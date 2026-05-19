株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、キヤノンITソリューションズ(本社：東京都港区、代表取締役社長 須山 寛、以下「キヤノンITS」)との協業を強化し、同社の提供するITインフラサービスのトータルブランド「SOLTAGE」の取り扱いを開始し、セキュリティソリューションの提供体制を拡充することをお知らせいたします。

1. 概要

近年、サイバー攻撃は高度化・巧妙化しており、エンドポイントを起点とした不正侵入や情報漏えいのリスクは、企業規模を問わず重要な経営課題となっています。こうした背景を踏まえ、当社では、製品提供に加え、提案・診断・改善までを含めた実効性の高いセキュリティ対策を提供するため、ITプラットフォーム分野で業界をリードするキヤノンITS様との連携強化を進めています。 今回、同社の提供するITインフラサービスのトータルブランド「SOLTAGE」の取り扱いを開始し、当社のセキュリティ体制・提供力のさらなる強化を目指します。 また、当社は「SOLTAGE」のプリセールスとして、関連セキュリティソリューションの理解をさらに深めるとともに、最新のセキュリティ動向に関する知識を身につけ、早期戦力化と専門人材の育成を進めていきます。

● ITインフラサービスのトータルブランド「SOLTAGE」 クラウドインテグレーションサービス、ネットワークサービス、システム運用・保守サービス、セキュリティサービス、データセンターサービスを組み合わせてご利用いただくことで、お客さまが保有するシステム全体の運用負荷を軽減し、コア業務へのリソース集中が可能となります。

今回提供体制を強化するセキュリティサービスはキヤノンITS様が有するマルウェア解析やセキュリティ技術研究を専門とする組織「サイバーセキュリティラボ」の知見やノウハウを活用し、専任エンジニアによるヒアリング、セキュリティリスクの可視化、具体的なアクションプランの提案まで一貫して対応します。

2. 提供開始時期

https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/soltage/brand/cloudsecurity%20

2026年5月1日

3. 今後の展開

引き続き、セキュリティ分野における実績づくりを進めるとともに、日々高度化・複雑化するサイバー攻撃や情報漏洩のリスクに対応すべく、セキュリティ関連ソリューションのラインナップ・サービスを拡充し、セキュリティ製品・サービスの提案から、導入支援、診断、改善提案までを一貫して行う課題解決型ソリューションとして充実させていきます。 これにより、お客さまのセキュリティ強化と安心・安全なIT環境の実現に貢献するとともに、当社が強みとするソリューションのさらなる深化とビジネス拡大を目指していきます。

● ラインナップ拡充 クラウドセキュリティ、ランサムウェア対策、UTM/ファイアウォール、エンドポイントEDRなど、セキュリティソリューションのラインナップを拡充

● サービス拡充 SOC連携、MDRサービスなどのセキュリティ運用支援サービスおよび定期セキュリティ診断、定期セキュリティレポート提供、セキュリティ教育支援などのオプションサービスを拡充

4. 会社概要

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com