車は、車両所有に伴うコストや負担なしにスピードと身体的な負担の軽減を求める通勤者の需要を取り込んでいます。