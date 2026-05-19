【誰でも主役になれる】国内最大級規模のK-POPダンスイベント「Dance it Up」11月22日、名古屋で開催｜出演チーム募集

株式会社NESTAL東海地方最大級のLEDビジョンを背景にパフォーマンスを披露する出演チーム

株式会社NESTALは、2026年11月22日（日）にLives NAGOYAにて開催する「Dance it Up NAGOYA」の出演チーム募集を、2026年9月7日（月）より開始します。

前回の名古屋開催では、108チーム・来場者1,000人超が集結。

キッズから学生、大人まで幅広い世代のダンサーが出演し、会場全体がK-POPカルチャーとダンスの熱気に包まれました。

Dance it Upは、株式会社NESTALが全国で開催する、日本最大級規模のK-POPダンスショーケースイベントです。

スキルや順位、勝敗を競うコンテストではなく、

「自分らしく表現すること」

そして、一人ひとりの個性を大切に開催されているダンスショーケースイベントです。

初心者でも、キッズでも、大人でも。“踊りたい”気持ちがあれば誰でも出演できるステージ

SNSやショート動画の普及により、ダンスは今や一部の経験者だけのものではなく、誰もが楽しみ、発信できる身近なカルチャーへと広がっています。

その中で「Dance it Up」は、“うまい・下手”という評価ではなく、それぞれの個性や表現、自分らしさを大切にしながら、誰もが参加して楽しめるショーケースイベントとして、全国でK-POPダンスカルチャーを広げ続けています。

年齢・性別・国籍・ダンス経験を問わず参加可能。

ビデオ審査などの事前選考も行わないため、初めてステージに立つ方でも安心して挑戦できます。

「ダンスが好き」

「自分たちらしいステージを届けたい」

「初めてダンスイベントへ挑戦したい」

そんな想いがあれば、誰でも出演できるイベントです。

名古屋でK-POPダンスイベントを探している方や、初めてダンスショーケースへ挑戦したい方からも注目を集めています。

出演料なし・チケットノルマなし。それでも“本格ステージ”を体感できる

キッズから大人まで、幅広いダンサーが出演するショーケースイベント「Dance it Up」

Dance it Upでは、より多くのダンサーに本格的なステージを経験してもらうため、

・出演料無料

・チケット販売ノルマなし

という、業界でも珍しい参加形態を採用しています。

近年のダンスシーンでは、キッズ・中高生・大学生など若年層の参加者も増えており、イベント出演費やチケットノルマなどの経済的負担が課題となるケースも少なくありません。

Dance it Upでは、そうした負担によって挑戦を諦めることなく、誰もが純粋にパフォーマンスへ集中できる環境づくりを目指しています。

また、1人あたり最大2チームまで掛け持ち出演が可能。異なるチームやスタイルでの出演にも挑戦できます。

プロ仕様の演出環境を、すべての出演チームへ

会場となる「Lives NAGOYA」は、アーティストのライブツアーも行われる本格的なライブホールです。

東海地方最大級のLEDビジョンと、プロ仕様の音響・照明演出が、すべての出演チームのパフォーマンスをバックアップします。

大画面LEDや迫力ある照明演出の中で踊る時間は、まるで音楽番組やライブステージのような“夢のような体験”として、多くの出演者から支持を集めています。

東海地方最大級のLEDビジョンを備えた「Lives NAGOYA」

また、会場内では撮影も可能。

本格的な照明・映像演出の中で撮影したパフォーマンス動画をSNSへ投稿し、仲間同士で思い出を共有したり、作品として楽しめることも、「Dance it Up」の大きな魅力のひとつとなっています。

「表現の自由」を大切にするイベントへ

これまで「Dance it Up」は、K-POPを踊る楽しさを共有するイベントとして全国で開催されてきました。そして2026年より、HIPHOP・HOUSE・J-POPなど、K-POP以外の楽曲での出演にも対応。

近年では、XGをはじめ、日本発のアーティストが世界で活躍するなど、ダンスカルチャーはジャンルや国境を越えて広がりを見せています。

Dance it Upでは、そうしたZ世代・α世代を中心とした、“ジャンルに縛られず表現したい”という価値観の広がりを受け、より自由に、自分らしく表現できるステージを目指しています。

「K-POPしかダメ」ではなく、

“踊りたい音楽で、自分たちらしく表現できる”

そんなイベントへ進化していきます。

スペシャルゲスト「SAHOSHIHO」による特別ステージ

スペシャルゲストとして出演する双子ダンスユニット「SAHOSHIHO」

当日は、双子ダンスユニット「SAHOSHIHO」によるスペシャルステージも開催予定です。

SAHOSHIHOは、人気テレビ番組でのお手本ダンサー出演をはじめ、国内外アーティストのMV出演、LIVEバックダンサー、振付制作など、第一線で幅広く活躍する実力派ダンスユニットです。

