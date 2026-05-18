Road to Nagoya 「パデル」メダル候補の日本代表が登場!!

一般社団法人日本パデル協会

一般社団法人 日本パデル協会（所在地：東京都新宿区、会長：中塚アントニオ浩二、以下JPA）は、2026年日本代表のダイヤモンドスポンサーであり、本年でスポンサー5期目となるシンプレクス・ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：金子英樹、以下シンプレクス・ホールディングス）と共催で、体験型交流イベント「Simplex Presents PADEL CONNECT DAY 2026」を、2026年6月27日（土）に開催いたします。

■アジア競技大会正式種目として注目が高まる「パデル」

パデルは2026年9月に開催される第20回アジア競技大会（愛知・名古屋）において正式種目として採用され、日本国内でも急速に注目が高まっています。

2026年5月30日・31日には同大会に出場する日本代表選手が決定予定であり、本イベントにはアジア競技大会に出場する日本代表選手が参加予定です。

特に日本女子は昨年のアジア大会で金メダルを獲得しており、本大会においてもメダル獲得が期待される有望競技として位置づけられています。

■スポーツを起点とした新しい交流モデル

本イベントは、パデルを起点に学生・企業・コミュニティをつなぐ新たな交流機会の創出を目的としています。

スポーツを通じた人材交流やキャリア形成のきっかけを提供するとともに、 パデルのさらなる普及と価値創出を目指します。

■予定イベントの内容

● 日本代表選手が登場

パデル日本代表選手が参加。初心者から経験者まで楽しめる内容を予定しており、トップ選手と一緒にプレーしながらパデルの魅力を体感いただけます。

● 学生・企業・競技者が交わるミックス交流

日本代表選手、学生、企業関係者、パデル愛好家がランダムにペアを組み、交流しながらゲームを楽しみます。競技レベルや立場を越えた、新しいつながりが生まれる交流型イベントです。

● 観戦も楽しめる「ワンポイントスラム」

全豪オープンテニスでも話題となった“1ポイント勝負”の特別トーナメントを開催予定。短期決戦ならではの緊張感と盛り上がりを楽しめる、観戦型エンターテインメントコンテンツです。勝者には景品もご用意しています。

● 日本代表によるトークセッション

アジア競技大会への挑戦、日本代表としての想い、そして日本におけるパデルの未来について、日本代表選手がリアルな声で語ります。

■開催概要

■参加対象・人数

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23667/table/145_1_4d99162ee2fb7b8804009564eb37eb64.jpg?v=202605190951 ]

学生：約20名

企業：8社/24名（各社3名程度）

約40名程度 ※状況に応じて追加募集あり

■参加費

無料

■主なプログラム

１. パデル体験＆交流（12:00～15:30）

・日本代表クリニック（30分×2）

・ミックスゲーム

・ワンポイントスラム

２. ネットワーキング（同時進行）

・軽食・ドリンク提供

３. トークセッション（15:30～15:50）

登壇：日本代表選手、冨中選手（シンプレクスグループ所属／日本代表コーチ）

MC：Padel Asia代表 玉井勝善

４. クロージング（15:50～16:00）

■申込方法

以下URLよりお申し込みください

https://forms.gle/HogDXymGTkr8qTH48

■お問い合わせ

一般社団法人 日本パデル協会

info@japanpadel.com