5G衛星通信市場は22.53%のCAGRで成長し、2034年までに444億米ドルに達すると予測されています
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日本5G衛星通信市場レポート2026-2034
日本の5G衛星通信市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の5G衛星通信市場：軌道、衛星ソリューション、サービス、周波数帯域、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、世界の5G衛星通信市場は2025年に68億米ドルと評価され、2034年までに444億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）22.53%で拡大すると見込まれている。
日本の5G衛星通信市場は、重要な局面を迎えている。需要を再構築する二つの構造的な力が同時に働いている。一つは、衛星通信による5Gサービスを通じて、接続性の高い都市部と、サービスが行き届いていない地方、海上、離島地域との間のデジタルデバイドを解消しようとする日本の国家的なブロードバンド接続構想であり、もう一つは、堅牢で低遅延かつ干渉に強い衛星通信インフラを必要とする、拡大する防衛および国家安全保障上のニーズである。
これは緩やかな成長ではありません。市場は根本的な技術変革の真っ只中にあります。従来の単一軌道衛星通信システムから、低軌道の速度、静止軌道の信頼性、そして5Gネイティブの地上インフラを組み合わせた、完全に統合されたマルチ軌道アーキテクチャへと移行しつつあります。これは、接続性能、運用上の回復力、そしてサービスの拡張性において、測定可能な改善をもたらすAIを活用したネットワーク管理によって支えられています。
ビジネスサンプルレポートで市場機会を評価しましょう：https://www.imarcgroup.com/report/ja/5g-satellite-communication-market/requestsample
主要な市場推進要因
日本の地方と海上交通の連結性のギャップを埋める
日本は高度にネットワーク化された経済として知られていますが、都市部と農村部、山間部、離島地域の間には依然として大きなデジタル格差が存在します。衛星通信による5Gブロードバンドは、遠隔地の農業コミュニティ、海上事業者、そして孤立した離島住民に高速接続を普及させるための、技術的にも経済的にも最も実現可能な手段です。政府が推進する「デジタルガーデンシティ国家」構想は、全国各地への高速接続の普及を目指しており、衛星ブロードバンドインフラの整備に対し、制度的・財政的な支援を提供することで、地理的に多様な日本全土における5G衛星通信市場に直接的な恩恵をもたらしています。
防衛、海事、および政府通信の要件
日本の自衛隊および海上機関は、安全で強靭かつ地理的に柔軟な指揮・調整リンクを確保するため、衛星通信への依存度を大幅に拡大している。地域安全保障情勢の変化に対応して日本の防衛態勢が進化するにつれ、衛星を利用した指揮統制通信、情報伝達、無人システム運用支援への需要が高まっている。海上事業者（商船、海上保安庁、海洋エネルギー分野など）は、5Gレベルのデータスループットと信頼性を提供するモバイル衛星サービスに対する大規模かつ安定した需要基盤を形成している。
衛星ネットワークと地上5Gインフラストラクチャの統合
NTT、ソフトバンク、KDDI、楽天モバイルといった日本の主要通信事業者は、地上基地局の地理的範囲を超えて5Gカバレッジを拡大するために、低軌道衛星コンステレーションを利用した非地上ネットワーク統合戦略を積極的に推進している。この衛星と地上の融合は、互換性のある地上機器、ネットワーク管理プラットフォーム、およびスペクトル調整システムに対する需要を生み出している。SpaceXのStarlink（2024年末までに約7,000基の衛星を配備し、460万人の加入者を獲得）とOneWebによる低軌道衛星コンステレーションの商用展開は、日本のネットワーク事業者が利用できる衛星容量を拡大し、統合型5G衛星商用サービスの実現可能性のタイムラインを加速させている。
日本5G衛星通信市場レポート2026-2034
日本の5G衛星通信市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の5G衛星通信市場：軌道、衛星ソリューション、サービス、周波数帯域、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、世界の5G衛星通信市場は2025年に68億米ドルと評価され、2034年までに444億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）22.53%で拡大すると見込まれている。
日本の5G衛星通信市場は、重要な局面を迎えている。需要を再構築する二つの構造的な力が同時に働いている。一つは、衛星通信による5Gサービスを通じて、接続性の高い都市部と、サービスが行き届いていない地方、海上、離島地域との間のデジタルデバイドを解消しようとする日本の国家的なブロードバンド接続構想であり、もう一つは、堅牢で低遅延かつ干渉に強い衛星通信インフラを必要とする、拡大する防衛および国家安全保障上のニーズである。
これは緩やかな成長ではありません。市場は根本的な技術変革の真っ只中にあります。従来の単一軌道衛星通信システムから、低軌道の速度、静止軌道の信頼性、そして5Gネイティブの地上インフラを組み合わせた、完全に統合されたマルチ軌道アーキテクチャへと移行しつつあります。これは、接続性能、運用上の回復力、そしてサービスの拡張性において、測定可能な改善をもたらすAIを活用したネットワーク管理によって支えられています。
ビジネスサンプルレポートで市場機会を評価しましょう：https://www.imarcgroup.com/report/ja/5g-satellite-communication-market/requestsample
主要な市場推進要因
日本の地方と海上交通の連結性のギャップを埋める
日本は高度にネットワーク化された経済として知られていますが、都市部と農村部、山間部、離島地域の間には依然として大きなデジタル格差が存在します。衛星通信による5Gブロードバンドは、遠隔地の農業コミュニティ、海上事業者、そして孤立した離島住民に高速接続を普及させるための、技術的にも経済的にも最も実現可能な手段です。政府が推進する「デジタルガーデンシティ国家」構想は、全国各地への高速接続の普及を目指しており、衛星ブロードバンドインフラの整備に対し、制度的・財政的な支援を提供することで、地理的に多様な日本全土における5G衛星通信市場に直接的な恩恵をもたらしています。
防衛、海事、および政府通信の要件
日本の自衛隊および海上機関は、安全で強靭かつ地理的に柔軟な指揮・調整リンクを確保するため、衛星通信への依存度を大幅に拡大している。地域安全保障情勢の変化に対応して日本の防衛態勢が進化するにつれ、衛星を利用した指揮統制通信、情報伝達、無人システム運用支援への需要が高まっている。海上事業者（商船、海上保安庁、海洋エネルギー分野など）は、5Gレベルのデータスループットと信頼性を提供するモバイル衛星サービスに対する大規模かつ安定した需要基盤を形成している。
衛星ネットワークと地上5Gインフラストラクチャの統合
NTT、ソフトバンク、KDDI、楽天モバイルといった日本の主要通信事業者は、地上基地局の地理的範囲を超えて5Gカバレッジを拡大するために、低軌道衛星コンステレーションを利用した非地上ネットワーク統合戦略を積極的に推進している。この衛星と地上の融合は、互換性のある地上機器、ネットワーク管理プラットフォーム、およびスペクトル調整システムに対する需要を生み出している。SpaceXのStarlink（2024年末までに約7,000基の衛星を配備し、460万人の加入者を獲得）とOneWebによる低軌道衛星コンステレーションの商用展開は、日本のネットワーク事業者が利用できる衛星容量を拡大し、統合型5G衛星商用サービスの実現可能性のタイムラインを加速させている。