SNSや動画を通して見るだけでは味わえない、“本物の表現”を生で体感できることも、本イベントならではの大きな魅力のひとつです。

圧倒的なスキルだけではなく、表情・空気感・ステージの使い方など、トップレベルのダンサーだからこそ生み出せるリアルなパフォーマンスを間近で感じることができます。

また、同じステージに立つ出演者にとっても、憧れのダンサーの表現を直接体感できる特別な機会となっています。

K-POPランダムダンス や 韓国0円フリーマーケット も開催

ショーケースだけでなく、会場全体でKカルチャーを楽しめる企画も多数実施予定です。

・K-POPランダムダンス

・韓国0円フリーマーケット

・DJ TIME

など、来場者も“見るだけではなく参加して楽しめる”コンテンツを展開。

Dance it Upは、ダンスイベントであると同時に、

“K-POPやKカルチャーが好きな人たちが繋がれる交流の場”

としても支持を集めています。

出演者・観覧者という垣根を超えて、同じ音楽やカルチャーが好きな人同士が自然と繋がり、一緒に踊り、交流できる空間を目指しています。

また、「韓国0円フリーマーケット」は、近年問題となっているファングッズの大量廃棄問題を背景にスタートした企画です。

不要になったK-POPグッズや推し活アイテムを、“捨てる”のではなく、“次のファンへ譲る”ことを目的としており、来場者同士が無料で交換・シェアできる場となっています。

K-POPカルチャーを楽しみながら、SDGsやリユースの観点にも繋がる、新しいコミュニティ企画として展開しています。

主催者コメント

出演者・観覧者が一体となって楽しむ「K-POP RANDOM DANCE」韓国0円フリーマーケットなど、Kカルチャーを楽しめるコンテンツも実施予定

「Dance it Upは、“うまい・下手”で評価される場所ではなく、それぞれが持つ個性や、自分らしい表現を大切にできる場所として続けてきました。

ダンスには、経験やスキルに関係なく、誰でも輝ける権利があると思っています。

だからこそDance it Upでは、初心者の方も、経験者の方も、キッズも大人も、誰もが安心して楽しめる場所を目指しています。

SNSやショート動画の普及によって、ダンスは今まで以上に身近なカルチャーになりました。

その一方で、ダンス人口の増加とともに、キッズ世代をはじめ、より多くの人が“安心して参加し、自分を表現できる場所”を求める時代になっていると感じています。

だからこそ私たちは、出演料無料・チケットノルマなしという形を続けながら、初心者でも安心して挑戦できる環境や、本格的なステージで自分らしく表現できる場所を、これからも作り続けていきたいと思っています。

これからもDance it Upを通じて、一人ひとりが自分らしく輝けるステージを全国に広げていきたいと思っています。」

株式会社NESTAL

代表取締役 長田直也

開催概要

■ イベント名

Dance it Up NAGOYA

■ 開催日

2026年11月22日（日）

■ 会場

Lives NAGOYA

■ 会場住所

愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7-1（メイカーズピア内）

■ 入場料

未就学児：無料

小学生：1,500円

中高生：2,500円

大学・専門学生：3,500円

大人：3,800円

※出演者・観覧者ともに入場料が必要となります。

出演応募詳細

【キッズ・ジュニア先行応募（高校生以下対象）】

・募集チーム数：20チーム

・応募期間：2026年9月7日（月）21:00 ～ 9月13日（日）23:59

【一般応募】

・募集チーム数：80チーム

・応募期間：2026年9月14日（月）21:00 ～ 10月4日（日）23:59

【出演条件】

・出演料無料

・チケットノルマなし

・1チームあたりの持ち時間：5分以内

・掛け持ち出演：1人最大2チームまで

詳細・応募について

イベント詳細・出演応募については公式サイトをご確認ください。

・Dance it Up公式サイト (https://www.nestal.info/archives/works/dance-it-up)

・Dance it Up公式Instagram(https://www.instagram.com/kpop_dance_it_up/)

株式会社NESTALについて

株式会社NESTALは、「K-POPを“踊るカルチャー”として広げること」を理念に、全国でK-POPダンスイベントやK-POP DJイベントなどを展開しています。

順位や評価ではなく、“自分らしく表現できること”を大切にしながら、K-POPを“参加するカルチャー”へと広げる取り組みを行っています。

誰でも、自分らしく輝けるステージへ

Dance it Upは、

“うまい人だけのイベント”ではありません。

初心者でも、経験者でも、キッズでも、大人でも。

「踊ることが好き」

「自分たちらしいステージを届けたい」

その想いがあれば、誰でも主役になれるイベントです。

東海地方最大級のLEDビジョンを備えた大型ステージで、

自分たちらしいパフォーマンスに挑戦してみませんか？

2026年11月22日、

Lives NAGOYAで、新しい一歩をお待ちしています。